Как выйти из карантина. Шесть советов тем, кто боится возвращения к социальной жизни

Вы подавлены и обеспокоены необходимостью общаться с живыми людьми после стольких месяцев изоляции? Возможно, вас пугает перспектива вновь побывать в шумном переполненном баре — или вы беспокоитесь, что уже и не помните, как правильно общаться при личной встрече? Может быть, возвращение в офис наполняет вас ужасом? Если что-то из вышеперечисленного кажется знакомым, не волнуйтесь: вы не одиноки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Клинический психолог, доктор Джули Смит говорит, что на самом деле "с вами все в порядке". "Повседневная деятельность становится нашей зоной комфорта, — объясняет Смит. — Когда вы попадаете в ситуацию, в которой какое-то время не бывали, ваш мозг вызывает стрессовую реакцию — он так устроен. Он говорит: "Это что-то новое, что-то необычное. Будь настороже". Но Джули Смит уверяет, что стоит лишь вернуться к действиям, привычным нам до карантина, реакция на стресс утихнет.

А пока познакомьтесь с ее шестью советами о том, как справиться с тревогой и помочь возвращению в обычное русло.

Совет 1: не откладывайте



Пассивность и бездействие подпитывают тревогу и усугубляют ее в долгосрочной перспективе.

Поэтому начинайте без промедления!

Но если вы чувствуете беспокойство, почему бы не начать с малого? Можно для начала выбрать такую социальную активность, с которой вам будет проще справиться.

Совет 2: делайте это как можно чаще



Чем чаще вы что-то делаете, тем быстрее эти действия входят в вашу зону комфорта.

Так что, если вы раньше еженедельно ходили с друзьями на кофе, начните ходить снова. Каждую неделю.

Совет 3: тщательно выбирайте, на чем сосредоточиться



Когда мы сосредотачиваемся на вещах, которые вызывают у нас тревогу, эта тревога усиливается.

Когда мы думаем о том, что вызывает у нас восторг, или о том, как давно мы не виделись с друзьями, это больше похоже на приятное ожидание, чем на тревогу.

Совет 4: помните об "эффекте прожектора"



"Эффект прожектора" — это когнитивная предвзятость, которая усиливается в моменты тревоги.

Мы считаем, что окружающие рассматривают и оценивают нас больше, чем есть на самом деле, потому что большинство людей куда больше сосредоточено на самих себе, чем нам кажется.

Совет 5: поговорите с тем, кому доверяете



Важно поговорить о своем беспокойстве и опасениях с кем-то, кому вы доверяете.

С возобновлением социальной активности многих будут тревожить мысли о здоровье и опасности заразиться.

Как только мы поймем, что мы в этом не одиноки, этими тревогами станет легче управлять.

Совет 6: начните с семьи и друзей



Если вы сначала начнете общаться с семьей и друзьями, вам будет легче — придется меньше беспокоиться о том, чтобы оправдать их ожидания.

Прежде всего, вспомните, что вам раньше нравилось, и начните заниматься этим снова.

Так почему бы не позвонить друзьям и не договориться попить кофе?