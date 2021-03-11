"Могу себе позволить!". 7 последствий финансовой безграмотности

В последнее время стало модно демонстрировать "жизнь мечты", "сказку", иллюзию богатства. Блогеры таким образом "подсаживают" человека на себя как на сериал, чтобы их читали, смотрели, завидовали и подражали им. И, глядя на такую "красивую" жизнь, многие хотят показать себя намного состоятельнее и статуснее, чем есть на самом деле.

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Кто-то тянется за знакомыми и друзьями, которые хорошо одеваются, "правильно" питаются, посещают дорогие рестораны и т. д. А есть те, кто, прочитав массу книг о мышлении богатых, начинают жить не по средствам и вести себя, как будто они уже богаты и состоятельны. Но одно дело развивать мышление как у богатых и постепенно выходить на другой уровень жизни, а другое — создавать иллюзию себя богатого, поддаваться сиюминутным желаниям, брать кредиты и накапливать долги.

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В гонке за желанием "жить красиво" или быть не хуже кого-то люди начинают покупать ненужные вещи, тратить больше, чем зарабатывают, брать непосильные кредиты, и денег становится все меньше и меньше.

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К чему может привести такая жизнь? Рассказывает финансовый консультант Илья Пантелеймонов.

1. К мелким финансовым проблемам: появлению или увеличению долгов.

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2. К хроническому отсутствию денег.

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3. К ухудшению здоровья, поскольку у многих людей отсутствие денег вызывает ощущение неуверенности, финансовой зависимости, беспокойства, нервозности, нарушение сна.

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4. Вы не сможете достигнуть таких важных материальных целей как:

жилье,

образование детей,

обеспеченная старость,

накопление средств на лечение.

5. К глобальным проблемам в масштабах жизни — таким как крах материального благополучия человека, семьи из-за проблем со здоровьем и отсутствия денег, нищая жизнь в старости, так как нет накоплений и капитала. Если ваш муж вас содержит, то в случае развода или его ухода из жизни вы можете остаться ни с чем.

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6. К серьезным последствиям: если у вас свои активы и бизнес, то можно все растратить.

Все знают, что привычки формируются постепенно. И вам понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть тратить по-новому. Но лучше не брать сразу все техники, а внедрять по одной. Так будет проще.

Но сначала разберемся, почему мы тратим много. Существует две проблемы.

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Берем ненужное. Девушки говорят: "Я этого достойна", а мужчины: "Могу себе позволить". У вас бывают такие мысли? Так вот, знайте — это оправдания собственных трат.

Переплачиваем. Мы переплачиваем за одни и те же товары и услуги, хотя можем покупать выгоднее.

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5 смыслов, которые позволят вам правильно относится к деньгам

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1. При любом уровне нормы вы можете снизить расходы. Обычно от 10 до 30% в месяц уходит в никуда. Ведите учет финансов и вы заметите это.

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2. Грамотно трачу деньги — лучше живу.

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3. "Экономить" — это разумно расходовать деньги.

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4. Умные покупки — это покупки по выгодным ценам, в том числе со скидками.

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5. Сохрани деньги — живи лучше. Не трать на лишние и ненужные вещи.

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А теперь про 7 способов снижения расходов:

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1. Спрашивайте про скидки всегда и везде.

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2. Сравнивайте цены и покупайте там, где выгоднее.

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3. Заменяйте дорогие товары альтернативными с такими же функциями.

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4. Планируйте покупки заранее и покупайте в несезон или в конце сезона.

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5. Составляйте список покупок, покупайте по нему в магазине, и вы не возьмёте лишнего.

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6. Цена/качество. Обращайте на это внимание. Лучше брать вещи на 3 сезона, а не на 1 раз.

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7. Карты лояльности. Сделайте их, они позволят получать выгоду 5-10% и более при постоянных тратах в одних и тех же местах.