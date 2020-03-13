Как остаться в живых в период всемирной паники и истерии? Советы психолога

Поведение общества после новости о том, что в Латвии в связи с распространением вируса Covid-19 вводится чрезвычайное положение, наблюдаются признаки коллективного психоза. По просьбе DELFI Woman психолог Елена Сидорова рассказывает, как сохранять спокойствие в моменты мировых кризисов и всеобщей паники.

"Как ведет себя животное, которому угрожает опасность? Оно бежит, сломя голову, руководствуясь инстинктом самосохранения. Человек, который отключил свое основное отличие от животного — разум, действует точно также. Вот только все забыли про человеческое преимущество — умение осознавать, что происходит и выстраивать свое бытие, согласно происходящему.

Я всегда говорю, что самое сложное для человека — это принятие и смирение. В состоянии тревоги, стресса и еще хуже, паники, происходит потеря сил, энергии и самообладания.

Все человеческие страхи, по большому счету, сводятся к одному единственному— страху смерти. Поэтому, если вы сами боитесь умереть, да еще на ваш страх накладывается социальный и информационный бум, у вас начинается невроз, ведущий к изменению гормонального фона, снижения иммунитета и панического страха (атаки).

Когда нужно думать холодной головой, соблюдать меры предосторожности, быть опорой для своих престарелых родителей и маленьких детей, вы превращаетесь в бешеного животного. Какие последствия? Вы притягиваете к себе то, чего боитесь. Как? Да через ослабленный иммунитет и психосоматику. Вспомните, как вы падали с температурой и ОРВИ после сильнейшего кризиса или стресса!

Что же делать?

1. Убрать из своей жизни все информационные источники. Просто запретить себе кормить внутреннего зверя зверя страхами и негативной информацией.

2. Осознавать ситуацию, стараться думать о жизни, вечных ценностях и о том, что вы делаете, чтобы жить.

3. Соблюдать гигиену и укреплять иммунитет: медитировать для спокойствия и равновесия, часто мыть руки с мылом, не трогать лицо руками, стирать вещи после посещения общественных мест, пить горячую воду с лимоном и чай с имбирем — ощелачивать свой организм.

4. Убрать из рациона питания лишние углеводы и, самое главное, сахар. Он снижает иммунитет.

5. Делать зарядку, гулять на улице, дышать свежим воздухом.

6. Увлечься нейробиологией и устройством сознания. Понять и осознать, как устроен человеческий мозг, как работают мысли. Все это поможет вам в выстраивании собственного поведения и мышления.

Все есть энергия. Когда мы о чем-то думаем, мы наделяем мысли энергией, отдавая свое внимание. Концентрируясь и кристаллизуясь, мысль в большом количестве накопленной энергии превращается в твердое тело. Таким образом, мысль материализуется и меняет сперва ваше поведение, а затем и жизнь.

Будьте рассудительны, дорогие! Не забывайте, что у нас с вами есть огромное преимущество перед стадом животных — наш разум. Коллективный разум — это всегда про усиление. И только вам решать, хотите вы усиливать то, что мешает сохранять спокойствия. Всем здоровья!".