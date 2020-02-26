Купить лодку, ботинки и петь про весну: 13 неожиданных способов сделать свою жизнь намного приятнее

Один из самых авторитетных мировых журналов Monocle опубликовал "Манифест нежности" с рекомендациями, как сделать свою жизнь в 2020 году приятнее и даже нежнее. Forbes Life выбрал самые забавные и интересные советы. Некоторые из них можно осуществить прямо сейчас

В "нежном" манифесте февральского номера Monocle — 25 пунктов. Среди советов есть ультимативные — найти работу мечты и переехать в идеальный город (например, в итальянский Турин, зеленый и свежий, с величественной архитектурой, нежный к туристам и местным).

Другие — практично-бытовые (завести чулан для хранения бакалеи, в интерьере держаться природных материалов — камень, кирпич, дерево).

Третьи подкупают своей лиричностью (просыпаться от голоса любимого человека, выезжать на велосипеде за город, играть в команде), четвертые — обескураживают. Например, в условиях большого города непросто реализовать совет выбирать непривычную дорогу, чтобы добраться до нужного места ("Если это кажется недостаточной авантюрой — можно вообще уехать в другую сторону").

Есть в списке и конкретные рекомендации — пересмотреть "Маленькую мисс Счастье", купить комфортные носки Rototo и объемный топ (от Navy, Mackhintosh, Acne Studios, A Kind of Guise или Valstar), обзавестись укромным убежищем — batch house в Новой Зеландии, экологичной хижиной Петера Цумтора или "деревянным домиком" от Олсона Кундинга.

Forbes Life отобрал самые интересные пункты из манифеста Monocle, которые можно реализовать в 2020.

Инвестировать в обувь



"Чтобы всегда вставать с правильной ноги, купите настолько долговечную обувь, что ей нужно будет ставить новые подметки. В идеале, от John Lobb, Ludwig Reiter или Fracap", — гласит манифест. Вместо того чтобы пополнять ряды экошеймеров, которые кричат о загрязнении планеты, а сами регулярно покупают дешевую обувь на один сезон, лучше платить за качественные вещи и заботиться о происхождении используемых материалов.



Коллекционировать книги

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Альтернатива постоянно обновляющимся, суетливым социальным сетям — медленное, очаровательное занятие — составление собственной книжной коллекции. Она станет отражением вкуса и образа мысли хозяина; ее нужно будет вдумчиво пополнять. Манифест настаивает на том, что это личный процесс, о котором должны знать немногие.



Снимать на пленку

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Во времена, когда можно выбрать телефон с качеством съемки выше, чем у некоторых фотоаппаратов, аналоговая фотография переживает ренессанс (особенно в глазах молодежи). Пленочную камеру приятно перезаряжать, настраивать, держать в руках. Количество кадров ограничено, но в этом и заключается "изюминка". Когда нужно уложиться всего в 36, 15 и тем более 9 снимков, приходится планировать, как их потратить — и нажимать кнопку осознанно. Так у каждого кадра появляется своя история, что делает его ценнее пятидесяти идентичных снимков в айфоне.