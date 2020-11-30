Кто вы — Колобок, Буратино или Лиса Алиса? Раскрываем секреты, как детская сказка управляет взрослой жизнью

В издательстве "Бомбора" выходит книга психолога Марины Мелии "Хочу — могу — надо. Узнай себя и действуй!". Это сборник инструментов саморазвития, которые должны помочь читателю разобраться в своих сильных и слабых сторонах, мотивах, принципах принятия решений и жизненных сценариях. Forbes Woman публикует главу о том, как как найти себя среди сказочных персонажей и что делать, если ваш герой никак не доберется до счастливого финала.

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"Один из вариантов сценарного анализа — обращение к своим любимым сказкам. В детстве мы постоянно перечитывали их, неосознанно идентифицировали себя со сказочными героями, представляли себя на их месте и переживали события их сказочной жизни. Какие-то из сказок могли произвести на нас настолько сильное впечатление (и необязательно положительное), что определили наше будущее, легли в основу нашего жизненного сценария. Их так и называют — сценарные сказки. Как их обнаружить в потаенных уголках сознания и как они помогают понять себя?

Если спросить любого из нас, какая сказка нам особенно запомнилась, мы поначалу теряемся: "да я не знаю", "не помню", "наверное, какой-то конкретной нет" или "много разных". Как правило, чтобы разобрать эти завалы в памяти, требуется обстоятельная работа. И тогда в какой-то момент мы вдруг отчетливо вспоминаем, что, будучи ребенком, буквально донимали родителей просьбами почитать одну и ту же сказку, поставить ту же пластинку, заезженную до хрипоты.

Чаще всего мне приходилось "вспоминать" с моими клиентами их любимые сказки, когда у них возникали какие-то проблемы — ​в бизнесе или на личном фронте. В результате собралась большая коллекция сказочных сюжетов.

Скажи, кто твой герой



При анализе сказок важно, с каким именно героем мы себя идентифицируем, кто из персонажей нам близок. Любимая сказка одного из крупных предпринимателей (и, похоже, не только его) — ​"Две лягушки": он с детства восхищался лягушкой, которая умудрилась взбить сметану в масло и выбраться из горшка. И сам он не просто выходил победителем из любой ситуации, а использовал сложившиеся обстоятельства как плацдарм для дальнейшего развития. Его любимое выражение — ​"нельзя лапки складывать".

Помните сказку про зайчика и лисичку, где хитрая лиса выгоняет доверчивого зайчика из его домика? В моей практике встречалось немало сочувствующих зайчику, которые жалели именно этого героя, "жертву несправедливости". Как правило, это милые люди, очень совестливые, ответственные по отношению к другим, но не к себе. Они оставляли кому-то квартиры, долю в бизнесе, переписывали имущество, устраивали жизнь — чью угодно, только не свою. А одна девушка, приехавшая из провинции, напротив, идентифицировала себя с лисичкой. Она подружилась с москвичкой, соблазнила ее мужа и родила от него ребенка. Теперь у нее в собственности огромная квартира в клубном доме, а "зайчика", то есть жену с двумя детьми, она сумела вытеснить в небольшой загородный дом.

Моя знакомая, известный врач-терапевт, знаменита тем, что очень точно ставит диагнозы. Ее любимым образом, который в детстве вызывал бурю эмоций, была мышка в "Репке" — она появляется в самом конце, но именно ее усилия становятся той "последней каплей", благодаря которой и удается вытянуть репку. Представьте, проходит консилиум, именитые профессора обсуждают сложную историю болезни и не могут вынести окончательный вердикт. И тут появляется она: на вид — "серая мышка", ​невысокого роста, в скромном костюме, волосы пучком, говорит тихим голосом. Но именно ее слово оказывается решающим — ​и в этом ее жизненный триумф.

Или Колобок — чаще всего это ​человек, начинающий какое-то дело, но не способный ничего доводить до конца: ему становится скучно, и он "катится" дальше. Посмотрите резюме такого "колобка" — ​одной страницы не хватит. Он сменил множество организаций и с удовольствием рассказывает, что и где его не устроило.

Практически в любой сказке всегда есть оппозиция главному герою — ​например, Волк и Лиса; Волк и Заяц; Лиса Алиса, Кот Базилио и Буратино; Буратино и Карабас Барабас. Интересно наблюдать, когда встречаются два человека, идентифицирующие себя с разными персонажами одной и той же сказки. Они подходят друг к другу, как ключ к замку, и словно проигрывают один и тот же сценарий.

Вспоминается такой случай. На заре перестройки, когда еще никто не знал о финансовых пирамидах, я случайно встретилась в кафе с одним из самых знаменитых впоследствии авторов подобной аферы. Тогда он был еще никому не известен. С ним за столиком сидел мой коллега, психолог, в том числе занимающийся разработкой концепций рекламных роликов. И вот за разговором они попросили меня придумать креатив для раскрутки венчурного предприятия. Я стала расспрашивать, чего они хотят, что за деятельность предполагается? И будущий "строитель пирамиды", не вдаваясь в детали, сказал: "У меня до сих пор стоит перед глазами книжка "Буратино", где была такая картинка — ​Кот Базилио и Лиса Алиса убеждают Буратино зарыть денежки на Поле Чудес в Стране Дураков". При этом глаза у него загорелись, и он стал азартно изображать эту картинку в лицах. А потом он и в жизни организовал это "Поле Чудес в Стране Дураков", и люди понесли "зарывать" туда свои денежки. Видимо, в детстве они сочувствовали Буратино, разглядывая те же картинки. Эту историю я вспомнила лишь через несколько лет, когда пирамиды успели не только построиться, но и обрушиться, и миллионы людей потеряли свои деньги. И сегодня мы постоянно слышим подобные истории — об обманутых дольщиках и вкладчиках.

Магия момента



Допустим, мы вспомнили любимую сказку и ее героя — значит ли это, что мы все поняли о себе? Ничего подобного. Важно, какой момент сказочной истории нам запомнился. Каждый из нас воспринимает сказку по-своему: запомниться может не классический, хрестоматийный вариант (где добро всегда побеждает, зло всегда наказано), а свой собственный, где акцент может быть сделан на каком-то значимом для нас эпизоде, на конкретной ситуации.

Вот как это выглядит на практике. У женщины небольшое предприятие, где работают около сорока человек. Но правильнее было бы сказать, что это хозяйка работает на них. Она подбирает самых беспомощных в профессиональном плане работников, без конца опекает их, решает их проблемы, в том числе личные, лечит, помогает деньгами. Ситуация выглядит нелепо. Хозяйка на грани банкротства и нервного истощения. Оказалось, ее сценарная сказка — ​"Белоснежка и семь гномов". Она всегда идентифицировала себя с главной героиней, которая в ее восприятии постоянно заботилась о маленьких и беззащитных гномах, не ожидая для себя никакой выгоды и не рассчитывая на благодарность. Продолжение сказки, где гномы спасают Белоснежку от козней злой мачехи, ей почему-то не запомнилось.

Другому моему клиенту никак не удавалось достичь успеха в бизнесе: неприятности сыпались одна за другой, не раз приходилось начинать все с нуля. В какой-то момент он заключил неудачный контракт и потерял почти все вложенные средства. Еле-еле удалось наладить процесс, но тут подвел партнер, которого он пригласил в долю. Созданное уже в другой сфере предприятие тоже обанкротилось. Каждый раз, когда он чего-то добивался, его ждала неудача. "Меня как будто сдувает с места", — ​жаловался он. Оказалось, что в детстве его любимой сказкой была поэма "Руслан и Людмила", где особенно запомнился эпизод боя Руслана с Головой. Руслан подбирается к Голове совсем близко, но она сдувает его, он отлетает назад, потом снова, преодолевая препятствия, приближается к Голове, его снова сдувает, и так повторяется несколько раз. Интересно, что рассказывал он об этом так же эмоционально, с тем же выражением лица, как и про все свои неудачи.

Следующего клиента на сеанс психотерапии привела жена: она считала его неудачником. Беспомощный, страдающий от депрессии человек, он уже около года сидит без работы. А между тем у него высокий уровень интеллекта, он успешно окончил школу, институт. Казалось бы, у него есть все возможности наладить нормальную деловую жизнь. Тогда почему ничего не получается? Сказка, которая в детстве произвела на него самое сильное впечатление, — "Ловись, рыбка!". Его героем был Волк, которого хитрая Лиса посадила ловить рыбу в проруби — но не на удочку, а на собственный хвост. Волк примерз ко льду, сидит, несчастный, не может двинуться, а Лиса приговаривает: "Мерзни, мерзни, волчий хвост!" Ему больше всего было жалко Волка, а ведь изначально Волк — ​сильное животное. Таким же сильным был и мой клиент в начале своего жизненного пути. Но затем его стали преследовать неудачи, навалилась депрессия. И в окружающих он видел, прежде всего, хитрых и несправедливых людей, стремящихся всех обмануть — в том числе и его — ради собственной выгоды.

Сказка "Гадкий утенок" тоже может по-разному отразиться на жизненном сценарии: все зависит от того, на чем мы зафиксировали внимание. В одном случае девушка "застряла" на сценах отвержения и ощущения собственной чужеродности, поэтому ее реальная жизнь соткана из постоянных столкновений с социумом — она никак не может "совпасть" со своим окружением, как ни старается. Ее все постоянно клюют, как гадкого утенка. И позитивной развязки такой жизненный сценарий, по-видимому, не предполагает.

В другом случае эта же сказка часто становится сценарием людей, добившихся в жизни больших успехов — мне ее рассказывали ​не десять и даже не двадцать человек. Это те, кого больше всего поразил момент превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя. В детстве над ними вечно насмехались, их не принимали в игры, дразнили. Один был слишком толстым, другой чересчур худым, третий заикался. Сегодня это уверенные в себе, успешные люди, которые долго шли к своему триумфу, но всегда в него верили. И сейчас они с удовольствием встречаются с теми, кто когда-то над ними смеялся: с учителями, одноклассниками, дворовыми приятелями. Как правило, они не смотрят на них свысока — напротив, ищут повод помочь: оказывают школе спонсорскую поддержку, берут на работу одноклассников и т. д.

Внимание к деталям



Часто в сказочной истории запоминается даже не эпизод, а какая-то яркая деталь. Например, двум моим клиентам в детстве нравилась одна и та же сказка, где Иван-царевич борется со Змеем Горынычем. При этом у первого в памяти запечатлелось, как он рубит одну голову за другой, на месте отрубленных вырастают новые, и он опять рубит и рубит: именно так он привык расправляться с проблемами — быстро принимает решение и буквально "обрубает" все, что мешает. А второй пытается решать проблемы не в прямой борьбе, "отрубая головы", а путем компромиссов, используя контакты, связи, и делает это достаточно успешно. Он прекрасно помнит, что в этой сказке у Змея Горыныча был палец, который надо было отрубить, и тогда голова сама отваливалась.

Еще одной клиентке в детстве особенно нравились две сказки. Одна из них — ​"Принцесса на горошине". И действительно, она не выносит уколов, неприятных косметических процедур, малейшего физического дискомфорта. А вторая — ​"Сказка о царе Салтане", где ей особенно запомнилась белочка, которая щелкала орешки: "А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра — ​чистый изумруд…" Эта женщина руководит организацией, причем очень успешно, хотя страшно не любит никакой стратегии, долгосрочного планирования. Ей нравятся конкретные проекты, где все можно четко отработать. У нее даже есть такое выражение: "Я щелкаю их, как орешки". При этом она очень разборчива — ​в сотрудниках, проектах, одежде, деталях (именно такой разборчивой и немного капризной была Принцесса на горошине). Она берется не за каждый проект, тщательно оценивает, выбирает, в любой момент может закапризничать и от чего-то отказаться. Она сумела так организовать свою жизнь, "щелкая золотые орешки", что может себе это позволить.

Однажды в банк пришла устраиваться кассиром женщина, которая с детства любила ​"Сказку о мертвой царевне и семи богатырях": больше всего ей нравилось, что царевна лежит в хрустальном гробу, в тишине и покое. Став сотрудницей банка, она действительно чувствует себя очень спокойно и безопасно за пуленепробиваемым стеклом кассы.

Один успешный девелопер рассказывал мне, что всегда добивается своих целей, но только с третьей попытки — ​так было и когда он учился, и когда занимался наукой, и в бизнесе. Эта закономерность его явно раздражала. Слово за слово, выяснилось, что с детства ему нравилась сказка "Стеклянная гора", где герой пытается добраться до принцессы, и это ему удается — ​но только на третий раз. Я объяснила ему смысл его сценарной сказки, он был поражен, долго смеялся и в этот момент, по-видимому, расстался со своим сценарием. При следующей нашей встрече, спустя год, он сообщил, что больше не теряет времени на репетиции.

Сказка ложь, да в ней намек



Подсознательная опора на сказочные сюжеты или сказочных героев может как помогать нам в жизни, так и мешать. Поэтому стоит подумать, по каким сценариям мы живем, "кто кому служит", иными словами, кто мы: "рабы лампы" и действуем под ее диктовку, или все-таки "джин" работает на нас. Это важно для понимания своего Я, мотивов своих поступков, причин своих успехов и неудач.

Попробуем покопаться в памяти, восстановить детские впечатления, заглянуть в семейные архивы — возможно, там сохранились наши старые книжки или картинки. Вспомним любимые детские кинофильмы и мультики, особенно те, что смотрели в дошкольном возрасте. "Обнаружив" любимую сказку, постараемся мысленно воспроизвести всю картину: какая сцена, какой фрагмент запал в душу, к чему нам постоянно хотелось вернуться. Причем этот фрагмент необязательно должен был нам нравиться — ​он мог пугать, беспокоить, настораживать, волновать. Попытаемся его проанализировать, провести параллели с нынешней, взрослой жизнью, найти повторяющиеся события, свидетельствующие о присутствии в нашей жизни того или иного сценария.

Возможно, анализ любимых сказок кому-то поможет осознать, снять или хотя бы нивелировать свою негативную сценарную программу, а кому-то разгадать свои успешные стратегии и утвердиться в них".