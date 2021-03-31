Несмотря на различные ограничения, направленные на уменьшение распространения Covid-19, для кого-то в течение года в профессиональном и личном плане ничего не изменилось, тогда как чья-то жизнь сильно поменялась, а карьера претерпела негативные трансформации. Как пережить кризис, выйдя из него победителем? Своим мнением об этом с DELFI поделились как эксперты, так и жители Латвии, которым удалось найти новые для себя возможности реализации.

Опрошенные DELFI специалисты отмечают, что кризис — это всегда история как про опасности, так и про возможности. Кроме того, кризисы бывают внутренние и внешние. У каждого человека в конкретной жизненной ситуации есть макрообстоятельства, на которые он может повлиять в меньшей степени (глобальная ситуация вокруг, экономические процессы и пр.), и микрообстоятельства (внутреннее состояние, окружение, знания и навыки), т. е. то, на что он может повлиять в большей степени, объясняет карьерный консультант Ольга Каруна. Если внешние факторы оказывают негативное влияние, но при этом внутри есть ресурс и энергия, то вполне реально преодолеть внешние обстоятельства или сделать их "помогающими" для своего личного и профессионального развития. Самые тяжелый сценарий заключается в том, когда отягощают и внешние, и личные обстоятельства.

Конечно, о хорошем в такой ситуации трудно думать, но позитивные моменты в этом все-таки есть. А именно — человек, как правило, проводит полный аудит своих ценностей. "Это тот момент, когда нужно оценить свою удовлетворенность в жизни. Подумать, насколько вы довольны своей работой, отношениями с близкими, пропорциями между работой и отдыхом; есть ли мечты, которые позабыты, желания, которые не реализованы", — указывает психолог Татьяна Голуба.

В этот период, по ее словам, необходимо придерживаться трех базовых принципов. Во-первых, не следует сравнивать себя с другими. Во-вторых, в кризисе из-за подавленности зачастую сужается взгляд на ситуацию, поэтому надо дать себе время на адаптацию. В-третьих, нельзя на себя махнуть рукой, наоборот, очень важно позаботиться как о своем физическом (высыпаться, правильно питаться, много гулять и двигаться), так и эмоциональном состоянии (искать поддержку со стороны, в том числе в кризисных центрах).