Как выдержать удары судьбы. 7 правил человека-неваляшки

Не важно, сколько раз ты падаешь, важно, сколько раз ты поднимаешься! Слышали подобные фразы? Они про привычку не сдаваться даже в самых трудных ситуациях. На эту тему снято много кинокартин, но когда что-либо подобное происходит в вашей жизни, недостаточно просто вспомнить мотивационный фильм или фразу. О том, как стать так называемой неваляшкой, которая всегда восстанавливается и не теряет оптимизм, веру в людей, способность радоваться жизни и продолжать мечтать и двигаться к целям, рассказывает психолог, психотерапевт Александр Полищук.

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Наверняка каждый из вас знает либо слышал про такие судьбы, что сам думаешь "Я бы не смог(-ла)", "Как она/он после всего этого смог не обозлиться на мир и остаться таким?". Что же помогает таким людям? Почему они такие "неваляшки"?

Врожденные качества

Безусловно, фундаментом такого поведения являются врожденные качества нервной системы. Есть генетические аспекты, которые помогают таким людям выдерживать сильное напряжение. Но это не значит, что если вы не одарены с детства, то никогда не встанете от удара. Этому можно научиться.

Более того, есть врожденные качества нервной системы, которые мешают и их важно найти в себе и скорректировать:

избыточная чувствительность,

вспыльчивость,

вязкость мышления и застревание в чем-то,

склонность к пессимизму,

повышенная тревожность,

инертность (тяжелый на подъем).

Все это можно решить, например, через личную терапию в формате тренинга, когда психолог обучает и помогает закрепить новые привычки.

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Кроме врожденного есть еще 6 приобретенных ингредиентов для того, чтобы быть "психологической неваляшкой".⠀