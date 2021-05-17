"Не продавай свою душу дешево": чему учит стоицизм, по которому сходит с ума Кремниевая долина

Идеи античных философов-стоиков о том, как прожить жизнь лучшим способом в сложном мире, стали невероятно популярным среди современных предпринимателей. Forbes Life предлагает прочесть отрывок из книги профессора философии Массимо Пильюччи "Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для современного человека", где он простым языком излагает главные принципы древнего учения.

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Наведение порядка в вещах



Некоторые вещи всецело в твоей власти, а некоторые — лишь отчасти. Осознав, что и в какую категорию попадает, нельзя не удивиться. От тебя полностью зависят твои осмысленные суждения, твои мнения, твои цели, твои усвоенные ценности, а также твои решения действовать или бездействовать — в сущности, в этой категории оказывается вся совокупность результатов критического оценивания и тщательного обдумывания. Но практически все остальное выпадает из-под твоей власти; особенно это верно в отношении твоего тела, твоих отношений с людьми, твоей карьеры и твоего материального благополучия — тех вещей, на которые, в принципе, ты можешь воздействовать, но результат этого воздействия будет зависеть не только от тебя, но и от других людей тоже.

Как это возможно? Не так ли обстоит дело, что другие способны влиять на твои мнения и суждения, а ты сам можешь влиять на состояние своего тела, свои отношения и так далее? Да, все верно. Но в итоге в первом случае вожжи у тебя в руках, во втором их держит кто-то другой. Окружающие порой пытаются формировать твое мнение или даже манипулировать им. Иногда они добиваются корректировки твоих ценностей. Тем не менее это твое мнение и твои ценности — они принадлежат только тебе. И наоборот, ты можешь тщательно заботиться о своем теле, но несчастный случай или нежданная болезнь в любой момент могут тебя покалечить. Ты можешь любить других людей, но они не обязаны отвечать тебе взаимностью. Ты можешь работать со всем старанием, но тебя все равно могут уволить. Ты можешь быть хорошим человеком, но отмыться от грязных слухов не всегда сумеешь. Ты можешь быть осторожным в денежных делах, но рынок рухнет, и ты разоришься.

Поэтому запомни: единственное, что на самом деле твое, — это то, что всецело в твоей власти. Все остальное ты получил взаймы от вселенной, а она разными способами может потребовать вернуть выданное в долг, причем незамедлительно. Следовательно, если ты слишком полагаешься на вещи, которыми распоряжаешься не только ты, то обязательно будешь страдать, завидовать, разочаровываться, а в целом — зависеть от капризов Фортуны. Однако же, сосредоточив усилия на том, чему ты полный хозяин, ты проживешь безмятежно, ко всему будешь подходить с невозмутимостью, избавишься от зависти и избежишь огорчений, доставляемых превратностями судьбы.

Со временем и поупражнявшись, ты научишься находить деликатный баланс между усилиями, которые ты прилагаешь к тому, что твое, и к тому, что не твое. Человеку свойственно соблазняться сердечными отношениями, хорошей работой, быстрыми деньгами и прочими приятными вещами. Поэтому в начале занятий обрести равновесие будет нелегко. Но не опускай руки, не преуспев там или здесь. Прогресс дается непрерывными усилиями. Рим строился не за один день, и воспитание твоего лучшего "я" потребует многолетней практики, а скорее всего — всех тех лет, что тебе осталось прожить. Саморазвитие в любом случае останется единственной гарантией свободы и счастья.

Вот важный совет: каждый раз, ощутив сильное желание чего-то или, напротив, сильное отвращение к чему-то (на деле это одно и то же), приучи себя обращаться к первоисточнику этого желания (или отвращения) со словами: "Ты всего лишь впечатление и можешь оказаться не тем, за что себя выдаешь. Давай присмотримся пристальнее и разберемся, что есть что". А затем подвергни впечатление решающему испытанию, спросив себя, действительно ли представляемое в твоей власти или оно неподвластно тебе? Если оно твое, полностью сосредоточься на нем. Если же нет, можешь уделить ему внимание, но не стоит примешивать сюда ощущение, будто желаемое для тебя ценно. Вполне разумно предпочитать здоровье, богатство, любовь и тому подобное. Но твоя ценность как человека от таких вещей не зависит. Если они у тебя будут — прекрасно! Если же нет, тоже отлично! Не продавай свою душу дешево, мой друг.

Воспитание желаний и уклонений





Итак, вот прозрение, касающееся человеческого бытия: в твоей власти куда меньше вещей, чем ты полагаешь, и, вероятнее всего, ты опираешься на ложные представления относительно того, что ты на деле контролируешь. Это широко распространенное невежество — корень большинства несчастий: ты отчаянно вожделеешь того, что в конечном итоге не твое, одновременно оставляя без внимания вещи, которые, по сути, только тебе одному и принадлежат. Поэтому правильное действие заключается в том, чтобы переосмыслить свои приоритеты — и вот в каком направлении.

Первое и самое главное: приучи себя сосредоточиваться на собственных суждениях, решениях, усилиях, то есть на вещах, всецело контролируемых тобой самим. Второе: твое отношение к вещам внешним, то есть ко всему остальному, следует уподобить отношению лучника: хотя поражение мишени — его цель, следует помнить, что, как только стрела выпущена, ее движение может быть изменено внезапным порывом ветра или перемещением потенциальной жертвы.

И что же тебе делать? Поменяй цели, вместо вещей внешних считай целями вещи внутренние: повторяй себе, что твоя задача заключается не в том, чтобы обязательно поразить мишень, но в том, чтобы сделать лучший выстрел, на какой ты способен. Не в том задача, чтобы получить продвижение по службе, а в том, чтобы стать самым достойным кандидатом на высокий пост. Не в том устремление, чтобы кто-то полюбил тебя, а в том, чтобы стать человеком, способным любить всей душой. Если ты настроишь себя так, то станешь счастливым и безмятежным.

Все, что ты привычно считаешь своим, в действительности не твое



Любимая чашка не твоя, дом не твой, работа не твоя, даже жена или муж, а также дети — и те не твои. В какой-то момент тем или иным образом ты потеряешь все это. К таким поворотам стоит готовиться, а пока отдавай себе отчет в том, что все это у тебя есть, и будь благодарен. В отношении материальных вещей осознавать и благодарить легко. Если любимая чашка разбилась, говори себе: "Это всего лишь чашка, я знал, что она могла разбиться". Но затем следует постепенно переходить к вещам более трудным. Если ты потерял много денег из-за обвала на рынке, скажи себе: "Это были инвестиции, и я знал, что их можно лишиться".

Когда дело доходит до людей, старайся, избегая черствости, придерживаться тем не менее того же принципа: воспитывай в себе невозмутимость, что бы с тобой ни происходило. Если твой друг уехал в другой город, надо говорить себе: "Я всегда знал, что люди меняют место жительства, но мой друг все равно остается моим другом". Так же относись и к вещам наиболее сложным. Если любимый человек умер прежде тебя, скажи себе: "Я всегда знал, что кто-то из нас должен уйти первым, и я благодарен за каждую минуту, которую мы провели вместе".

К какому делу ты бы ни приступал, думай о неожиданностях, которые могут случиться, и заранее репетируй свои реакции на них



Скажем, пришел ты на представление, а некто рядом с тобой начинает суетиться и шуметь. Нет никакого смысла расстраиваться из-за этого, поскольку ты с самого начала знал, что люди, оказавшись на представлениях, часто ведут себя подобным образом. Чтобы избежать огорчения, перед выходом из дома скажи себе: "Я хочу получить удовольствие от просмотра, но одновременно мне надо сохранить покой в душе и мир с окружающими". Если тебе повезет, то у тебя будет и то и другое. Но удастся ли сохранить покой и мир, если простой факт того, что кто-то вокруг начинает шуметь, способен вывести из себя?

Поэтому, когда столкнешься с раздражающим тебя соседом, всеми силами постарайся убедить себя сохранять благопристойность. Однако гораздо важнее помнить о тех вещах, которые ты контролируешь сам: "Я собирался насладиться зрелищем, но при этом сохранить покой в душе и мир с человечеством. На этот раз, похоже, первого мне не видать, но я, по крайней мере, могу обеспечить второе и третье". Обращайся к этому упражнению всегда, когда намереваешься что-то совершить, и это позволит тебе уверенно идти по пути к безмятежной жизни.

Не вещи сами по себе нарушают твой покой, но твои суждения о них



Оглянись вокруг — и увидишь, что люди по-разному реагируют на одни и те же обстоятельства, а это значит, что они и судят о них по-разному. Для одних потеря работы — катастрофа, для других — возможность поискать новые пути развития. Большинство людей избегает боли, но есть и такие, кто нарочито подвергает себя мучениям, преследуя высокие цели — например, одолевая марафон или сдавая трудный экзамен.

То же самое касается и смерти: не может она быть чем-то плохим, поскольку, когда она придет, тебя уже не будет. И все же страх смерти способен превратить человеческое существо в раба людей или вещей, которые, как считается, помогут избежать неизбежного. Поэтому люди и подчиняются господству религиозных и технологических культов.

А вот каковы три стадии мудрости. Недальновидный человек винит других людей за то, что в конечном итоге коренится в его собственных представлениях о вещах. Человек развивающийся винит не других, а только себя самого. Мудрый же не винит никого, ни других, ни себя.