Лексикон слабаков. Список опасных слов, которые вы наверняка произносите каждый день

Каким будет ваш жизненный путь и насколько амбициозные задачи вы осмелитесь перед собой поставить — все это во многом зависит от того, как вы излагаете мысли. Если вы часто употребляете лексику, которая свидетельствуют о сомнениях и страхах, то верить в свои силы будете все меньше, считает Дэйв Эспри.
Автор бестселлера "Биохакинг мозга" Дэйв Эспри взял интервью у лучших из лучших в разных профессиях, причем некоторые из его собеседников были первопроходцами в своих сферах деятельности. Все советы и идеи оформились в 46 правил, с помощью которых можно стать умнее, быстрее и счастливее.
Forbes Life опубликовал главу из его новой книги "Меняя правила. Что помогает лидерам, новаторам и неординарным личностям побеждать".
"Моя подруга Джей-Джей Верджин — специалист по оздоровлению и достижению благополучия. New York Times четырежды признал эту замечательную женщину одним из самых успешных и популярных авторов, а ее исследования в диетологии стали настоящим спасением для сотен тысяч людей. Кроме того, она обучает новаторов в области медицины распространять и применять свои знания так, чтобы возможность эффективно лечиться была у всех, кто в этом действительно нуждается. Несколько лет назад сын Джей-Джей, Грэнт, получил серьезную травму: его сбила машина, а водитель поспешил уехать с места происшествия, оставив мальчика лежать на обочине. Врачи сказали, что перевозить Грэнта в единственную больницу, где ему могли бы сделать сложную операцию, смысла нет, потому что спасти удастся либо только сердце мальчика, либо его мозг.
Джей-Джей и не думала сдаваться — слишком любила сына и была по натуре настоящим бойцом. Всей душой веря в то, что Грэнт выкарабкается, она вместе с ним прошла путь к выздоровлению. Мальчик перенес операцию, вышел из состояния комы (этого, по мнению врачей, вообще не должно было случиться), а через некоторое время уже был способен читать, ходить и даже бегать. Вероятность, что Грэнт выживет, была ничтожно мала.
Как говорила Джей-Джей, к выздоровлению привело сочетание многих факторов, начиная с современной и очень эффективной терапии и заканчивая опытными хирургами и правильно подобранной диетой. Но решающую роль, по мнению мамы, сыграло то, что она неусыпно следила за тем, какие слова говорят медики и она сама вблизи Грэнта.
Когда мальчик был в коме, доктора и медсестры, заходя в палату, были уверены, что он ничего не слышит. Но Джей-Джей ни им, ни себе не позволяла произносить фразы, выражавшие сомнение в том, что мальчик выздоровеет. Находясь возле сына, она чувствовала, что слова могут очень сильно повлиять на состояние его организма. Джей-Джей снова и снова проговаривала вслух предложения, в которых звучала ее непоколебимая вера в то, что все будет хорошо.
Один из врачей, зайдя в палату, сказал: "Если он все-таки выйдет из комы, то мы сделаем все возможное для того, чтобы он не потерял способность ходить". Джей-Джей тут же отошла вместе с доктором подальше от койки Грэнта: ей не хотелось, чтобы из-за подобных мрачных прогнозов в организме сына закреплялась психологическая готовность к плохому исходу.
Когда Грэнт очнулся, по нему было видно, что в своей способности восстановить здоровье он уверен на 110%. Он ни разу не выразил сомнений в том, что снова сможет ходить. И на мой взгляд, ничего удивительного в этом нет. Судя по всему, решающую роль и впрямь сыграли слова, которые так тщательно подбирала Джей-Джей, находясь в палате сына.
С помощью слов любой из нас может воздействовать на мозг и тело, для самого себя устанавливая вполне конкретные ожидания и ограничения. Наша лексика — это часть нашего ментального "программного обеспечения". Используйте ее разумно и аккуратно, и тогда вам удастся достичь таких результатов, о которых раньше вы даже не мечтали.
Пожалуй, больше всех о силе слова знает Джек Кэнфилд, автор легендарной серии книг "Куриный бульон для души". На данный момент продано уже несколько сотен миллионов книг из этой серии, а Кэнфилд однажды побил мировой рекорд, когда в один и тот же список бестселлеров по версии New York Times были включены сразу семь его книг. Джек стремился узнать конкретные правила, помогающие людям исполнять заветные желания, и наиболее важные результаты этого исследования описал в книге "Принципы успеха. Как начать путь осуществления желаний" (The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be). В интервью мы с Джеком обсудили, кроме всего прочего, то, как важно помнить о влиянии речи на саморазвитие. Оказалось, у него есть список "вредных" слов, которые он своим ученикам и клиентам рекомендует не употреблять.
Любопытно, что у меня тоже есть аналогичный список. Я завел его, когда с помощью биохакинга начал как следует анализировать все, что произношу в течение дня. И вот однажды я понял, что неосознанно проговариваю очень много таких слов и фраз, в которых отражается неуверенность в себе. Произносил я их по привычке даже тогда, когда, используя нейронную обратную связь, переходил в состояние высокой степени осознанности. Мое подсознание продолжало выбирать слова, которые побуждали меня сосредоточиваться на мелочах и откладывать выполнение важных задач на потом.
Эти вредные частицы лексикона я называю "бесхребетные слова и выражения". Мои сотрудники из проекта Bulletproof знают, что если на совещании в речи кого-то из них появятся признаки сомнений, лени или равнодушия, то я не оставлю это без критики. Джек рассказал мне, что у него для таких случаев в офисах стоят пустые сосуды, и тому из членов его команды, кто вдруг произносит "бесхребетное слово", полагается поместить в один из сосудов два доллара. Это не наказание, а способ продемонстрировать, что пессимистичная лексика влияет на прибыльность общего дела. Речь, не загрязненная мрачными выражениями, — признак правильно работающего мышления и решительности.
Внимательно слушайте и как можно чаще анализируйте все, что говорите, и вам удастся избавиться от привычки неосознанно "программировать" мозг на неэффективную работу.
Среди всех "бесхребетных" слов и выражений есть четыре особенно опасных, которые вы наверняка произносите по многу раз в день. Если бы они прозвучали из ваших уст в разговоре со мной, я бы обратил на них ваше внимание сразу же (по крайней мере если вы мне к тому времени уже были бы симпатичны).