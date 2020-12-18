Как провести новогодние праздники с близкими, не нарушая правил

В этом году в связи с введенными из-за пандемии ограничениями в праздники многие не смогут встретиться со своими друзьями, семьями, родителями, бабушками и дедушками. Как не загрустить и создать себе праздничное настроение? Своими рекомендациями делятся психотерапевт Андрис Веселовскис и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Не нужно сосредотачиваться на том, что недоступно, и драматизировать ситуацию. Вместо этого мы можем найти и воспользоваться положительными возможностями, например, "встретиться" с друзьями и родственниками в режиме онлайн.

Используйте этот период, чтобы отдохнуть. Можно почитать книги, оглянуться назад. На прошлое следует смотреть, как на нелегкое приключение и новый опыт, а не наказание. Нужно сказать себе: "Мы можем приспособиться. Можем привыкнуть к новым условиям. Мы справимся!".

Рассмотрите различные онлайн-решения. Сейчас они могут стать хорошим способом отметить праздники "в удаленном режиме". Каждой семье рекомендуется искать свои, наиболее удобные и доступные варианты. Можно позвонить старому другу или родственнику, с которым вы давно не виделись.

Почаще звоните бабушкам и дедушкам и другим пожилым родственникам, которым сейчас особенно грустно из-за того, что праздники, возможно, придется провести в одиночестве. Поговорите, отправьте короткое сообщение или фотографии.

Проводите больше времени с детьми. Придумывайте новый занятия — походы, игры, совместное чтение книг.

В праздники дети и внуки могут порадовать своих родителей и бабушек с дедушками или других родственников и друзей простыми, милыми поздравлениями:

изготовить самим поздравительные открытки и отправить их по почте;

записать и отправить в качестве поздравления рождественскую песенку;

вместе с родителями записать и отправить видеопоздравление;

маленькие дети могут рассказать стишок по телефону;

просто почаще звонить, чтобы поговорить о повседневных делах;

создать группу Whatsapp, добавить в нее бабушек и дедушек и просто делиться с ними новостями, чтобы они ощущали свою причастность.

Чтобы стресс, вызванный нынешней ситуацией, не перерос в слишком сильное волнение, сосредоточьтесь на простых повседневных делах. Нужно стараться отгонять от себя тревожные, негативные мысли — они вам никак не помогут. Чаще напоминайте себе: "Мы справимся! Это необычный опыт. Но я привыкаю к неопределенности, неясности — так тоже можно жить. Я могу адаптироваться и сохранять здоровую уверенность в себе в различных условиях''.

Хотя в это напряженное время между близкими может возникать больше споров, их не нужно бояться. Главное, чтобы спор быть направлен на поиск решения. Каждый по возможности спокойно высказывает свою точку зрения, недовольство. Но при этом не нужно травмировать или унижать своих близких. Умение спорить — это тоже искусство.

Если возникли проблемы с засыпанием, желательно совершить перед сном чайный ритуал. В аптеках можно приобрести специальные вечерние травяные сборы; чаи из листьев мяты и цветков ромашки также могут успокоить и снять умственное напряжение. Ежедневный стресс можно уменьшить, принимая препараты магния и укрепляя нервную систему витаминами группы B.

Мы можем наслаждаться каждым прожитым днем и сделать его таким, каким мы хотим: начать день его с вдохновляющей прогулки и завершить ходьбой с палками в ближайшем лесу или парке. Монотонные движения проясняют ум и создают новые, вдохновляющие нас идеи. Физическая активность должна сочетаться со здоровым питанием, и сейчас, возможно, у некоторых есть больше свободного времени, чтобы внимательно изучить советы специалиста по питанию и достичь целей, которые уже многие годы откладывались на потом.

Заботьтесь об эмоциональном самочувствии — своем и своей семьи, сохраняя при этом спокойствие и оптимизм, вдохновение и силу, найдите для себя полезные занятия на свежем воздухе, поддержите пожилых членов семьи, не забывая с ними регулярно связываться, а для того, чтобы отметить праздники с друзьями, пользуйтесь безопасными онлайн-решениями. Пусть эти праздники будут семейными, безопасными и здоровыми!