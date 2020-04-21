Как не надо делать: типичные ошибки, которые вы допускаете во время видеоконференций

Больше месяца назад жителей Латвии призвали сменить офис на дом, продолжая выполнять свои рабочие обязанности, если это возможно, дистанционно. За это время видеозвонки стали самым удобным способом и дистанцию соблюсти, и обсудить что-то с клиентами, коллегами или руководством. О том, какие ошибки при этом допускают люди и как их избежать, рассказывает портал DELFI Viņa.

Вы не переспрашиваете, все ли понятно



Если вы ведете беседу, то следовало бы время от времени делать паузу, а не говорить без остановки, и интересоваться у своих собеседников, все ли им понятно. Таким образом вы сможете убедиться в том, что вас все слушают, а также уловить, не нужно ли что-то дополнительно объяснить и ответить на вопросы. В конце разговора необходимо еще раз удостовериться в том, что всем все понятно, а также перечислить, что каждом из участников виртуальной встречи (и вам в том числе) нужно сделать до следующей видеосвязи.



Во время разговора вы отвечаете на электронные письма



Деловые встречи даже в виртуальном пространстве могут длиться не менее получаса, а то и больше. Вполне может быть, что в какой-то момент вам станет скучно или вы решите делать несколько дел одновременно, например, заглянуть в электронную почту и отвечать на самые важные письма.

С одной стороны, если собеседник этого не замечает, ничего страшного, с другой — ваше внимание так или иначе уже не будет стопроцентно сконцентрирован на беседе, в результате чего вы сможете пропустить что-то важное. А если вы забудете выключить микрофон, то собеседники вполне могут услышать звук клавиатуры и понять, что вы чем-то заняты параллельно, что создаст о вас не самое благоприятное впечатление. Помните — электронная почта никуда не денется и после того, как закончится видеозвонок. Наберитесь терпения.