Как выдержать удары судьбы. 7 правил человека-неваляшки

Не важно, сколько раз ты падаешь, важно, сколько раз ты поднимаешься! Слышали подобные фразы? Они про привычку не сдаваться даже в самых трудных ситуациях. На эту тему снято много кинокартин, но когда что-либо подобное происходит в вашей жизни, недостаточно просто вспомнить мотивационный фильм или фразу. О том, как стать так называемой неваляшкой, которая всегда восстанавливается и не теряет оптимизм, веру в людей, способность радоваться жизни и продолжать мечтать и двигаться к целям, рассказывает психолог, психотерапевт Александр Полищук.
Наверняка каждый из вас знает либо слышал про такие судьбы, что сам думаешь "Я бы не смог(-ла)", "Как она/он после всего этого смог не обозлиться на мир и остаться таким?". Что же помогает таким людям? Почему они такие "неваляшки"?
Врожденные качества
Безусловно, фундаментом такого поведения являются врожденные качества нервной системы. Есть генетические аспекты, которые помогают таким людям выдерживать сильное напряжение. Но это не значит, что если вы не одарены с детства, то никогда не встанете от удара. Этому можно научиться.
Более того, есть врожденные качества нервной системы, которые мешают и их важно найти в себе и скорректировать:
- избыточная чувствительность,
- вспыльчивость,
- вязкость мышления и застревание в чем-то,
- склонность к пессимизму,
- повышенная тревожность,
- инертность (тяжелый на подъем).
Все это можно решить, например, через личную терапию в формате тренинга, когда психолог обучает и помогает закрепить новые привычки.
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Кроме врожденного есть еще 6 приобретенных ингредиентов для того, чтобы быть "психологической неваляшкой".⠀
Наличие четких целей
Штормы жизни могут сбивать и опрокидывать, но, чтобы встать, нужно понимать, зачем, ради чего или кого. И цели — лучшие в этом помощники. При условии, что они реально ваши и зажигают вас.
Наличие четких ценностей и мировоззрения
Это ваша личная конституция. Свод ваших правил и взглядов на жизнь, которые помогают каждый раз, когда вы в раздумье, "как же быть, что же выбрать". Такая система ценностей может с возрастом меняться, но это больше поправки, чем тотальный пересмотр. Хотя бывает по-разному.
Желание получать удовольствие от щедрости
Приятно, когда нам отвечают взаимностью, но важно уметь получать удовольствие от самого процесса отдавания. Любить дарить, отдавать, помогать и делиться просто так.
Опора на себя
Всегда напоминать себе, что лично вы можете сделать в этой ситуации. Любая помощь от других = это просто бонус. Главное — это то, что ты сам можешь себе дать.
Тренировка точки баланса
Это управление своим эмоциональным состоянием. Навык возвращать себя в точку баланса. Можно освоить за пару месяцев.
Качественное окружение
Нас делает наше окружение, и мы делаем наше окружение. С кем поведешься, от того и наберешься.