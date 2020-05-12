Научимся готовить, убираться и захотим замуж. Как коронавирус обнулил главные тренды последнего десятилетия

Еще недавно мы были уверены, что весь быт современного человека должен полностью уйти на аутсорс: многие даже успели отказаться от готовки и стирки дома. Но карантин заставил нас снова взять в руки щетки, ножницы и сковородки — и вспомнить, каким же мир был до уберизации. Подробнее рассказывает Forbes Life.

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Закупаемся впрок



Растущий в последние годы тренд жить по минимуму главным образом связывают с поколением миллениалов, то есть с людьми, которым сейчас от 25 до 40 лет. С одной стороны, миллениалы ценят порядок вокруг и свободу, они привыкли к экономике шеринга (Uber, Airbnb и т. д.), с другой — у них действительно меньше денег, чем у их родителей, и они не хотят тратить их на вещи, которыми не будут пользоваться.

Согласно опросу Harris Poll и Eventbrite, приведенному в Bloomberg, 78% миллениалов по сравнению с 59% беби-бумеров скорее заплатят за опыт (ужин в ресторане, концерты, онлайн-курсы, путешествия), чем за материальные блага. В Америке даже появились компании, которые помогают клиентам освободить свои шкафы от лишних вещей или предлагают за $99 провести сутки в крошечной квартире, чтобы протестировать жизнь без излишеств.

Исследователи ожидали, что минимализм как образ жизни нанесет серьезный удар по капиталистическому миру, однако первый же серьезный кризис нанес удар по самой философии минимального потребления.

Пандемия коронавируса и длинная самоизоляция вынудила миллениалов вернуться в магазины и закупить продукты и бытовые товары впрок.

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Согласно данным исследовательской компании розничной торговли IRI, 15 марта продажи продуктовых магазинов в США достигли самого высокого уровня в истории и на 62% превысили показатели за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего покупали хлеб, яйца, бобы, но спрос увеличился и на другие товары, например, продажи средства для снятия лака выросли почти на 60%, а туалетной бумаги — на 200%.

Карантин вынудил даже самых верных адептов минимализма пересмотреть свое отношение к вещам — оказалось, даже в самом технологичном и современном мире может быть полезным делать небольшие запасы и хранить вещи "на всякий случай".