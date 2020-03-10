Как правильно ответить на 4 каверзных вопроса, которые задают на каждом собеседовании

Cобеседование — это не допрос, а разговор: вам задают вопросы, вы отвечаете. Никто не хочет целенаправленно сбить вас с толку, но в некоторых случаях, если неверно понять, что именно скрывается за каждым из вопросов, вполне можно оступиться. На что стоит обратить особое внимание, рассказывает портал Forbes.

Почему они задают вопросы на собеседовании? На первый взгляд ответ кажется простым: потому что интервьюер хочет узнать о вас больше. Компания хочет знать о вашем прошлом, вашем опыте, о чем вы думаете и как справляетесь со стрессом. Но некоторые вопросы могут поставить вас в неловкое положении.

Forbes рассказывает, как понять, что вам задали каверзный вопрос, и что вы можете сделать, чтобы убедиться, что отвечаете на него правильно.

Почему бы вам не рассказать немного о себе?

Foto: Shutterstock "Итак, почему бы вам не рассказать немного о себе?". Удивительно, но этот вопрос только на первый взгляд прост. В нем есть определенный подвох: люди спрашивают о вас, но хотят знать, чем вы можете быть полезны для них. Не попадайтесь в ловушку, в которой вы от первого лица говорите только о себе.





Убедитесь, что вы связываете свою историю с самым важным человеком в комнате — вашим интервьюером — потому что, если вы не говорите о том, что вы можете сделать для них и для этой компании, вы не поделитесь историей, которая действительно имеет значение.





Как ваш опыт и ваши качества могут повлиять на компанию, в которую вы хотите устроиться? Выстройте в своем ответе эту связь и это вытащит вас из этой ловушки с подвохом. Расскажите о о возможностях, которые видите на этой должности, и уделите внимание профессиональным навыкам, необходимым для нее.