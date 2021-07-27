1 5
В любой ситуации видеть позитив
Как привлечь удачу? 4 полезных навыка, которые открыл психолог Ричард Уайзман
Foto: Shutterstock

Почему одни люди - везунчики по жизни, а другие хронические неудачники? Профессор психологии из Великобритании Ричард Уайзман считает, что удачливый человек обладает определенным мировоззрением, и невезунчикам его довольно легко перенять.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ричард решил доказать свою теорию на деле: он набрал около 400 добровольцев - среди них были как везунчики, так и неудачники - и попросил их пройти несколько тестов, а также вести дневники самоанализа. Методика профессора подтвердилась - чтобы поймать за хвост удачу, нужно развить всего четыре полезные привычки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 5
В любой ситуации видеть позитив

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Madara Cosmetics рекомендует: какой макияж выбрать и как ухаживать за кожей летом
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным