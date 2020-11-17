Нужно быть гибким и не только. Что мешает молодым специалистам найти работу мечты

Пандемия Covid-19 повлияла не только на экономику в целом. Она сказалась и на рынке труда. Теперь к классической проблеме — где выпускнику набраться необходимого опыта, если без опыта на работу не берут, прибавилась еще одна вводная — турбулентность на рынке труда, спровоцированная пандемией. Генеральный директор Price.ru и Strahovka.ru Елена Суховей поделилась с Forbes Life размышлениями о том, куда податься молодому специалисту и действительно ли модные нынче soft skills помогают в трудоустройстве.

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О чем мечтают работодатели

Если речь не идет о неких экзотических специальностях, например, "оператор по подземному ремонту скважин", а об общепрофессиональных компетенциях, то список пожеланий к молодым кадрам у работодателей вполне себе определен — готовность работать в коллективе, нацеленность на самообразование, коммуникабельность и инициативность.

Про готовность работать в коллективе скажем отдельно. Слушать и слышать — это вообще один из фундаментальных навыков и начинающего сотрудника, и руководителя тем более. Не все готовы слушать, и не все могут слышать. Но это один из отличительных навыков работы хорошего сотрудника в команде. Если в команде люди друг друга слышат и слушают, то это очень хорошая, качественная, слаженная команда.

Если ты работаешь в команде, нужно не только четко исполнять свои обязанности, но и просто интересоваться делами друг друга. Особенно это важно в условиях "дистанционки", когда сотрудники не встречаются физически в офисе. Такие команды можно назвать "социально ориентированными".

Востребованность soft skills — это вовсе не миф, а реальность. Чтобы закрепиться на быстро меняющемся рынке, нужно быть гибким. Это показала пандемия на примере большого количества компаний. Если вы не готовы впитывать большее количество информации, не развиты разносторонне, то это чревато крахом как для сотрудника, так и для компании.

И конечно же, целеустремленность. Те, кому сейчас от 20 до 30, — они, к сожалению, очень избалованны. Их тяжело мотивировать, потому что они считают, что им все должны. Подытоживая — если профессия строго регламентированная (бухгалтер, юрист, программист), то для ее обладателей soft skills обязательны. Иначе дальше собеседования соискатель не продвинется.

Не спрашивай, что компания может сделать для тебя

В одном из опросов работодателей отмечалось, что самым популярным способом проверить компетенции выпускника по-прежнему остается собеседование, на этот формат ориентируются более 60% компаний.

Но если специалист приходит на собеседование и говорит: "Я люблю такой-то предмет", — он точно должен осознавать, что он знает этот предмет. Потому что тот, кто его собеседует, наверняка знает гораздо больше и может начать задавать уточняющие вопросы.

Условно говоря, если соискатель утверждает, что ему нравится маркетинг, то его могут спросить, какие книги он читал по этому предмету или же что такое 4P Филиппа Котлера (price, product, place, promotion)? Если соискатель не знаком с такими базовыми понятиями, собеседование будет провалено.

Второй важный момент — это заинтересованность в компании, знание потенциального работодателя — можно как минимум посмотреть сайт, выделив на это десять минут. Этим не брезгуют заниматься и топ-менеджеры, приходящие на собеседование. Если собеседуемый потратил время, значит, что он заинтересован в вакансии, если нет — то нет.

Старт с низкой базы

Кризис — это всегда и новые возможности (банально, но факт). Главное — не упустить их. Тем более что ситуация на рынке труда сложная.

Тут не надо отказываться от тех базовых должностей, где механизм работы четко прописан в должностных инструкциях (наподобие должности в отделе продаж). Если вы зарекомендовали себя на стартовой позиции, то у вас есть шансы дальше выстраивать свою карьеру в других подразделениях. Во многих отраслях, в том же IT, зачастую работодатель берет молодых специалистов "на вырост".

В целом работа в поле дает начинающему специалисту многое. Если речь про маркетинг, то ты видишь, как продается продукт, что о нем говорят, ты можешь собрать максимально полезный фидбэк непосредственно от пользователя или от продавцов. И так ты можешь понять, насколько вообще этот продукт востребован, где нужно что-то улучшить, на что обратить внимание.

Можно долго рассуждать о том, как специалисту без практического опыта работы эффективнее продать себя будущему работодателю, какими навыками и умениями для этого нужно обладать. Но не будем забывать и той ценности, что привносит начинающий профессионал в компанию.

Например, в том, что касается маркетинга, молодые специалисты дают возможность посмотреть по-иному на покупателя. Потому что каждое поколение (мы знаем, X, Y, Z и так далее) совершенно по-другому воспринимает продукт. Это важно, например, при составлении банальной карточки модели. Клиенты 50+ очень любят вдумчиво читать тексты. А молодое поколение — это максимум несколько секунд внимания, две строчки текста. Или просто картинки. И никакого call-центра, чтобы не дай бог тебе никто не позвонил.

Молодые специалисты, если говорить про маркетинг, дают понимание нового направления развития. А если брать шире, молодость привносит в работу компании драйв, желание работать, брать больше, чем тот функционал, который прописан в должностных инструкциях.

Новые реалии требуют нового подхода к бизнес-процессам. Это касается как управленцев, которые должны одновременно бороться за выживание бизнеса в эпоху ковидной турбулентности и учиться оценивать работу подчиненных на удаленке, так и сотрудников, которым нужно быть готовым работать в условиях постоянных изменений. И молодость в этой ситуации (вместе с целеустремленностью и готовностью постигать новое) — очень сильный козырь.