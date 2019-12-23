Обмани меня: как врут мужчины

Мужчины в два раза чаще женщин считают, что они правдоподобно врут, об этом со ссылкой на британских специалистов сообщает портал "Газета.ru". При этом чем увереннее человек в своих способностях ко лжи, тем чаще он к ней прибегает.

Мужчины — прекрасные лжецы, которым их вранье сходит с рук. По крайней мере, так они думают о себе сами, выяснили специалисты Портсмутского университета. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

"Предыдущие исследования показали, что большинство людей врут 1-2 раза в день, — говорит доктор Брианна Веригин, ведущий автор исследования. — Но это не совсем точные данные, большинство людей не лгут каждый день. За большую часть лжи отвечает лишь небольшое количество людей".

Как показали более ранние исследования, на 5% человек приходится до половины всей лжи. Многие же практически не прибегают ко вранью в повседневной жизни. При этом способность распознать ложь куда больше зависит от способностей лжеца, чем от того, кому лгут, отмечают авторы работы. Однако наиболее эффективные способы и стратегии, которые используют лжецы, изучены мало.

"Исследования показывают, что мы не так хорошо умеем распознавать ложь, как нам кажется, — говорит Веригин. — Если повезет, мы справляемся в половине случаев. В этой работе мы хотели сосредоточиться на тех, кто умеет врать, и попытаться понять, как они это делают и кому врут".

Исследователи опросили 194 мужчины и женщины в возрасте около 39 лет. Те должны были сказать, насколько хорошо они обманывают других, сколько раз солгали за последние сутки и о чем именно и делали ли они это лицом к лицу или иным способом. Как оказалось, ключевая стратегия врунов — не выдавать сразу много информации и делать ложь максимально правдоподобной. При этом чем больше человек уверен в том, что он лжет хорошо, тем чаще он это делает.

Чаще всего лжецы просто утаивали часть информации. Но наиболее уверенные в своих способностях вплетали ложь в правду, что, по их словам, затрудняло возможность ее распознать. Те же, кто считал, что не умеет врать, просто использовали наиболее расплывчатые формулировки. Чем увереннее люди были в правдоподобности своей лжи, тем чаще врали.

В целом, в порядке убывания, наиболее распространенные стратегии вранья были такие:

ложь во спасение,

преувеличения,

сокрытие информации,

вставка лжи в правдивую историю,

полностью выдуманные истории.

Большинство людей предпочитали лгать лицом к лицу. Затем следовали текстовые сообщения, телефонные звонки, электронная почта и, наконец, соцсети.

Чаще всего любители приврать делали это, общаясь с семьей, друзьями и коллегами. А вот работодателю или другому авторитетному лицу они вряд ли солгут.

Уровень образования на способности ко лжи никак не влиял, зато значимым фактором стал пол. Мужчины в два раза чаще заявляли, что они — талантливые лжецы.

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"Мы обнаружили существенную связь между тягой ко лжи и полом, — говорит Веригин. — Мужчины более чем в два раза чаще считали себя лжецами-экспертами, которым вранье сходит с рук".

Среди тех, кто считал себя посредственными лжецами, 70% составили женщины.

Впрочем, установить, насколько представители разных полов действительно способны ко лжи, в этом исследовании не представляется возможным.

Также результаты работы подтвердили более ранние данные: около половины лжи приходится лишь на небольшое количество человек.

Любители приврать — это в основном мужчины, которые лгут самым близким, резюмирует Веригин. Они уверены, что хорошо переплетают ложь с правдой, благодаря чему другим становится сложно ее распознать, и способны спрятать ложь в простых историях, в которых мало кому придет в голову усомниться.

Интересно, что любители приврать лгали в основном по несущественным вопросам, отмечают исследователи. Более ранние работы показывали, что такие люди склонны скорее лгать "по-крупному" и в серьезных ситуациях. Однако не исключено, что все дело в том, что в этом исследовании участники сами оценивают свое поведение, подчеркивают ученые.

Авторы работы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы больше узнать о талантливых лжецах и о том, как они прячут выдуманную информацию в истинной. Их работа основана на самоотчетах участков, поэтому результаты ограничены их субъективным восприятием самих себя. Неизвестно, насколько хорошо врут те из них, кто считает себя хорошими лжецами.

В будущем исследователи планируют уточнить данные с помощью проверки способностей лжецов в контролируемых лабораторных условиях.