"Никогда больше так не делай!". Когда стыд уместен и полезен, а когда он несет в себе только разрушительную энергию

"Чаще всего на консультациях, касающихся вопросов детско-родительских отношений, я сталкиваюсь с такой разрушающей эмоцией как стыд, причем нередко он является совершенно необоснованным", — отмечает психолог, автор рубрики DELFI Woman "Школа счастья" Елена Сидорова. В своем блоге она рассказывает, почему так происходит и что с этим делать.

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Как практикующий психолог я в основном работаю с природой человеческих чувств и эмоций. Большинство людей считают, что пользу несут лишь положительные эмоции. Счастье, радость, успех, вдохновение, любовь воспринимается нами куда более спокойнее, нежели тревога, тоска, грусть, гнев, недовольство.

Исследования в нейробиологии и психологии говорят, что способность испытывать эмоции заложена в нас с рождения и является способом сообщения от нашего организма. Тело с нами постоянно разговаривает. Только вот уметь быть в контакте со своей телесностью, уметь слышать, понимать и помогать (реагировать на сигналы тела) себе способен далеко не каждый.

В своих воскресных телесно-ориентированных онлайн практиках я обучаю женщин умению понимать свое тело, накапливать уровень энергии, бережно распределять ее на все сферы жизни, сохраняя молодость и здоровье.

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Часто ко мне на терапию приходят подростки, которые только начинают свой жизненный путь. Им свойственно бояться своих негативных или агрессивных эмоций в адрес родителей, учителей, сверстников.

Они в буквальном смысле напуганы возникновением злости внутри, подавляя ее всеми доступными способами. А ведь в возрастной психологии описан процесс сепарации с родителями, главными особенностями которой является агрессия и обесценивание. Именно через эти две эмоции растущий человек осознает, что я не есть мой отец или моя мать.

Пройдет время и повзрослевший ребенок переоценит детско-родительские отношения. Многое зависит от понимающих и поддерживающих мамы и папы. Если родители знакомы с психологией и осознают, что происходит с их сыном или дочерью, то все обойдется "малой кровью". Согласитесь, вставая в параллель ВЗРОСЛЫЙ — ВЗРОСЛЫЙ мы воспринимаем то, что делали наши родители, иначе, нежели в детском и подростковом периоде.

Однако, если родители не слышат потребности подрастающего дитя, критикуют его, стыдят и обесценивают, то получается конфликт, в котором страдают обе стороны. Те, чьими потребностями и чувствами пренебрегали в детском и подростковом возрасте, подвержены стыду.

Когда ребенок много раз сталкивается с тем, что его эмоции нежелательны, избыточны, неудобны взрослым, ребенок начинает их стыдиться. Фактически, человек привыкает испытывать стыд от самого личного, биологически обусловленного процесса самовыражения.

Я хотела бы подробнее остановиться сегодня на разрушающей эмоции стыда. Именно с ней чаще всего я сталкиваюсь на консультациях, работая в детско-родительских отношениях.

Стыд — болезненное ощущение унижения или дискомфорта, вызванное переживаниями по поводу собственной глупости, ошибочности или нелепости. Наше тело словно бы сообщает нашему сознанию "Ты только что облажался, ты плохой! Никогда больше так не делай!".

И я, как психолог, часто вижу ситуации, в которых стыд является необоснованным. Это всего лишь устойчивое восприятие психики человека. Привычный сценарий, где существует внутренний (встроенный) интроект в виде родителя, который оценивал все наши действия. Вырастая, мы просто продолжаем смотреть на себя и свое поступки глазами этого интроекта.

Как вредит чувство стыда?

1. Он ограничивает наши действия и лишает нас свободы.

2. Вызывает сильные переживания и душевную боль, тем самым получая над нами власть.

3. Стыд всегда несет негативную самооценку.

Иногда все же стыд уместен и полезен. Например, вы сделали что-либо враждебное по отношению к себе или окружающим, причинили вред своему здоровью и, осознав, испытываете острое чувство стыда. Далее выбираете больше этого не делать.

Итак, стыд полезен лишь в тех случаях, когда он мотивирует нас на продуктивные действия. Если вы просто живете с этим чувством, то оно приносит вам вред, контролируя и ограничивая все ваши действия.

Что делать?

1. Замечать свое чувство стыда, каждый раз осознавая его в моменты присутствия.

2. Ведите внутренний диалог с собой на тему: "Что говорит сейчас мне мой стыд? Могу ли я продвинуться в своем росте и действиях или чувство блокирует мою свободу самовыражения?".

3. Если заметили, что по привычке страдаете и мучаетесь от присутствия стыда, признайте, что "это стыд, не приносящий никакой пользы, а лишь то чувство, которое продолжает вас контролировать".



Мы способны менять жизнь только через осознание происходящего с нами здесь и сейчас. Помните об этом.

