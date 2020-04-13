"Лицом к лицу со смертью": как пандемия изменила молодежь

Переход работы, учебы и общения в онлайн-режим из-за пандемии может вызвать у представителей поколения "Y" депрессию. В то же время его более молодые представители, ранее лично не сталкивавшиеся с кризисами, начинают бережнее относиться к финансам. Самые юные — представители поколения "Z" — в свою очередь извлекают пользу из сложившейся ситуации — становятся блогерами, начинают искать работу и понимать ценность живого общения. Как пандемия изменила миллениалов, рассказывает "Газета.Ru".

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По кому пандемия ударила сильнее всего



В связи с пандемией коронавируса мир планомерно переходит в онлайн-среду: дистанционными становятся учеба, работа, занятия в спортзале и общение с друзьями. Как отмечают эксперты, наиболее тяжело переживают это время представители поколения "Y" — люди, рожденные в период с 1985 по 2003 годы.

"Я беспокоюсь о "миллениумах" — поколении "Y". Они подошли к такому масштабному кризису в осознанном возрасте, когда от них уже требуются какие-то решения. Однако многие из них совершенно не знают, как себя вести. Именно поколение "миллениумов" в большинстве своем сейчас обращается к психологам за консультациями. Они привыкли смотреть на мир с позитивной точки зрения, а тут их устои рушатся, они погружаются в депрессию. Многие из них теряют работу, на которую только недавно устроились, и вынуждены пересматривать свои взгляды на финансы", — рассказала "Газете.Ru" основатель и координатор проекта RuGenerаtions Евгения Шамис.

Согласно результатам опроса, который провела аналитическая компания First Insight, в условиях пандемии и самоизоляции миллениалы стали резко сокращать свои расходы — в этом признались 40% опрошенных. По словам гендиректора организации Грега Петро, в свое время они уже пережили мировой кризис 2008 года, и сейчас пытаются обезопасить себя.

Представители поколения "Z", рожденные после 2003 года, в свою очередь, проявили еще большую озабоченность своим финансовым состоянием, отмечает эксперт: в бережном отношении к деньгам с начала пандемии признались 41% опрошенных.

В целом американские исследователи предполагают, что пандемия коронавируса может стать для поколения "Z" тем же, чем Великая рецессия 2008-2009 годов была для миллениалов.

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"Миллениалы вступили во взрослую жизнь в действительно трудное экономическое время для всего мира. Они боролись за то, чтобы встать на ноги. Мы думали, что у поколения "Z" все будет по-другому, но теперь все перевернулось с ног на голову", — отметила директор по исследованию социальных тенденций в центре "Pew Research" Ким Паркер.

Молодежь теряет работу, но не отчаивается



Согласно последним данным центра "Pew", молодые люди в возрасте от 16 лет, большинство из которых работает в сильно пострадавшем от коронавируса секторе услуг, сейчас массово лишаются работы. Кроме того, получить от государства какие-либо компенсации у них не получится, так как многие официально не устроены.

Тем не менее, расстраиваться они не намерены — многие уже начали поиск новой работы. "Они просто говорят: "Я собираюсь встретиться лицом к лицу со смертью, так как для меня она не так страшна, как для старших поколений, — отмечал исполнительный директор центра "Психическое здоровье Америки" Пол Джионфриддо. — Однако независимо от возраста, важно, чтобы вы больше, чем когда-либо, понимали, что все угрозы реальны. Не нужно стыдиться своего беспокойства".

"Pew" добавляет, что в условиях пандемии молодые люди стали больше интересоваться действиями властей. По данным центра, около 70% респондентов ожидают от чиновников более масштабных действий для решения проблем, появившихся из-за коронавируса.

"Поколение "Z" действительно глубоко переживает за все проявления неравенства в мире. Политики уже давно в своих выступлениях обращаются именно к ним, как к самым инициативным и настроенным на перемены. Я думаю, что пандемия еще больше укрепит их политическую позицию, так как покажет правительство с новой стороны, в условиях глобально кризиса", — подчеркнула глава центра гражданского обучения и вовлечения при университете Тафтса Кей Кавасима-Гинзберг.

Гаджеты вызовут отвращение



Нагрузка на представителей поколения "Z" также усилилась из-за перехода обучения в дистанционный формат. Он дается им нелегко, несмотря на привычку большую часть времени проводить в гаджетах, подчеркивает директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко.

"Представители поколения "Z" буквально рождены с гаджетом в руках. Однако наблюдения за школьниками и студентами уже сейчас позволяют сделать вывод о том, что процесс самоизоляции и, в частности, дистанционного обучения, дается им нелегко. Одно дело заходить в соцсети, чтобы послушать музыку и посмотреть видео, и совсем другое — учиться онлайн", — рассказала социолог "Газете.Ru".

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По словам Омельченко, студентам, большинство из которых являются представителями миллениалов, переход в онлайн дается легче, чем поколению "Z". Они уже привыкли выполнять все на бегу, в телефоне, выхватывая только самое важное. Дети при этом испытывают стресс — они находятся под контролем не только учителей, но и родителей.

При этом появление дистанционного обучения в жизни молодежи совсем не означает, что их зависимость от компьютера усилится. Как отмечает социолог, ситуация может дать обратный эффект.

"У ребят будет скорее формироваться отторжение к гаджетам, потому что школа и досуг раньше были строго разделены, а теперь слились. Интернет был способом побега от уроков, домашних заданий. А теперь, когда все это перенесли в телефон, последний стал детям чужим, не таким, как раньше. Формирование зависимости от интернета — преувеличенной, кстати говоря — идет от чего-то, что приносит удовольствие. А сейчас все пространство заняли школа и институт, которые у большинства не вызывает приятных эмоций", — подчеркнула собеседница.

Тем не менее, сложившаяся ситуация может сыграть на пользу поколению "Z", ведь его представители осознают ценность живого общения, отмечает доктор психолингвистических наук Шамис. "Дети осознают, что помимо родственников им также важно контактировать с друзьями. Более того, школа в дистанционном формате оказалась совсем не такой интересной, как могло показаться сначала. Поэтому у "Z" будет стимул комбинировать виртуальную и реальную жизнь, делать это осознанно", — пояснила собеседница "Газеты.Ru".

Больше свободного времени — больше блогеров



Поколению "Z" намного проще осознать важность самоизоляции, так как они — будучи заядлыми "домоседами" — сами относятся к ней положительно, считает Шамис.

При этом в условиях отсутствия необходимости выходить из дома у детей появится много свободного времени. Некоторые из них решат попробовать себя в чем-то новом и стать блогерами.

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"Нет ничего плохого в креативе и создании контента для соцсетей со стороны детей. Если у человека есть предрасположенность к какому-то креативному мышлению, то это поможет ему развиться и может даже приведет к монетизации через соцсети впоследствии, что сейчас очень популярно. Если же задатков нет, то ребенок быстро переключится и, возможно, обратит внимание на совершенно другую сферу. Например, захочет в спорт. Так как спортивные секции сейчас недоступны, родителям нужно будет подумать о том, что на момент самоизоляции нужно обеспечить ребенка онлайн-тренировками с тренером", — сообщила "Газете.Ru" психолог Лиля Правда.

Тем не менее, повышенный интерес к блогерству может иметь и отрицательные последствия, считает специалист в области психологии Лейла Мешкова. По ее словам, большинство детей не воспринимают это занятие всерьез и просто засоряют соцсети, вызывая недовольство сверстников.

"Хорошо, если представитель поколения "Z" интересуется чем-то действительно актуальным и важным. Блогерство — это сложная, кропотливая ежедневная работа. Прежде всего, над самим собой. А большинство ребят просто кривляются на камеру. Поэтому из тех, кто прыгнул из самоизоляции прямиком в это занятие, почерпнут что-то для себя и будут развиваться в правильном направлении только единицы. Максимум, что мы из этого получим — захламленные соцсети и хейтерство, учитывая юношеский максимализм", — заявила психолог.

Эксперты подчеркивают, что теперь ответственность за формирование личности ребенка полностью переходит на родителей. Психологи советуют ежедневно разговаривать с детьми о том, что сейчас происходит в мире. Делать это нужно спокойным тоном, чтобы не допустить проявлений паники, которую могут подхватить даже самые уравновешенные представители "Z", призывает Мешкова.

"Все зависит от общей атмосферы, в которой находится ребенок. Дети всегда "зеркалят" своих родителей и окружение в целом. Если отец, мать или тот, кто занимается воспитанием, будут адекватно на все реагировать, разговаривать с ребенком, слышать его вопросы и адекватно на них отвечать, то это время пройдет даже с пользой, не говоря о каких-то негативных последствиях", — заключила она.