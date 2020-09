Никто не умеет говорить о себе: как правильно хвастаться на работе

В нынешних условиях оставаться заметным на работе сложнее, чем когда-либо, и неважно, хотите ли вы развиваться внутри компании и считаться экспертом по конкретной теме, или вы предприниматель и пытаетесь строить собственный бизнес. Подвох заключается в том, что подчеркивать свои достижения сейчас еще и важнее, чем когда-либо. Но это может быть чрезвычайно некомфортно, особенно для людей, которые считают себя более молчаливыми, замкнутыми или чувствительными.

Если идея рассказывать о себе повергает вас в ужас, значит, вам стоит узнать о Мередит Файнман. Она автор книги "Хвастайтесь лучше: как освоить мастерство бесстрашного самопродвижения" (Brag Better: Master the Art of Fearless Self-Promotion) и эксперт по вопросам PR, которая помогает уверенно добиваться признания своих достижений. В интервью, опубликованном на портале Forbes Woman, она рассказала о простых стратегиях и приемах, которые помогут вам укрепить личный бренд и найти свой голос.

— Что вдохновило вас на написание "Хвастайтесь лучше"?

Идея книги пришла ко мне в 2013 году. У меня есть консалтинговая фирма, FinePoint, где я учу людей, как привлечь к себе внимание — что бы это для них ни значило — будь то в компании, на публике, на телевидении или в других медиа.

Кроме того, я поняла, что никто не умеет говорить о себе, а для женщин это особенно сложно. И ситуация не меняется к лучшему в зависимости от позиции, возраста, наград или известности. Я видела молодых женщин, которые хотели у меня работать, но не могли хвастаться или рассказывать в позитивном ключе о своих профессиональных заслугах. Я ходила на нетворкинговые мероприятия и рекламировала своих друзей, но они не могли сами это делать.

Я была рассержена из-за того, что нам не хватает слов для того, чтобы в позитивном ключе говорить о профессиональных заслугах, и что женщины не могут лучше хвастаться. Я использую слово "хвастаться", потому что другого слова у нас нет. Но я определяю хвастовство как стратегическое и последовательное распространение фактов о своей работе для достижения своих целей.

Поэтому я написала слово "хвастун" на полях моей записной книжки, поставила скобки вокруг слова "искусство" и получила фразу "искусство хвастовства". Не знаю, как это превратилось в "хвастайся лучше", но такими были первые наброски идеи осенью 2013 года. Я очень долго разрабатывала эту концепцию.

— В своей книге вы говорите о "компетентных молчунах". Кто относится к этой категории?

"Компетентные молчуны" — это мой термин. Он описывает людей, которые выполнили свою работу, но не знают, как об этом рассказать. Это не связано с гендером или уровнем занимаемой позиции. Поэтому в какой-то степени мы все — компетентные молчуны, но в первую очередь это люди, которые не демонстрируют свои достижения выгодным для них образом.

Если для нас важно разнообразие голосов, к которым мы прислушиваемся, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы различные умные, чуткие и честные люди, знающие о своих сильных и слабых сторонах, чаще высказывались. Нам нужно, чтобы компетентные молчуны говорили громче и в стратегически верный момент. Может быть, речь идет о том, чтобы поднять руку на встрече в Zoom, или о том, чтобы попасть в совет директоров. Здесь есть настоящая возможность.

— Один из крупнейших барьеров на пути к хвастовству — внутренний. Как набраться уверенности и начать говорить о себе?

Люди в любом случае будут о вас судить. Но, если вам приятно говорить о своей работе, вы все равно в выигрыше. Это помогает вам строить карьеру и добиваться своих целей, будь то повышение зарплаты или внимание вашего начальника.

Однако [хвастовство усиливает] синдром самозванца. Компетентные молчуны могут подумать: "А что если люди решат, будто меня слишком много? Или что я навязываюсь? Что если я слишком много хвастаюсь?" Настоящие самозванцы о таком не думают. Именно понимание своих слабостей и мешает вам когда-либо хвастаться. Поэтому я думаю, что синдром самозванца и страх хвастовства — универсальные явления, с которыми сталкиваются более чуткие, вдумчивые люди, склонные к самоанализу. Это обратная сторона умения смотреть со стороны на себя и свою работу и мыслить критически и стратегически.

Но вас это не должно останавливать. В "Хвастайся лучше" есть масса упражнений, которые я разработала за последние десять лет, практических ситуаций и данных о том, что делать и с чего начать, включая совет сконцентрироваться на трех столпах: говорить громче, гордиться собой и действовать стратегически.

— Какие приемы вы порекомендовали бы человеку, который пытается подчеркнуть свои достижения, но испытывает неловкость?

Один простой прием, который вы можете использовать, — посмотреть на свою подпись в электронных письмах. Мы ежедневно пишем сотням людей. Если в вашей подписи ничего нет, чего ждать от окружающих? Идея в том, чтобы самостоятельно рассказывать о своей работе. Вам нужно получить контроль над историей о своей работе и карьере. Будь то ваши прямые контакты, ссылка на ваш личный сайт или дополнительные сведения о вас — вам нужно преподнести людям на блюдечке, что вы делаете, кто вы и чего вы хотите. Если я связываюсь с компанией, с которой я хочу пообщаться, у них есть три секунды, чтобы прочитать мое письмо, а в конце они найдут ссылки на мою страницу, где приведены темы моих лекций и видео прошлых выступлений. Вам нужно, чтобы людям было как можно проще сказать вам "да".

И это только одна деталь, вас окружает множество возможностей продвигать себя. Для начала можно посмотреть на мелочи и облегчить жить окружающих. Когда вы работаете в рекламе, ваша работа заключается в том, чтобы продвигать продукт, красиво его упаковывать и рассказывать интересную историю — как можно быстрее предлагая слушателям информацию, пока они не переключили внимание. Наша способность концентрироваться сейчас почти на нуле по множеству причин. Упрощайте задачу: "Вот статья, которую я написала, я была бы очень признательна, если вы поделитесь ею в соцсетях, а вот три варианта твитов, которые я составила, так что вам ничего не придется делать". Нужно, чтобы люди могли с легкостью признавать вашу работу и вознаграждать вас.

Я рассказываю о компонентах правильного хвастовства: это гордость, благодарность, красноречие и артистизм, но это еще и умение рассказывать факты о своей работе так, чтобы люди о ней узнали.

— Как мы можем эффективно хвастаться в условиях удаленной работы? Какие три приема вы можете предложить?

Купите домен на свое имя. Если у вас довольно распространенная фамилия или она уже занята, подумайте об использовании инициала второго имени. Начните разработку личного веб-сайта, потому что без этого вы не сможете где-то появиться и показать кому-либо, кто вы есть. Инвестируйте в одно место в сети, где вы сможете контролировать все обсуждение, связанное с вашей работой, а также то, как оно будет вестись. Это возможность продемонстрировать свою индивидуальность. Ваша задача не в том, чтобы все симпатично выглядело, а в том, чтобы вся информация о вас была в одном месте.

Отличное упражнение для профессионального развития — как бы подвести итоги того, где вы сейчас находитесь и что привносите в мир. Отправьте электронное письмо пяти людям из разных сфер вашей жизни и попросите их, не прибегая к Google, рассказать вам, что, по их мнению, вы делаете. Выберите члена семьи, друга, коллегу, знакомого, кого-то, с кем вы знакомы по работе, или кого-то, кого вы знаете только через социальные сети. Так вы сможете увидеть, знают ли люди, чем вы вообще занимаетесь. Это то, что вы можете сделать прямо сейчас, это просто и бесплатно.

Одному это сделать сложно, но вы можете привлечь на помощь множество других людей. Хвастовство может быть командным видом спорта. Помочь другим людям громче заявить о себе — важно и правильно. Особенно если вы тот человек, к кому всегда прислушивались, поскольку уверенное хвастовство глубоко связано с привилегиями, и я думаю, что это часть вашей работы — помогать другим говорить о себе громче.

Очень важно понимать, что для всех найдется место под солнцем. Частично ваша задача заключается в том, чтобы усиливать голоса других людей. Между громкостью и заслугами сложилась устойчивая обратная взаимосвязь. Мы слушаем не тех людей, и нам отчаянно нужно, чтобы люди, которые действительно занимаются работой, говорили о ней.