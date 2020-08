Мир без женщин: в чем смысл движения "Мужчины, идущие своим путем"

В сети набирает популярность движение "Мужчины, идущие своим путем", которое объединяет радикалов-антифеминистов, предпочитающих обходиться без женщин и призывающих других мужчин примыкать к движению, чтобы сделать свою жизнь проще и свободнее. В 2019 году Эмма Уотсон также ввела в моду термин "сам себе партнер", который вызывал интерес у пользователей соцсетей. Почему люди решаются на добровольное одиночество, разбиралась "Газета.Ru".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Движение мужчин-сепаратистов, которые решили жить без женщин и бороться за свои права в ответ на заявления феминисток, направленные против домашнего насилия и патриархальных устоев, набирает популярность в англоязычном сегменте интернета. Оно называется "Men going their own way", что переводится как "Мужчины, идущие своим путем" и насчитывает почти 33 тыс. сторонников.

Колумнистка британской газеты The Guardian Лора Бейтс, автор проекта "Ежедневный сексизм", посвященного гендерному неравенству, описала движение в книге-исследовании, отрывок из которой опубликован в издании.

Foto: Shutterstock

Взгляды, которые пропагандирует движение, существующее еще с 2000-х годов, могут показаться вызывающими и даже радикальными, хотя единства мнений среди этих холостяков-одиночек нет.

Некоторые из них выбирают стратегию поведения, известную под названием "альфа-самец" или пикапер: они видят в женщинах только сексуальный объект, используя их в качестве знакомства на одну ночь для удовлетворения своих потребностей, либо обращаются к секс-работницам, предпочитая не заводить долговременных отношений и избегать более близких контактов с женщинами.

Другие же готовы с женщинами дружить и общаться, но ни на что большее не рассчитывают, не говоря уж об отношениях или о вступлении в брак. Третьи и вовсе воздерживаются от сексуальных контактов, называя себя монахами.

Мотивируют такое поведение убежденные холостяки тем, что женщины, по их мнению, используют мужчин в своих целях, и безопаснее с ними вовсе не связываться. Блогер Мэтт Форни, известный женоненавистническими высказываниями в сети — в частности, о том, что полные девушки не заслуживают любви, а домашнее насилие необходимо, — движение, однако, раскритиковал. Он написав в своем аккаунте, что это уж слишком радикальный путь, и назвал его "культом одиноких девственников".

По подсчетам Лоры Бейтс, на форумах, объединяющих участников движения, есть 50 тыс. бесед с 800 тыс. ответов на темы, которые варьируются от советов, как сэкономить при разводе, до мрачных историй о женщинах, которые нашли особенно изобретательные способы убить своих мужей. На сайте также перечислены 25 видеоканалов, которые насчитывают 730 тыс. подписчиков, а опубликованные на них видео были просмотрены в общей сложности 130 млн раз.

Философия движения, изложенная на сайте, заключается в том, что "Мужчины, идущие своим путем", провозглашают "свою самостоятельность и независимость, сохраняя и защищая собственный суверенитет, который они ценят превыше всего остального". На сайте также утверждается, что движение восходит к статье 1853 года, когда в газетных вырезках впервые встретилось выражение "мужчины, идущие своим путем", и берут за образец великих одиночек, которые добились многого, отказавшись от погони за женским полом, среди которых были философы Артур Шопенгауэр, Иммануил Кант, композитор Людвиг ван Бетховен и даже Иисус Христос. Добавить к этому списку можно и Николая Гоголя, который всю жизнь сохранял целибат.

Женщины в этой "программе" изображаются "паразитками, сидящими на шее мужчин, которые на протяжении всей истории произвели на свет гораздо больше научных открытий". Идеологи забывают о Марии Кюри и других женщинах-ученых, а также о том, что долгое время женщины в принципе не имели доступа к образованию, а вынуждены были заниматься домашним хозяйством и в большом количестве погибали при родах "великих ученых и деятелей мужского пола".

Впрочем, мужчины оказались не единственными, пожелавшими жить в одиночестве. В 2019 году такую идею выдвинули и феминистки, которые с легкой руки Эммы Уотсон назвали свое движение "self-partnered", или "сам себе партнер". Появился даже хэштег #SelfPartnered, под которым пользователи соцсетей стали обсуждать свое отношение и к новому термину, и к одиночеству в целом.

Foto: AFP/Scanpix

Это движение не ограничено только женским полом: его последователи призывают всех, включая и мужчин, а прежде всего родителей и более старших родственников, считать нормальным состояние одиночества, когда человек решает не выходить замуж или жениться, потому что просто не хочет, или пока не торопится, так как не нашел достойного кандидата.

Эмма Уотсон в том интервью Vogue высказывалась против социальных ожиданий и патриархального уклада, согласно которому принято заводить семью до 30-35 лет, а если этого не случилось, тебя воспринимают как потерпевшего личную неудачу. "Если ты не построила дом, если у тебя нет мужа, нет ребенка, тебе исполняется тридцать — а у тебя так и нет стабильной и спокойной карьеры, или если ты все еще пытаешься разобраться в себе… Все это вызывает невероятную тревогу", — посетовала актриса. По ее словам, можно чувствовать себя счастливой и без любимого человека: "Я думала, что это все пустое бахвальство. Мне потребовалось много времени, но я счастлива. Я называю это — быть в отношениях с собой". Так и родился новый термин, оправдывающий добровольных одиночек. В мире даже появились люди, которые стали жениться на самих себе.

При этом одиночество в основном не одобряется обществом. Люди без пары зачастую сталкиваются с предвзятым отношением и даже общественным осуждением. Исследования показывают, например, что людей без пары воспринимают как самовлюбленных и незрелых, не умеющих выстраивать отношения с другими людьми, безответственных. Женатые мужчины в США зарабатывают на 26% больше, чем их одинокие соотечественники.

Одиночки могут также столкнуться с дискриминацией на работе: их могут попросить задержаться подольше, так как у семейных коллег на работу остается меньше времени, либо отдать приоритет в плане отпуска женатым, поскольку им сложнее выделить время для поездки с семьей.

Правда, при приеме на работу с дискриминацией чаще сталкиваются именно семейные люди или даже незамужние девушки "призывного возраста": потенциальные работодатели предпочитают не брать молодых женщин, которые рискуют в ближайшее время уйти в декрет, либо замужних с маленькими детьми, опасаясь, что те будут чаще уходить на больничный.

Социолог Белла Депауло, исследующая феномен одиночества, объясняет такое трепетное отношение к браку "нарочитым восхвалением и раскруткой института брака, романтических отношений и свадеб" в обществе, преследующем политический и экономический интерес.

Не секрет, какой капитал зарабатывают задействованные в индустрии свадеб продавцы платьев, организаторы торжеств и рестораны, а также все, кто имеет отношение к организации свиданий, знакомств и праздников, посвященных влюбленным. Однако многие современные сервисы как раз направлены на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь одиночкам и избавить их от необходимости семейной жизни — заказать доставку продуктов и отправить вещи в прачечную, либо нанять уборщика, а пару на один вечер найти в приложениях для знакомств.

Foto: Shutterstock

По мнению психологов, установка на одиночество является следствием ряда неудач в личной жизни, при этом человек, решивший жить один, может чувствовать себя вполне гармонично или убеждать себя в этом. Однако исследования доказывают, что для эмоционального благополучия и комфорта человеку как виду требуется общение: это объясняется биологическими механизмами, заложенными в людях, целью жизни которых всегда считалось воспроизведение себе подобных.