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Посмотрите на ситуацию под другим углом
Как стать оптимистом: 4 стратегии, которые улучшат качество вашей жизни
Foto: Adobe Stock

Вы наверняка знаете легких, позитивных, довольных собой и жизнью людей. Даже в сложных жизненных ситуациях они остаются оптимистами. При этом они не отрицают взлеты и падения — просто принимают то, что происходит, но не зацикливаются на этом.

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Такое отношение к жизни можно назвать "реалистичным позитивизмом". И это мировоззрение можно перенять, считает американский семейный психотерапевт с 35-летним стажем Андреа Брандт.

Как стать оптимистом: 4 стратегии, которые улучшат качество вашей жизни
Foto: Shutterstock

Важный вопрос: оптимистами рождаются или становятся? И то, и другое, уверена Андреа Брандт — у каждого человека для этого есть необходимый потенциал. И развивать его просто необходимо, ведь это ментальная установка, которая помогает расти над собой и творить новую счастливую реальность.

"Реалистический позитивизм" предполагает, что мы принимаем происходящее, но не преувеличиваем масштабы проблемы и не преуменьшаем свои способности. Видим и осознаем то, что происходит как внутри нас, так и во внешнем мире, а потом смещаем фокус внимания на то, чего нам бы хотелось. Брандт предлагает четыре стратегии развития реалистичного позитивизма.


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Посмотрите на ситуацию под другим углом

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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