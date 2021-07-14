Невинные привычки, которые выдают человека, выросшего в бедности

Бедность не порок, тем не менее все хотят из нее выбраться. Или хотя бы создать впечатление, что выбрались. Как же ведет себя человек, выросший в нужде? Подробнее об этом рассказывает портал FurnishHome.

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1. Покупает ненужные вещи



Если человек испытывал недостаток чего-либо материального в детстве, как правило, став взрослым, он стремится восполнить этот пробел. Носил одежду с чужого плеча? Значит, нужно забить шкаф под завязку. У всех одноклассников были телефоны, приставки, компьютеры — значит, нужно приобрести все это, причем последней модели. Отсюда у нас так много людей, которые ежегодно охотятся за айфонами, меняют автомобили, берут кредиты на дорогие путешествия. Все для того, чтобы быть не хуже других.

2. Покупает вещи на распродаже

Когда в магазинах наступает сезон скидок, многие готовы скупить все, не разобравшись, нужно оно или нет. Раз дешево, надо брать. В корне неверная позиция. К любой покупке нужно подходить с трезвым умом. Подумайте, понравилась бы вам эта вещь, если бы она была без скидки? Если да, берите. А если чувствуете внутренний конфликт, понимаете, что идете на компромисс с самим собой, откладывайте без сожалений. Скорее всего, такие вещи вас не порадуют и носить их вы не будете. Выбирать количество, а не качество — привычка, которая выдает с головой человека, знающего, что такое нужда.

3. Экономит на себе

Следствие из предыдущего пункта. Парадоксально, но люди, привыкшие жить в бедности, тратят много, но на себе экономят. Потому что купить одну классную вещь за цену трех вещей попроще — это же немыслимо. Даже если для себя. Тем более если для себя. На самом деле в перспективе качественная вещь служит дольше, примерно раза в три как раз, а то и больше. И выглядит соответственно своей цене. И статус придает соответствующий. А привычка брать то, что "дешево и сердито", и человека делает дешевым и сердитым.

Зато на подарки тот же самый индивид готов спустить всю заначку. Лишь бы не подумали, что он жмот какой-нибудь. И детей своих заваливает игрушками, одеждой, гаджетами — всем тем, чего у самого в детстве не было, а хотелось.

4. Стыдится бесплатного и бонусного

"Зачем предлагать мне бесплатное? Я могу заплатить. Я что, выгляжу так, будто мне нужно бесплатное?!" Если у вас возникают такие мысли, скорее всего, вы жили небогато, а потом начали хорошо зарабатывать. И теперь хотите всем это доказать. Наверняка еще прилюдно демонстрируете свой увесистый кошелек и ключи от машины.

Богатые умеют экономить. И их не оскорбит возможность грамотно распорядиться средствами, если это действительно имеет смысл. Перестаньте краснеть до корней волос при слове "бонус", а здраво рассудите и воспользуйтесь.

5. Много ест

Сытый голодного не разумеет, это правда. В малообеспеченных семьях даже с едой напряженно. Мясо по праздникам, шоколадки вообще непозволительная роскошь. Выбрасывать еду — ни в коем случае, надо доедать или перерабатывать, чтобы сохранилось подольше. Все это формирует привычку: съесть все, что приготовлено, иначе это расточительство. Нужда заставляет человека тщательно выскребать остатки из упаковок, чтобы ни одной лишней капли не отправилось в мусор. Та же бережливость, в некоторых случаях доведенная до абсурда.

6. Переплачивает ради комфорта

Зачем трястись в переполненном автобусе, если можно доехать на такси? Зачем ютиться в хостеле, когда отель предоставляет 2-комнатный номер? Не важно, что заплатить нужно в разы больше, это же комфорт. Трачу, потому что могу.

Часто такая тяга к удобству совсем себя не оправдывает. Но человеку важно почувствовать себя способным все это позволить, если он видел, как экономят на всем его родители.

7. Не имеет финансовой подстраховки

Случись что, бедному человеку негде будет взять деньги. Все потому, что он не умеет создавать подушку безопасности. Кто более или менее финансово подкован, знает, что 10% всех доходов рекомендуется откладывать. Не важно, на что — на крупную покупку, на непредвиденный случай (только не на черный день), на кризис, безработицу и т.д. И тогда нечего бояться, если форс-мажор все-таки произойдет: будет откуда взять средства.

Но такой подход не входит в привычку того, кто привык руководствоваться психологией нищего. Деньги буквально жгут ему карман. Как только получил, нужно как можно быстрее потратить. В итоге всегда не хватает, появляются долги, которые растут, множатся и топят человека из-за его собственной глупости.