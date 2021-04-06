Как привлечь к себе удачу? 4 привычки "везунчиков"

Замечали парадокс: одним людям стоически везет, другие не могут выбраться из амплуа неудачника. В чем причина? Как утверждает психолог Ричард Уайзман, удача строится на определенном мировоззрении, ничего сверхъестественного в ней нет. Чтобы доказать свою теорию, он отобрал свыше 400 участников, которые считали себя "везунчиками" либо "стихийным бедствием", а затем заставил людей проходить тесты и вести дневники самоанализа. Результаты подтвердились — к удаче приводит набор паттернов, которым можно научиться, пишет портал FurnishHome.

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Искать плюсы в любой ситуации



Чем мышление пессимиста отличается от мышления оптимиста? Первые думают о том, чего у них нет, что могло быть лучше, но не случилось. Вторые довольствуются малым, мол, все могло быть хуже, а вышло так, как есть. Получается, пессимисты находятся в состоянии дефицита, а оптимисты выигрывают за счет заниженных ожиданий и концентрации на плюсах.

Профессор Уайзман заметил, что удачливые люди склонны трактовать происходящие события с положительной стороны: "сломал руку, а мог сломать шею", "выиграл 100 долларов, а мог не выиграть ничего". Неудачники во всем ищут подтверждение собственной невезучести: "угораздило сломать эту руку", "выиграл сотню, а сосед — миллион".

Поддерживать расслабленное состояние

Удачливые люди не склонны напрягаться по жизни, они не загоняют себя в рамки, а действуют из расслабленного состояния, активно смотрят по сторонам, с интересом изучают новые предложения.

Один из экспериментов Уайзмана заключался в том, чтобы участники программы посчитали количество картинок в предложенной газете. Выяснился интересный факт: "счастливчики" справлялись за полминуты, "неудачники" тратили в три раза больше времени. И все потому, что первые замечали крупную надпись: "Здесь 49 фотографий, не считай!" Или: "Скажи, что заметил эту надпись — и получи 200$". Те, кому хронически не везло, были так зациклены на задании, что не замечали текстовых подсказок.

Выходит, иногда нужно просто расслабиться и посмотреть по сторонам — так вам откроется больше возможностей, чем вы замечали ранее. Не концентрируйтесь излишне на цели, удача любит открытых.

Не бояться пробовать что-то новое

Удачливые люди обожают эксперименты, им нравится знакомиться с новыми людьми, отдыхать в местах, где они до этого не были, пробовать новые блюда. "Неудачники" по своей сути очень консервативны — они живут по привычному сценарию, десятки лет ничего не меняя. Но глупо делать одно и то же, рассчитывая на другой результат. Если вы будете собирать ягоды в одном и том же месте, рано или поздно вы все съедите и останетесь ни с чем. Что делать? Искать новые места, где могут расти другие ягоды.

Чтобы притянуть удачу — меняйте привычное поведение, расширяйте круг увлечений и знакомств. Если вы всегда общаетесь с мужчинами-интеллектуалами, попробуйте заговорить с женщинами-блондинками, спортсменами или людьми в зеленых штанах. Это расширит привычный опыт и подарит новые впечатления!

Не ходите на работу одной и той же дорогой — меняйте курс, боритесь с автоматизмами, заходите с неожиданных сторон — рано или поздно вы получите от жизни шанс.

Главное, снять шоры с глаз, выйти из привычных рамок.

Реализовывать планы и мечты

Везунчики чаще неудачников достигают побед, потому что они верят в себя и свой успех, не боятся идти на риск и осуществлять задуманное. Пока пессимист придумывает варианты, почему у него не получится, что может пойти не так, оптимист возьмет и сделает. И окажется в плюсе: проиграет — получит опыт, выиграет — возьмет ва-банк. Он не ставит себе ограничений, а просто живет, ломает рутину и правила, верит в удачу… и удача верит в него.

Какие привычки привлекают удачу? Жизнь в расслабленном состоянии, открытость новому опыту, умение ценить то, что имеешь.