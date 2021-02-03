Как обратиться за психологической поддержкой круглосуточно

С 1 февраля бесплатный телефон поддержки кризисно-консультационного центра Skalbes начнет работать с дополнительной мощностью. В целях предоставления жителям Латвии более широкой психологической поддержки благодаря поддержке Министерства здравоохранения в центр привлечены специально обученные кризис-консультанты, которые продолжат принимать звонки круглосуточно. Также по мере необходимости жители могут записаться на бесплатные удаленные консультации психолога.
"Затянувшаяся пандемия, бушующая по всей Европе, вызывает напряжение, тревогу, злость и печаль, она подавляет и оставляет серьезные последствия для здоровья человека. Я призываю всех, кто испытывает психоэмоциональные трудности, не бояться обращаться за поддержкой. Получив профессиональную помощь, этот кризис можно преодолеть быстрее и успешнее. Лично я обращаюсь и к мужчинам, которые могут путать эту просьбу о помощи со слабостью. Искать выход из ситуации — это проявление смелости, и иногда бывает достаточно одной беседы, чтобы увидеть начало пути к преодолению своего кризиса", — подчеркивает министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Позвонив на телефон поддержки 67222922 в любое время суток, каждый человек, которому необходима психологическая поддержка, может анонимно получить первую психологическую помощь. Консультации дают специально обученные профессионалы с опытом консультирования в кризисных ситуациях. Во время разговора консультант оказывает звонящему первую психологическую помощь, в том числе в связи с бытовыми затруднениями, появившимися в результате чрезвычайной ситуации.
По желанию звонящего при необходимости консультант может предложить ему обратиться для получения соответствующей помощи в другие учреждения, в том числе в социальную службу, сиротский суд, полицию и кризисные центры. Также консультант, познакомившись с индивидуальной ситуацией каждого звонящего, может порекомендовать получение бесплатной удаленной консультации психолога, чтобы расширить поддержку и уменьшить психологические последствия кризиса, вызванного Covid-19.
Бесплатные удаленные консультации психолога проводятся по предварительной записи с использованием одной из онлайн-платформ, в том числе Zoom, MS Teams и Skype.
Запись организуется на основании информации, полученной от телефонных кризис-консультантов, которые по необходимости направляют звонящего на получение дополнительных услуг психолога.
Человек, позвонивший на телефон поддержки и после разговора с телефонным консультантом договорившийся об удаленной консультации психолога, получает сообщение с напоминанием о назначенной удаленной консультации психолога за 48 часов и за 24 часа.
"Страх, озабоченность и стресс — это нормальная реакция в те моменты, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью. Covid-19 тоже вызвал существенные изменения в нашей повседневной жизни: дефицит физического контакта с другими членами семьи, друзьями и коллегами, потеря работы или, наоборот, дополнительная нагрузка могут вызвать тревогу, замешательство и продолжительное ощущение подавленности. Части общества удалось адаптироваться к ситуации и найти здоровые способы пережить текущие обстоятельства, но для многих это является проблемой и ежедневным трудным испытанием. Поэтому важно, чтобы в кризисной ситуации у каждого человека была возможность обратиться за помощью", — подчеркивает важность программы психологической поддержки директор кризисно-консультационного центра Skalbes, психолог Зане Авотиня.