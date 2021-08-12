Как успешно пройти собеседование: 10 фраз, о которых на интервью нужно забыть

Поиск работы — всегда стресс. Недостаточно составить правильное резюме и разослать его в фирмы, где вы хотели бы работать. Важно еще и продемонстрировать компетентность во время общения с потенциальным работодателем, чтобы он захотел нанять именно вас.

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Эксперты в области построения корпоративной карьеры, рассказывают про фразы-табу, которые нельзя произносить во время собеседования, иначе есть риск не получить желаемую должность.

"Я коммуникабельный и быстрообучаемый"



Это фраза-клише раздражает большинство работодателей, так как она не дает никакой конкретики. Любой руководитель хочет услышать не безликие слова, а информацию о ваших реальных достижениях.

Если вы действительно легко и быстро обучаетесь, охарактеризуйте себя конкретно: "На предыдущем месте работы я всего за месяц освоил сложную систему и обучил работе с ней других сотрудников".

"Я перфекционист"



Еще одно заезженное выражение "ни о чем", раздражающее рекрутеров. Если хотите показать, что делаете работу действительно хорошо, скажите: "Я люблю доводить начатое до конца, делать все качественно и видеть результаты".



"Мой бывший начальник был неадекватным человеком"



Никакого перехода на личности! Негативно отзываться о предыдущем месте работы, начальстве или коллегах совершенно недопустимо. Либо хорошо, либо нейтрально, либо ничего. Если вам задали в лоб вопрос о причинах ухода, отвечайте честно, но корректно. Например, вместо того, чтобы говорить, что начальник глупый, не понимал стратегию компании и не умел руководить людьми, скажите, что вы разошлись во взглядах в плане управления сотрудниками или проектами. Ваша задача — донести, что конкретно пошло не так, а не кто виноват.



"Я не знаю"



Если вам задали вопрос, на который у вас нет ответа, не говорите: "Я не знаю". Если вы понимаете, о чем речь, но у вас нет опыта, можно сказать: "На прошлом месте работы я с этим не сталкивался, но область для меня очень интересна, и я рад, что будет возможность ею заниматься".



"Это указано в моем резюме"



Когда на собеседовании вы отвечаете на вопрос подобным образом, вы проявляете неуважение к работодателю. Знаете сколько кандидатов приходит на интервью? Разве принимающий вас на работу человек может запомнить все детали? Для вас главная задача — рассказать о своем опыте и компетенциях на интервью. А резюме — это лишь фильтр на этапе отбора, допуск к собеседованию. Поэтому не делайте отсылок к резюме, а рассказывайте конкретно, чем вы занимались на предыдущей должности.



"Чем именно занимается компания?"



На собеседование человек должен приходить подготовленным и знать общую информацию о компании. Еще до начала собеседования у вас должны быть ответы на вопросы о том, чем занимается фирма, какую продукцию производит и так далее. А уже в процессе важно показать свою осведомленность и то, почему вам все это интересно.



"Какую вы предлагаете зарплату и бонусы?"



Любые вопросы, связанные с вознаграждением и другими "плюшками" от компании, логичны только в конце. Когда вы уже точно видите, что в вас заинтересованы, можно говорить на эти темы. А до тех пор — сдерживайте свои "материальные порывы".



"У меня нет вопросов"



Когда на фразу "Какие у вас есть вопросы?" вы отвечаете, что никаких, скорее всего, работодатель не остановит свой выбор на вашей кандидатуре, так как вы должны были их подготовить. Таким образом вы можете показать свои компетенции и заинтересованность в компании.

К примеру, если вы спросите какие есть сложности на этой должности или по каким критериям будет оцениваться успех, то полученные ответы помогут вам лучше подготовиться к следующим этапам собеседования.



"Мой принцип: "Баланс дома и работы"



Многие компании пропагандируют принцип баланса работы и дома, но на собеседовании кандидату говорить об этом не стоит. Работодатель может подумать, что вы на самом деле заинтересованы в дополнительных отпускных или других способах увиливать от своих прямых рабочих обязанностей.



"Зря вы это сделали, это ошибка"



На интервью недопустимо указывать на недостатки или ошибки начальства или проекта, даже если разговор зашел на эту тему. Никому не нравится слушать критику. Если вы опытный специалист и увидели, где можно исправить недочеты, не раздавайте негативно окрашенных советов: "Зря вы так сделали!" Лучше сформулируйте фразу в позитивном ключе: "А вы не пробовали работу этой системы?" Так вы произведете гораздо лучшее впечатление.

