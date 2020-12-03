Как возродиться из пламени 2020 года, даже если вы совсем выгорели

Что ждет нас после новогодних праздников? 2021 год не обещает быть простым и потребует от каждого очередной порции сверхактивности, мотивации и интеллекта. Но откуда мы, уставшие от пандемического режима уже в нынешнем году, возьмем на это силы? Коуч Юлия Бурлакова объясняет Forbes Life, как с помощью 7 важных вопросов помочь себе и своей команде избежать истощения.

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Автор концепции стресса Ганс Селье сформулировал в тридцатых годах прошлого века весьма актуальную сейчас теорию о цикле тревожности. Сначала мы входим в ситуацию тревоги — ее в текущем году было предостаточно: в начале пандемии мы ужасались вертикально растущим графикам роста заболеваемости, мы не знали, чего ждать от рынков и будет ли гречка. Так наступило напряжение — следующая стадия стресса по Селье. Вспомните, как вы с командой по весне спасали падающие продажи, мобилизовали все силы отдела летом для перестройки бизнес-процессов и как этой осенью вы пытаетесь выйти на хорошие цифры по году, несмотря ни на что. И на смену напряжению приходит еще более тяжелый период — финальная стадия реакции на стресс, если напряжение становится хроническим, — Селье назвал ее истощением. Таков закон биологии стресса: он танцует танец под названием "тревога-напряжение-истощение".

Но ваш бизнес не может себе позволить эту биологию. Максимум, что он может себе позволить в уходящем и будущем году, — "танцевать" исключительно тревогу и напряжение. Биологию не обманешь, и каждая клетка организма — как и каждая клетка бизнес-процесса — пульсирует в режиме "напряжение — расслабление". Так что же делать?

Расслабиться. Только вот, раз нам всем гарантированно предстоят очередные тревоги и напряжения в следующем году, расслабиться нам нужно в полезном для бизнеса и жизни ключе. Оливье и алкоголь к таковым не относятся.

А что относится? Королева отреагирования и заземления стресса — рефлексия с последующим диалогом. Исследования показывают, что осознаваемый и обязательно проговоренный стресс (или даже травма) гораздо менее токсичны для психологии как отдельного человека, так и группы. Мы, приматы, существа социальные. После испуга и рывка нам нужно посидеть и поосознавать — а что это было? И обязательно обсудить это в кругу единомышленников.

Биолог Виктор Дольник в книге "Непослушное дитя биосферы" пишет о "пошумелках" — необязательных игрищах не для выживания, а для снятия напряжения у групп приматов. А Роберт Сапольски в "Биологии добра и зла" указывает на то, что социальные вызовы легче и проживаются в тех группах, где участники считают стресс справедливо распределенным. Поэтому эффект в командах в рефлексии уходящего года, чаще всего вот такой: "Ого, наши руководители тоже люди! Им тоже было непросто, и они еле вылезли из пандемии!" Но, к сожалению, вылезли не все, и тогда группе предстоит сплотиться, к несчастью, вокруг серьезной утраты и горя.

Но как же рефлексировать? Существует семь ключевых вопросов, на которые важно найти ответы — при этом не торопиться, дать себе время побыть без почты, звонков и гаджетов. Потренировавшись на себе, можно провести подобную сессию впоследствии со своей командой.