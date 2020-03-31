Кто всех переживет в кризис: разбираемся, правда ли женщины психически устойчивее мужчин

Есть расхожее мнение, что женская психика устойчивее мужской, и в сложные времена — такие, как сейчас — женщинам лучше удается справляться со стрессом. Психотерапевт Анна Бокова рассказала порталу Forbes Woman, есть ли у этой точки зрения научное обоснование или это не более чем миф.

Бороться со стрессом — это выражение стало уже настолько устойчивым, что мы не подвергаем его сомнению, и приступаем к борьбе, не разобравшись в сути проблемы. Дело в том, что наш организм и так успешно умеет это делать, а вот мы боремся как раз с его способами справляться, тем самым только мешая и пролонгируя этот самый стресс. Причем у мужчин и женщин методы справляться отличаются, и обусловлено это эволюцией.

Что такое стресс с физиологической точки зрения?

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Главный и первый исследователь стресса физиолог Ганс Селье определяет стресс как нормальную реакцию организма на внешние раздражители. При этом неважно, приятные это раздражители или неприятные — реакция организма все равно последует. И проявится стресс в первую очередь телесно.

На первой стадии, которая называется стадией мобилизации, стресс проявляется активацией вегетативной нервной системы. Вследствие физиологической и биохимической реакции меняется поведение человека.

Мобилизация заключается в том, что нашему телу требуется дополнительная энергия на то, чтобы справиться с ситуацией, вызывающей раздражение. Эта энергия возникает благодаря слаженной работе всего организма. Надпочечники начинают вырабатывать и выбрасывать в кровь адреналин, норадреналин и кортизол. Печень в свою очередь выбрасывает глюкозу. Благодаря этому начинается распад жировой ткани, и клетки получают больше энергии. Сердце начинает биться чаще, кровь разгоняется, дыхание становится глубоким, к мышцам поступает больше кислорода. При этом сосуды сужаются во избежание риска кровотечения, и давление из-за усиленного потока крови вырастает.

Все незадействованные в реакции системы отключаются, дабы не потреблять такую необходимую в стрессовой ситуации телу энергию. Например, замедляется работа пищеварительной системы, расслабляется мочевой пузырь.

Благодаря усиленному распаду белков и жиров, а также увеличенному потреблению клетками глюкозы, обостряются наши реакции: становятся острее зрение, слух и обоняние, мышцы напрягаются, усиливается внимание. Вся эта сложная активизация организма занимает несколько секунд, организм готов к битве с препятствием или бегству от него. И на данном этапе особых различий в реакции у мужчин и женщин нет.

"Бей или беги" vs "дружи и приручай"



Но вот какие реакции вследствие такой внутренней мобилизации организма выдают мужчины и женщины вовне — они различаются.

У мужчин в большинстве случает включается реакция "бей или беги" (fight or flight). За драку, защиту и бегство эволюционно отвечали мужчины — женщины медленней мужчин, более ослаблены из-за вынашивания потомства, и потому такая стратегия для них физически опасна, ведь они становятся главными жертвами врага.

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Поэтому для выживания женщинам выгоднее иная реакция — "дружи и приручай" (tend and befriend). Вместо того, чтобы бежать или нападать, женщины скорее криком привлекают друзей для своей защиты, то есть обращаются к социальным группам, которые могут обеспечить выживаемость, а также пытаются договориться с врагом или переманить их на свою сторону.

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Связано это с тем, что помимо выработки гормонов, в активность во время стресса у мужчин и женщин приходили различные части головного мозга. Так, у мужчин больше активировалась префронтальная кора, которая больше отвечает за планирование, самоконтроль, прогнозирование будущего, решение задач. А то же время у женщин большую активность наблюдали в лимбической системе. Она отвечает за визуализацию, память, регуляцию органов, эмоциональную обработку опыта. Причем активность лимбической системы как реакции на стресс у женщин длилась дольше, чем активность префронтальной коры у мужчин.

Связано это может быть с тем, что женщинам свойственно так называемое прокручивание событий снова и снова для того, чтобы обработать этот опыт. Происходит некоторое застревание в событии, а наш мозг на маньяка с топором и на мысль о маньяке с топором реагирует с разной силой, но по сути одинаково. Мужчины думают о действиях по преодолению стресса, а женщины выражают вербально эмоции и переживания от стресса.

Также у мужчин и женщин различаются ответы иммунной системы на стресс. В Чикагском университете под руководством Гретхен Гермес было проведено исследование, в котором 60 самок и самцов крыс спустя месяц после рождения подвергли изоляции и стрессу. Выяснилось, что у самок происходит активация и укрепление иммунной системы, а у самцов наоборот ее ослабление. Это исследование в частности объясняет факт, что мужчины в изоляции более восприимчивы к заболеваниям и живут меньше, чем женщины.

Цена хронического стресса

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Если при мобилизации происходит активизация всего организма, то при хроническом стрессе физиологические процессы оказывают негативное воздействие на организм. Если при мобилизации идет замедление пищеварительной системы, то при хроническом стрессе наоборот может быть его заедание. Энергия, не найдя своего выхода, расходуется на пищеварение, а жирные кислоты оседают на стенках кровеносных сосудов и могут привести к атеросклерозу.

Из-за постоянного напряжения истощаются надпочечники, и весь организм переходит в состояние дистресса, то есть разрушается. Если вначале благодаря адреналину иммунитет усиливается, то со временем кортизол разрушает его. Также из-за замедления работы пищеварительной системы, могут возникнуть проблемы с желудком.

Усиленная работа сердца изнашивает его, а повышенная свертываемость крови, которая при мобилизации защищает от кровотечения, при хроническом стрессе может стать причиной тромбоза. Также есть исследования, согласно которым сильный стресс меняет генотип и передается по наследству. И различий при хроническом стрессе у мужчин и женщин практически нет кроме социальных надстроек, которые влияют на поведение в условиях хронического стресса.

Так, мужчинам предписывается справляться с трудностями, сжав зубы, тогда как к женщинам в этом смысле общество более снисходительно, и они имеют возможность проще обсуждать свои проблемы, находить союзников, просить помощи и выражать свои эмоции.