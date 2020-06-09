Как продвинуться по карьерной лестнице могут помочь шесть разноцветных шляп

"Научитесь мыслить более стратегически". Возможно, вам говорили такое при оценке эффективности работы. Такое говорят и на руководящих должностях: мол, если хочешь укрепить свое лидерство, получить еще большее уважение, оказывать еще большее влияние и управлять более крупными коллективами, то необходимо развивать навыки стратегического мышления. О том, что это такое, какие преимущества оно может дать в карьере на практике и как наиболее эффективно применять его в работе, рассказывает автор американского Forbes и коуч Мелоди Вайлдинг.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чуткие лидеры и стратегическое мышление

Из-за своей чувствительности такие руководители обрабатывают информацию извне более сложным образом. Также они отличаются врожденной добросовестностью, полностью отдают себе отчет в своих действиях, анализируют их и полагаются на интуицию.

С другой же стороны, они часто сталкиваются с эмоциональными перегрузками, что порой приводит к тревожности, нерешительности и сомнениям. Нередко они чрезмерно анализируют повседневные вещи и вдаются в такие мелочи, что из поля зрения уходит общая картина.

Склонность к тому, чтобы "остановиться и проверить" ― для обычных людей очень полезное умение, ― может привести к трудностям, так как чувствительные личности иногда слишком осторожничают, пытаются избежать всех рисков и оценить потенциальные негативные результаты, хотя могли бы воспользоваться шансом и достичь желаемого.

В условиях сегодняшнего рынка труда такой подход несовместим со стратегическим мышлением.

Что такое стратегическое мышление?

Говоря простыми словами, стратегическое мышление подразумевает долгосрочное планирование на будущее. Те, кто мыслит стратегически:

имеют целостное представление об экосистеме своей организации и ее заинтересованных сторонах;

предвосхищают фундаментальные изменения на рынке и выявляют новые возможности;

умеют работать с ограниченными ресурсами и принимают сложные решения, чтобы достичь целей команды;

формируют видение горизонта возможностей и вдохновляют коллектив на работу в данном направлении;

не стоят на месте, всегда двигают свою команду вперед к амбициозным целям, не боятся экспериментировать и делают взвешенные ставки.



Деловое издание Harvard Business Review описывает стратегическое мышление следующим образом: "Те, кто мыслит стратегически, создают между идеями, планами и людьми связи, которых не могут разглядеть остальные".

Хорошая новость заключается в том, что подобный тип критического мышления ― это именно то, под что заточен мозг чуткого лидера. Ваше умение видеть нюансы, выявлять закономерности и выводить на их основе новые данные делает вас особенно оригинальным, креативным человеком, который отлично справляется со стратегическим планированием.

Чтобы начать мыслить стратегически, главное ― обернуть собственную вдумчивость себе на пользу, а не во вред.