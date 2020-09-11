Маленькие преступные удовольствия: путь эмоций, которые в итоге попадают на тарелку

"Сахар, жир, шоколад: еда удовлетворяет не только физиологические, но и эмоциональные потребности", — пишет Slate.fr.

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"Моя волшебная формула, когда я в беде — это всякое дерьмо типа Kinder, газировки и сигарет. Это вредно для тела, зато моральный дух повышается". В случае внезапного уныния 31-летняя Марин знает, что сахар способен излечить ее недуги: "На нас всех оказывается сумасшедшее давление: это не ешь, не пей, не кури, то нельзя, это нельзя… Когда мне нужно ослабить давление, я обращаюсь к своим маленьким преступным удовольствиям".

"Такой рефлекс опустошения полок с продуктами и холодильника, чтобы заесть свои эмоции, получил название: эмоциональное переедание. И наоборот, интенсивное переживание может лишить нас желания есть. Так случилось с Камиллой после разрыва с ее парнем. "Мои мысли постоянно путались, я снова и снова мусолила то, что произошло, и совершенно забыла о еде, — вспоминает она. — Мой желудок словно завязался узлом, я даже почти не пила кофе".

"Таким образом, то, что мы кладем в рот, может отражать определенное состояние ума и варьироваться в зависимости от природы эмоций и их интенсивности: "Одни тревожные люди что-то перекусывают в течение дня, другие для этого дожидаются вечера; рассвирепевшие люди могут почувствовать необходимость что-то пережевывать, и тогда они выбирают достаточно плотную пищу", — объясняет Брижит Балландрас, психолог, специализирующийся на пищевых привычках.

"Эмоциональное питание стало областью исследований для ученых, которым любопытно больше узнать о связи между желудком и аффектами. Джордан Лебель, преподаватель маркетинга в Университете Конкордия в Монреале, проявил большой интерес к понятию comfort food (комфортная, утешительная еда) и механизмам, запускающим этот тип питания. Согласно его исследованию "Влияние на асимметрию и комфортное потребление пищи", проведенному совместно с Лореттой Дюбе, такие поведенческие различия сгруппированы по трем факторам: пол, возраст и культурное наследие", — говорится в публикации.

"Женщины объясняют, что они едят, когда им грустно, одиноко или они рассержены. У мужчин желание поесть вызвано скорее положительными эмоциями", — утверждает преподаватель-исследователь.

"Не говоря уже о сильном влиянии культуры: например, в Монреале бренд, звучащий по-французски, ассоциируется с более сильным гедонистическим удовольствием, потому что он связан с французским понятием "радость жизни" (joie de vivre)", — пишет Slate.fr.

"Еда не всегда обеспечивает ожидаемое утешение. Зачастую, особенно у женщин, приятное чувство сменяется ощущением стыда или вины. Такая оборотная сторона медали особенно характерна тогда, когда прием пищи вызван негативными чувствами, поскольку в противном случае потребление остается умеренным", — отмечает автор публикации.

"В настоящее время существует такая конфликтность вокруг еды, представлений о здоровье или телосложении, особенно в отношении женщин, что становится трудно доставить себе удовольствие с помощью еды", — с сожалением говорит Брижит Балландрас.

"24-летняя патронажная медицинская сестра Эстель, которая снимает стресс, перекусывая перед холодильником, не является исключением из общей тенденции, — говорится в статье. "После тяжелого рабочего дня я прихожу домой и ем колбасу и шоколад. На какой-то момент я чувствую себя хорошо, но потом у меня начинает болеть живот, и я жалею о том, что я сделала". Что касается выбора продуктов питания, Джордан Лебель ничуть не удивлен: "Когда вы спрашиваете женщин, какой у них утешительный продукт питания, они говорят о еде с высоким содержанием жира и сахара, в то время как мужчины думают о куске мяса или о чем-то жареном… ".

"Нам нравится усмирять свой гнев с помощью бутерброда или снимать стресс, погрузив руку в пачку чипсов, потому что еда позволяет нам лучше себя чувствовать, — указывает издание. "Еда выполняет несколько функций: питает, доставляет удовольствие, создает социализацию и удовлетворяет эмоциональные потребности", — отмечает Брижит Балландрас. Не говоря уже о психотропной функции, которую не преминул подчеркнуть Жан-Мишель Лесерф, диетолог и автор книги "Знать свой мозг, чтобы лучше есть": "Под влиянием приема пищи наш мозг производит больше нейротрансмиттеров, таких как серотонин или дофамин".

"Кроме того, еда может стать эмоциональным и довольно значимым якорем, — пишет Slate.fr. "Во время карантина люди прибегали к приготовлению пищи, это регрессивное поведение, но оно способствует якорению на стороне жизни", — считает психолог.