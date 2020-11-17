Лучшее время — сейчас. Топ финансовых ошибок 30-летних

Финансовый советник Наталья Семенова приглашает принять участие в бесплатном челлендже и в течение пяти оставшихся до нового года недель с легкостью накопить на подарок себе, своим близким и родным, а также сформировать стартовый капитал для инвестиций. Но здесь и сейчас предлагаем вашему вниманию составленный экспертом топ финансовых ошибок 30-летних людей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Надеяться только на активный доход

В 30 очень правильно — работать и зарабатывать. Но как показал текущий кризис, тебя могут запросто запереть дома без новых средств к существованию. А если не было подушки или пассивного дохода от капитала, то увы. Помимо активного дохода всегда должен быть пассивный.

Надеяться на высокий будущий доход

Вы наверняка думаете, что в будущем будете зарабатывать больше денег, чем сейчас. Оптимизм и планирование нам в помощь. Но не следует забывать, что в будущем не все подвластно нашей воле. Поэтому важно откладывать деньги и на будущее, и на настоящее.

Игнорировать страхование

Когда вам 30, у вас с высокой долей вероятности есть супруг(а), ребенок (а то и не один), родители пенсионного или предпенсионного возраста. То есть от вас финансово кто-то точно зависит. Значит, потеря дохода по болезни или травме нанесет ущерб вашим близким. Для этих событий придуманы страховки. Перенесите риски с семьи, на страховую компанию, это выйдет куда дешевле.

Сбережение денег вместо инвестирования

Вклады, кэш — это для подушки безопасности. Для достойного пассивного дохода из капитала нужно кое-что поэффективнее. Рынок ценных бумаг при грамотном (и, к слову, несложном) подходе даст рост вашего капитала. А если у вас есть впереди лет 10-15, то

даже самые рискованные инвестиции превратятся в безопасные.

Откладывать инвестиции на потом

Ой, сколько тут отговорок. И денег-то на это нет, и сейчас не лучшее время, кризис же, и постоянного дохода-то нет, и продолжите список сами…

⠀

Однажды вы проснетесь в 55+ лет и захотите наконец разобраться с инвестированием, но, поверьте, в этом возрасте мало кто захочет брать на себя серьезные риски, а рассчитывать на длительные сроки уж и подавно не захочется, потому как в 55+ хочется жить на полную. Именно тут и пригодился бы капитал, сформированный с 30 до 55. Так что, как говорится, лучшее время — сейчас. Не затягивайте.