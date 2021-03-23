Как стать тем единственным кандидатом, которому в итоге собеседования предложат работу

Международная рекрутинговая компания MRINetwork провела исследование в 400 офисах по всему миру и выяснила, что прежде чем получить финальное предложение, 51% кандидатов посещают три собеседования, 22% — четыре, 17% — два, 9% — пять или больше. Только 1% соискателей берут на работу после первой встречи. О том, какие навыки нужны, если вы хотите успешно пройти собеседование на топовую позицию, Forbes Woman рассказала CEO консалтинговой компании HR-trend и карьерный консультант Юлия Свитковская.

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Успешный, востребованный кандидат — это не отлично составленное резюме, а целостный, психически устойчивый и зрелый человек, способный строить связи с разными людьми, любопытный и желающий развиваться.

Есть несколько стратегий, которые помогут понять свои сильные стороны, адекватно оценить свои компетенции и с большей вероятностью стать тем единственным кандидатом, которому в итоге предложат работу.

Определите свою ценность



Шаг первый: тестирование реальности

Изучайте предложения на рынке труда, смело откликайтесь на интересующие и смотрите на количество итоговых предложений о работе. Посещая собеседования, постоянно находясь в диалоге с работодателями, вы остаетесь в профессиональном тонусе, сохраняя навыки и знания, необходимые в текущем времени.

Шаг второй: тотальный аудит

Выпишите все свои знания и навыки, отметьте ключевые достижения. Лучше работать в паре с карьерным консультантом: он даст корректную обратную связь, разберет, как ваш опыт можно применить в будущем, и поможет понять, насколько ваши умения востребованы в текущей реальности. Аудит без профессионального взгляда со стороны может привести к непониманию, где и как реализовать имеющиеся знания.

Не приписывайте себе синдром самозванца. Это маркетинговый термин, который никак не поможет вам на практике. Когда у кандидата все в порядке с присвоением собственного опыта, он знает, какими инструментами и ресурсами достигает результат, и спокойно об этом говорит, ему не нужно лезть из кожи вон, чтобы "продать" себя. Когда же из страха, что не будет других предложений о работе, соглашаются на неподходящее, это еще больше убивает самооценку.

Посмотрите на требования к кандидатам на позицию выше. Выпишите честно, как менялся ваш доход за последние три года, чему вы научились именно за это время. Американское исследование NACE Job Outlook показало, что 65% работодателей предпочитают кандидатов с релевантным опытом.

Шаг третий: самоанализ

Без этого сложно постоянно продвигаться к целям. Только полностью понимая себя и зная про себя все, можно определить вектор карьеры и далее соглашаться на релевантные внутренним стремлениям предложения и отказываться, пусть и от выгодных, но не важных для вас проектов.

Развивайте soft skills

По данным портала hh.ru, сейчас наблюдается падение рынка кандидатов, поэтому можно говорить о войне за таланты. Спад сохранится в ближайшие пять лет. Это одна из причин, почему при подборе персонала на первый план выходят так называемые мягкие навыки — soft skills, в том числе хорошая обучаемость и стремление осваивать новое.

В пользу гибких навыков говорит и анализ руководителей из списка "Fortune 500", который провели Стэнфордский исследовательский институт и фонд Карнеги Меллона. Он показал, что успех этих управленцев на 75% был определен набором soft skills и лишь 25% влияния оказали жесткие профессиональные навыки.

На этапе собеседований оценивается умение вести переговоры и договариваться, выстраивать взаимоотношения, работать не только в условиях изменений, но и в условиях неопределенности. Ценится не шаблонный подход "у нас на прошлом месте работы было…", а работа через гипотезы. Исследовательский интерес, который впоследствии приведет к результату. Личная "емкость" кандидата, его сила влияют на то, как он будет удерживать рабочий темп и вовлеченность команды.

Чтобы вас рассмотрели на вакансии с доходом от 8 000 евро, нужно обладать эмоциональным интеллектом, уметь работать с потенциалом команды. Необходимо стратегическое видение и способность мыслить глобально и гибко. Важны лидерство, харизма, грамотная спокойная речь. Обязательно нужна погруженность в диджитализацию, умение управлять на основе данных. Плюсом будут и устойчивые деловые связи.

Узнавайте об актуальных топовых компетенциях: устраняя отставание по ним, вы реализуете свое развитие. Например, профессиональная соцсеть LinkedIn на основе анализа 20 млн вакансий назвала актуальные навыки 2020 года: творческое мышление, сила убеждения, сотрудничество и эмоциональный интеллект. А исследование департамента менеджмента НИУ ВШЭ показало, что требуемый набор soft skills в конкретной стране и даже регионе может отличаться.

В топ навыков входят также активное обучение, координация, умение вести переговоры, обучение других, информационная грамотность, клиентоориентированность, устная коммуникация, умение решать сложные задачи, операционная грамотность и тайм-менеджмент. В IT-сфере ценятся умения четко и структурировано излагать мысли, принимать решения, точно определять проблему, слушать и договариваться, дополнять и развивать идеи других.

Практически все работодатели сразу утверждают список задач и ожидания от кандидата. На этапе вхождения в должность дается минимум времени на аудит системы, процессов, и именно здесь кандидат проявляет все свои навыки.

Манипуляция "у меня много предложений, я выбираю" больше не работает. Работодатели ценят конструктивный диалог, серьезность намерений, обсуждение не только условий работы, но и "что будем делать, когда не получится, не полетит".

Работайте с самооценкой

Нужно отличаться от остальных соискателей — уверенность считывается на каждом шаге коммуникации. Все, что может помочь вам в достижении успеха, определяется набором не внешних причин, а внутренних качеств: самооценки, решительности, энергичности.

Важная опора уверенности — свободомыслие. Обладатели этого качества могут генерировать новые гипотезы, не боятся столкнуться с осуждением и критикой, их это не парализует. Желание пройти путь от идеи до реализации — вот что наполняет таких кандидатов и дает им еще силы претворить замыслы в жизнь. Не довольствоваться тем, что есть, а создавать зону ближайшего развития, чтобы постоянно быть актуальным.

В работе и проектах всегда ищите людей с похожими ценностями, рядом с которыми хочется быть лучшей версией себя, — не конкурируя, а потому, что хочется еще больше узнать о себе. Мы делаем это через новые вызовы, постоянную трансформацию мышления, навыков, действий.