"Не зацикливайтесь". Как искать работу в период пандемии

Автор американского Forbes и коуч Мелоди Вайлдинг взяла интервью у основателя проекта карьерной помощи для женщин Bossed Up Эмили Ариес о том, что сейчас происходит на рынке труда и как лучше действовать, если вам нужна работа. Многие советы вполне применимы к местным реалиям, поэтому предлагаем вашему вниманию перевод портала Forbes Woman.

Пандемия коронавируса по-прежнему вносит хаос в жизнь. Люди теряют работу, уровень безработицы растет. Многие подавлены и волнуются из-за увольнений. Другие, ― те, кто и до этого был в поисках работы, ― не совсем понимают, как их продолжать, ведь сейчас во многих компаниях прием новых сотрудников приостанавливается совсем.

Никто не знает, как помочь соискателям, лучше чем Эмили Ариес. Она оратор, ведущая подкаста, писатель, а также основательница и генеральный директор Bossed Up, отмеченного критиками проекта по личностному и профессиональному развитию, где женщинам помогают начать успешную, здоровую и устойчивую карьеру.

Эмили Ариес — основатель проекта карьерной помощи для женщин Bossed Up DR

В этом интервью она делится советами, как соискатели могут откорректировать свою стратегию и поддерживать мотивацию на уровне, достаточном для обретения действительно интересной работы, несмотря на беспрецедентные обстоятельства на рынке труда.

Вы постоянно находитесь в курсе того, как женщины-профессионалы реагируют на последствия кризиса Covid-19 в отношении карьерных возможностей. Какие вопросы и опасения вы слышите от своей аудитории?

Разумеется, каждый переживает по поводу того, как долго это все будет продолжаться и каким образом повлияет на нашу повседневную жизнь, отношения с семьей и карьеру. В частности, для амбициозных женщин в нашем проекте это значит, что придется пересмотреть свои ожидания по карьерному росту, и это, конечно, очень расстраивает.

Если вам повезло, и у вас на данный момент есть стабильная работа, по всей вероятности, возможность какого-либо повышения сейчас ставится на паузу. Те же, у кого работы нет, сейчас живут в страхе неопределенности, а в попытках сосредоточиться на первичных нуждах вроде безопасности, продовольствия и финансов это может вылиться в настоящую панику. Когда под угрозой находятся базовые потребности, крайне трудно думать стратегически и наперед.

Некоторые считают, что из-за спровоцированной коронавирусом рецессии больше остальных пострадают именно женщины. Что посоветуете тем, кого недавно уволили?

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Если вас уволили из-за Covid-19, важно установить высший приоритет на обеспечение базовых нужд. Немедленно подавайте заявление на льготы по безработице.

Во вторую очередь необходимо связаться со своим (бывшим) работодателем и выяснить, готов ли он в ближайшей перспективе взять вас обратно.

Затем проясните вопрос с личными финансами. Как бы страшно это ни звучало, нужно определить, что поможет вам пережить кризис до получения новых доходов, ― здесь пригодятся как наличные, так и кредитные средства.

Уровень безработицы бьет все новые и новые антирекорды, а значит вакансии ищут еще больше людей, чем раньше. Что нужно делать, чтобы выгодно отличаться от остальных?

Сейчас как никогда важно, чтобы ваша стратегия по поиску работы отражала четкую и ясную позицию. Начиная с сопроводительного письма, резюме и заканчивая вашей страницей на LinkedIn и даже вашим способом самоподачи в ходе видеособеседования — люди обычно склонны доверять тем, у кого все понятно и складно.

Поэтому тщательно проработайте историю, объясняющую вашу мотивацию при поиске работы: чего вы в целом хотите и зачем это вам? Объясните решения, которые вы принимали в прошлом и которые привели вас к нынешнему положению дел. Если удастся опустить ненужные детали и составить внятную историю, которая будет звучать на всех собеседованиях, то вы запомнитесь работодателям своей честностью и благонадежностью.

Что нужно учитывать при изменении стратегии в поиске вакансий? Есть ли стратегии, которые более или менее эффективны в новой реальности?

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Пожалуй, о совещаниях за чашечкой кофе и других совместных мероприятиях можно забыть. Добро пожаловать в эпоху онлайн-взаимодействий. Я твердо верю в то, что путь на новую работу лучше всего прокладывать через деловые связи. Полагаю, что заводить новые знакомства и пускать их в ход необходимо даже в условиях социального дистанцирования.

Как это выглядит? Нужно отправлять много приветственных писем по электронной почте (бывшим коллегам, наставникам, друзьям и друзьям друзей) и предлагать пообщаться, лучше через видеосвязь. Потом нужно брать максимум от виртуальной встречи ― рассказывать свою историю и спрашивать собеседников об их собственной. Что подтолкнуло их к карьерным решениям в прошлом? Какие они замечают тенденции в отрасли? Что им больше всего нравится на текущем месте работы?

Чтобы установить доверительную связь, пробуйте выявлять общие ценности и опыт. Затем можно открыто спрашивать совета. Четко обозначьте, какая именно поддержка вам необходима, например, получение обратной связи по резюме, рекомендация другого человека по электронной почте, либо внутреннее направление на кадрового менеджера.

Что немаловажно, ни в коем случае нельзя оставлять поступающие ответы без внимания. Так есть возможность показать собеседникам, что вы именно тот надежный и чуткий профессионал, за которого себя выдаете. Отправляйте сообщения с благодарностью и не забывайте прилагать дополнительную информацию, которая может пригодиться, к примеру, подготовленный краткий текст для перенаправления вышестоящим руководителям.

Если обратной связи от работодателей нет, что можно еще предпринять для дальнейших поисков?

Поиск работы ― это навык сам по себе. Так что даже если вы чувствуете, будто ходите по кругу, то время, которое вы задействуете для наработки подобных навыков, никогда не проходит впустую. Ищите бесплатные ресурсы и подкасты на интересующие вас темы профессионального развития или совершенствуйте свои лидерские качества и навыки общения на образовательных платформах типа LinkedIn Learning.

В это время не лишним будет убедиться, что ваше поведение в интернете помогает, а не вредит вашим шансам попасть в хорошую компанию. И если вы действительно хотите прослыть знающим себе цену профессионалом, сделайте сайт ― визитную карточку, чтобы ваше присутствие в сети было оформлено в лучшем виде.

Каких ошибок женщинам стоит избегать при поиске вакансий в условиях текущего кризиса из-за Covid-19?

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В моменты неопределенности соискатели могут запаниковать и отвечать на все предложения подряд. Не поддавайтесь таким порывам. Вам нужно ощущение прогресса, ― и оно крайне воодушевляет, ― однако подобный способ его достижения весьма коварен. Если вы подаете по одной заявке в день только ради галочки в списке дел, не составит особого труда попасть в зависимость от цифр. В таких случаях вы, по сути, ведете счет, который никому не нужен.

Нацельтесь на качество, а не на количество. Прогресс куда лучше измерять установленными деловыми связями, ведь если речь идет о нужных должностях, то усилия, брошенные на заведение новых знакомств, окупаются гораздо лучше. Вы, например, знали, что кандидатов, пришедших по рекомендации, берут на работу в 15 раз чаще, чем соискателей с агрегаторов вакансий? Старайтесь проводить по 3-5 обстоятельных собеседований в неделю, и сосредоточьте все силы лишь на избранных предложениях, которые вы хотите получить. Целевой подход может дать лучший результат, чем принцип легкой подачи заявок без разбора "в один клик" на всяческих рекрутинговых платформах.

Что порекомендуете для поддержания мотивации в атмосфере неопределенности?

С одной стороны, мы можем быть себе самыми жесткими критиками, а с другой ― находить каждому действию оправдание. Не зацикливайтесь на своих мыслях, позвоните лучше друзьям или любимым.

Когда нас одолевает страх и мы чувствуем себя уязвимыми, переживаем, то нам необходима поддержка. Установить контакт, возможно, будет нелегко, но стоит делать это особым образом: трудно будет только поначалу, а потом будет значительно лучше.

Позвоните или устройте сеанс видеосвязи, проговорите свои поиски с тем, кому доверяете. Вполне вероятно, собеседник не только с радостью вас приободрит, но и поделится советом или окажет содействие в дальнейших поисках.