Надеяться на судьбу — хорошая стратегия, только, если это план Б. Когда и кому возраст играет на руку

Феномен late bloomers — людей, которые "поздно расцветают" и начинают строить успешную карьеру далеко за 30, — в век быстрых технологий и быстрых достижений ушел в арьергард. Но, кажется, триумфально возвращается. Forbes Life разобрался, когда и кому возраст играет на руку.

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Почему мир чествует вундеркиндов и чем это грозит

На саммит ООН приглашают 16-летнюю школьницу, а рейтинги Forbes штурмуют юные тиктокеры. Это впечатляет и обескураживает: сколько всего нужно успеть к 30, чтобы считаться успешным. Сигнал "на старт" звучит рано, ведь "после трех уже поздно", как говорит в одноименной книге сооснователь Sony Масару Ибука (японский предприниматель уверен, что маленькие дети с легкостью могут освоить многие важные знания и навыки, которые взрослым даются с трудом).

Сегодня родители проводят с детьми в два раза больше времени, чем 50 лет назад. С одной стороны, это возможность укрепить семейные связи. С другой — повод протестировать все техники раннего развития (благо, их количество не уменьшается), а заодно передать ребенку эстафету своих нереализованных планов. "Коммерческие кружки появляются не на пустом месте. Они возникают в угоду родителям. Во многом это следствие недореализации старшего поколения и уверенности, что наши дети должны жить лучше нас. Мотив хороший, но понимается он однобоко", — уверена хедхантер Алена Владимирская.

В раннем развитии нет ничего плохого, пока это не перерастает в одержимость. Высокие ожидания общества и вожделенный титул "хорошего родителя", растиражированный в соцсетях, провоцируют постоянную тревогу, причем у обоих поколений — недаром на время экзаменов приходится 20% детских самоубийств.

Но что если сойти с дистанции? Начать программировать, когда появится интерес, а не начнется набор в IT-школу. Играть в любительских спектаклях, даже когда подошло время вступительных в МХАТ. Или продолжать искать — то, чем можно будет гореть после очередной круглой даты.

Если вы решили взять медленный старт, добро пожаловать в лигу late bloomers ("поздние цветы"). Англоязычным термином обозначают людей, которые реализуют свой потенциал позже, чем ожидает от них общество.

"Мозг проснулся": поздний старт не означает провал

"Нынешние 40 — это прошлые 25, — говорит Алена Владимирская, — [сейчас] карьера только начинается после 30. Скоро подойдет время зрелых звезд. Это не значит, что раньше они ничего не делали. Они набирали опыт, а потом в их жизни появился шанс для самореализации".

Представители лиги late bloomers вступают в игру позже, чем того требуют современные стандарты. Морган Фримен оказался в Голливуде в 43, Вера Вонг открыла свой первый свадебный бутик в 41, Джоан Роулинг издала "Гарри Поттера" в 32. Речь не про внезапно свалившуюся славу — потребовалось время аккумулировать опыт и нарастить броню. Например, чтобы не сдаться после 12 отказов печатать историю о мальчике, который выжил.

Американский журналист Рич Карлгаард, автор книги "Поздний расцвет. Как взрослым добиться успеха в мире, одержимом ранним развитием", уверен: сегодняшняя мания в отношении ранних достижений противоречит реальной жизни. Во-первых, нынешние подростки взрослеют позже предыдущих поколений. Во-вторых, бурный расцвет технологий требует постоянного развития — личного и профессионального. В-третьих, когнитивные способности, которые мы теряем с возрастом, заменяются новыми навыками.

Карлгаард доказывает свою теорию собственным примером: он — худший ученик в классе, "профессиональный" запасной в спортивных состязаниях, нерадивый сотрудник, уволенный за лень и нарушение дисциплины. Получив образование в Стэнфорде, Карлгаард работал охранником в магазине. Однажды во время обхода территории он обнаружил у соседнего склада собаку: "Я здесь, нищий и застрявший в этой дыре, где моим коллегой по профессии оказался сторожевой пес".

Это было в 25 лет, а в 34 он стал соучредителем первого делового журнала Кремниевой долины Upside, еще через 10 лет — издателем американского Forbes, а в 46 научился управлять самолетом. "Мой мозг проснулся", — объяснил Карлгаард свой поздний, но быстрый взлет. Иногда требуется "отступить и подрасти", сойти с дистанции, чтобы потом взять новый старт. Статус late bloomer легитимизирует ожидание, напоминает, что у всех разные темпы успехов и достижений.

"Культ самоопределения появился недавно, — объясняет доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Рикель, — у нас в принципе появилось время на самоопределение. Стало важно реализовать себя, воплотить свои мечты, при этом ни на минуту не входя в конфликт с личными целями". Чтобы найти свой путь, нужно познать себя, а это процесс не быстрый.

Какие преимущества у тех, кто поздно начал

В числе прочих преимуществ Карлгаард называет любопытство — не детское, импульсивное, а зрелое, нацеленное на результат, подкрепленное планированием. Тут на стороне блумеров физиология: префронтальная кора, отвечающая за стратегическое мышление, созревает последней, часто после 25 лет.

Способность более зрелых людей к стратегическому мышлению отмечает и Алена Владимирская, подчеркивая, что с возрастом приходят навыки финансового планирования и умение говорить "нет". Последнее — критически важно: вовремя выйти из проекта, отстоять свои границы, отказаться от того, что противоречит личным представлениям о траектории развития.

Осознанность вкупе с целеполаганием дает большие шансы на успех, уверен Александр Рикель. Укрепляет позиции "поздних цветов", по его мнению, смелость менять свою жизнь. Перевоплощение малоизвестного поэта Леонарда Коэна в патриарха фолк-рока началось в 33 года. Тогда он променял уединение греческого острова Идра на шумные фестивали США и компанию эпатажного Энди Уорхола. Это не та смелость, благодаря которой молодые горячие головы бросают все и отправляются в кругосветку. Холодный ум — вот что с возрастом придает решительности дальновидность. Авторы книги "Эмоциональный интеллект 2.0", консультанты компаний из списка Fortune 500 Тревис Бредберри и Джин Гривс заметили: в спокойном состоянии гораздо легче справиться с проблемами. Более того, в стрессе люди тянутся к уравновешенному и устойчивому лидеру.

В целом эмоциональный интеллект больше развит в зрелом возрасте. Речь о таких качествах, как сочувствие и сопереживание, понимание собственных ощущений и мотивов. Это умение прожить даже те эмоции, которые вы испытывали очень давно. "Меня зовут Луиза Жозефина Буржуа, я родилась 24 декабря 1911 года. Все мои работы за последние 50 лет, все мои темы нашли свое вдохновение в моем детстве", — говорит знаменитая художница и заносит гильотину над домом, в котором прошло ее детство. Ее эмоции выкристаллизовались в предметы искусства, за которые арт-ценители боролись на аукционах Christie’s. Первую персональную выставку в родной Франции Буржуа открыла в 74 года.

Исследовать, а не доказывать свое превосходство

Хорошая новость — мир учится замечать тех, кто вступает в игру позже. Плохая — если вы до сих пор на скамейке запасных, это не гарантия того, что выход на поле будет триумфальным. Как и везде, в лиге late bloomers внезапный успех — это случайность, статистическая погрешность. Надеяться на судьбу — хорошая стратегия, только, если это план Б.

"Тем, кто в зрелом возрасте находится в поиске, с одной стороны, можно позавидовать. Они смелы и открыты новому. С другой — когда нам рассказывают любую историю успеха, важно помнить, что есть примеры тех, кто не смог", — говорит Александр Рикель. Он предлагает остановиться на консервативной стратегии: изменения без революции. Не останавливаться в поисках, но принимать судьбоносные решения, только обеспечив надежный тыл.

Рич Карлгаард заканчивает свою книгу "Поздний расцвет…" историей, как он однажды преодолел 80 километров за 7,5 часов. Он вышел из дома с мыслью "пробежать 20 километров, затем выпить пива и поиграть в софтбол". Но каждый новый отрезок маршрута Карлгаард задавался вопросом: "А что если я обогну вон тот холм?" Привычные для него "двадцатки" давались легко, но марафон снизил уровень сахара в крови. Поэтому он останавливался у магазинов и просил деньги у прохожих, чтобы купить энергетики и шоколад. "Меня вело любопытство, страсть к исследованиям и открытиям — и в меньшей степени цель, конкурентная борьба, желание выиграть", — сформулировал Карлгаард стратегию, на которую сделал ставку и в бизнесе, и в жизни. Поэтому, во сколько бы вы ни начинали свой путь к успеху, главное — помнить, зачем вы к нему идете.