Как привлечь удачу? 4 полезных навыка, которые открыл психолог Ричард Уайзман

Почему одни люди - везунчики по жизни, а другие хронические неудачники? Профессор психологии из Великобритании Ричард Уайзман считает, что удачливый человек обладает определенным мировоззрением, и невезунчикам его довольно легко перенять.

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Ричард решил доказать свою теорию на деле: он набрал около 400 добровольцев - среди них были как везунчики, так и неудачники - и попросил их пройти несколько тестов, а также вести дневники самоанализа. Методика профессора подтвердилась - чтобы поймать за хвост удачу, нужно развить всего четыре полезные привычки.