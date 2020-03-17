Коронавирус: как защитить свою психику в условиях пандемии

Вот уже долгое время из-за эпидемии коронавируса в мире царит неопределенность, новости о последствиях этой напасти кажутся бесконечными. Сложившаяся ситуация не может не отражаться на психическом состоянии людей, особенно тех, кто страдает различными психическими расстройствами. Как же защитить свою психику?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала ряд рекомендаций, которые весьма положительно восприняты экспертами и пользователями соцсетей.
Ники Лидберг из британской ассоциации AnxietyUK, помогающей людям с приступами тревожности, объясняет, что страх потерять контроль над ситуацией и не справиться с ней — основная причина целого ряда психических отклонений и, в частности, тревожности.
"Тревожность начинается с того, что человек не знает, чего ждать, волнуется о будущем и думает, что что-то вот-вот произойдет. Именно такие чувства порождает ситуация с коронавирусом", — соглашается Роузи Уитерли из благотворительной организации Mind.
По словам экспертов, людям, давно страдающим психическими расстройствами, в эти дни нужна дополнительная помощь, но заботиться о своем состоянии должны абсолютно все.