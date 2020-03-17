Коронавирус: как защитить свою психику в условиях пандемии

Вот уже долгое время из-за эпидемии коронавируса в мире царит неопределенность, новости о последствиях этой напасти кажутся бесконечными. Сложившаяся ситуация не может не отражаться на психическом состоянии людей, особенно тех, кто страдает различными психическими расстройствами. Как же защитить свою психику?

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала ряд рекомендаций, которые весьма положительно восприняты экспертами и пользователями соцсетей.

Ники Лидберг из британской ассоциации AnxietyUK, помогающей людям с приступами тревожности, объясняет, что страх потерять контроль над ситуацией и не справиться с ней — основная причина целого ряда психических отклонений и, в частности, тревожности.

"Тревожность начинается с того, что человек не знает, чего ждать, волнуется о будущем и думает, что что-то вот-вот произойдет. Именно такие чувства порождает ситуация с коронавирусом", — соглашается Роузи Уитерли из благотворительной организации Mind.

По словам экспертов, людям, давно страдающим психическими расстройствами, в эти дни нужна дополнительная помощь, но заботиться о своем состоянии должны абсолютно все.