Лучшее время для "дигитального детокса" — выходные и праздники

В средствах массовой информации все чаще можно услышать слова "дигитальный детокс". Что это такое на самом деле и для чего это нужно? Под словом "детокс" обычно понимают выведение или ликвидацию различных вредных веществ. А "дигитальный"?

Перенасыщение информацией становится настолько сильным, что оказывается похожим на большой снежный шар, который катится с горы, и уклониться от него способны только самые опытные.

Если вы умеете отлично контролировать свои привычки использования цифровых устройств, быстро и по-деловому просматриваете достижения друзей в Facebook или Instagram, чтобы затем отложить телефон в сторону и со спокойным сердцем отправиться на прогулку или почитать книгу, то "дигитальный детокс" вам не нужен. Но если за экраном смартфона незаметно пролетают минуты и часы, к тому же после этого вы чувствуете себя несуразным, хмурым и опустошенным, то сокращение дигитального загрязнения действительно способно помочь улучшить качество вашей жизни.

Сознавая желание общества пользоваться смартфонами и другими умными устройствами осмысленно, производители мобильных телефонов все активнее начинают предлагать смартфоны-минималисты. Их главная задача — функциональность, поскольку телефон предлагает только самое необходимое, отказываясь от лишнего и обычных "похитителей времени" в мобильной среде.

Одним из ключевых слов "дигитального детокса" является "умеренность". А именно, постепенный и соразмерный переход на наполненное смыслом и сознательное использование цифровых устройств. Не стоит сразу полностью отказываться, например, от использования социальных сетей, силой заставляя себя не заглядывать в них и вместо этого читать Канта. Попробуйте "дигитальный детокс" во время выходных или какой-нибудь поездки, когда хочется остаться в пределах досягаемости для друзей или семьи, но отказаться от излишних цифровых искушений.

Приближается рождественская пора, когда после напряженного предпраздничного времени небольшой "дигитальный детокс" весьма подошел бы даже обычно сознательным пользователям умных устройств. Виртуальное общение может создать иллюзорное чувство близости и товарищества, у которого в лучшем случае может быть лишь небольшая связь с реальностью. Позвоните лучшему другу и договоритесь о душевной встрече. Поверьте — она будет лучше тысячи "Like"!