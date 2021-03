Лексикон слабаков. Список опасных слов, которые вы наверняка произносите каждый день

Каким будет ваш жизненный путь и насколько амбициозные задачи вы осмелитесь перед собой поставить — все это во многом зависит от того, как вы излагаете мысли. Если вы часто употребляете лексику, которая свидетельствуют о сомнениях и страхах, то верить в свои силы будете все меньше, считает Дэйв Эспри.

Автор бестселлера "Биохакинг мозга" Дэйв Эспри взял интервью у лучших из лучших в разных профессиях, причем некоторые из его собеседников были первопроходцами в своих сферах деятельности. Все советы и идеи оформились в 46 правил, с помощью которых можно стать умнее, быстрее и счастливее.

Forbes Life опубликовал главу из его новой книги "Меняя правила. Что помогает лидерам, новаторам и неординарным личностям побеждать".

"Моя подруга Джей-Джей Верджин — специалист по оздоровлению и достижению благополучия. New York Times четырежды признал эту замечательную женщину одним из самых успешных и популярных авторов, а ее исследования в диетологии стали настоящим спасением для сотен тысяч людей. Кроме того, она обучает новаторов в области медицины распространять и применять свои знания так, чтобы возможность эффективно лечиться была у всех, кто в этом действительно нуждается. Несколько лет назад сын Джей-Джей, Грэнт, получил серьезную травму: его сбила машина, а водитель поспешил уехать с места происшествия, оставив мальчика лежать на обочине. Врачи сказали, что перевозить Грэнта в единственную больницу, где ему могли бы сделать сложную операцию, смысла нет, потому что спасти удастся либо только сердце мальчика, либо его мозг.

Джей-Джей и не думала сдаваться — слишком любила сына и была по натуре настоящим бойцом. Всей душой веря в то, что Грэнт выкарабкается, она вместе с ним прошла путь к выздоровлению. Мальчик перенес операцию, вышел из состояния комы (этого, по мнению врачей, вообще не должно было случиться), а через некоторое время уже был способен читать, ходить и даже бегать. Вероятность, что Грэнт выживет, была ничтожно мала.

Как говорила Джей-Джей, к выздоровлению привело сочетание многих факторов, начиная с современной и очень эффективной терапии и заканчивая опытными хирургами и правильно подобранной диетой. Но решающую роль, по мнению мамы, сыграло то, что она неусыпно следила за тем, какие слова говорят медики и она сама вблизи Грэнта.

Когда мальчик был в коме, доктора и медсестры, заходя в палату, были уверены, что он ничего не слышит. Но Джей-Джей ни им, ни себе не позволяла произносить фразы, выражавшие сомнение в том, что мальчик выздоровеет. Находясь возле сына, она чувствовала, что слова могут очень сильно повлиять на состояние его организма. Джей-Джей снова и снова проговаривала вслух предложения, в которых звучала ее непоколебимая вера в то, что все будет хорошо.

Один из врачей, зайдя в палату, сказал: "Если он все-таки выйдет из комы, то мы сделаем все возможное для того, чтобы он не потерял способность ходить". Джей-Джей тут же отошла вместе с доктором подальше от койки Грэнта: ей не хотелось, чтобы из-за подобных мрачных прогнозов в организме сына закреплялась психологическая готовность к плохому исходу.

Когда Грэнт очнулся, по нему было видно, что в своей способности восстановить здоровье он уверен на 110%. Он ни разу не выразил сомнений в том, что снова сможет ходить. И на мой взгляд, ничего удивительного в этом нет. Судя по всему, решающую роль и впрямь сыграли слова, которые так тщательно подбирала Джей-Джей, находясь в палате сына.

С помощью слов любой из нас может воздействовать на мозг и тело, для самого себя устанавливая вполне конкретные ожидания и ограничения. Наша лексика — это часть нашего ментального "программного обеспечения". Используйте ее разумно и аккуратно, и тогда вам удастся достичь таких результатов, о которых раньше вы даже не мечтали.

Пожалуй, больше всех о силе слова знает Джек Кэнфилд, автор легендарной серии книг "Куриный бульон для души". На данный момент продано уже несколько сотен миллионов книг из этой серии, а Кэнфилд однажды побил мировой рекорд, когда в один и тот же список бестселлеров по версии New York Times были включены сразу семь его книг. Джек стремился узнать конкретные правила, помогающие людям исполнять заветные желания, и наиболее важные результаты этого исследования описал в книге "Принципы успеха. Как начать путь осуществления желаний" (The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be). В интервью мы с Джеком обсудили, кроме всего прочего, то, как важно помнить о влиянии речи на саморазвитие. Оказалось, у него есть список "вредных" слов, которые он своим ученикам и клиентам рекомендует не употреблять.