"Оцифровать запах кофе": глава Zoom рассказал о будущем видеосвязи

Глава Zoom Эрик Юань на конференции рассказал, каким он видит будущее видеоконференций. По словам топ-менеджера, через 10-15 лет пользователи сервисов для проведения онлайн-встреч смогут пожимать друг другу руки, чувствовать запах виртуального кофе и понимать неизвестные языки без словаря. Также Юань уверен, что после пандемии сотрудники не вернутся работать в офис, а мир станет гибридным. Подробности — в материале "Газеты.Ru".

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В будущем формат видеоконференций изменится и пользователи смогут чувствовать запахи и ощущать рукопожатия, пишет портал "Би-би-си". Именно так видит будущее виртуальных встреч основатель и генеральный директор сервиса Zoom Эрик Юань, который рассказал об этом на технической конференции Web Summit.

Топ-менеджер предположил, что сервисы видеоконференций начнут использовать технологии ИИ [искусственный интеллект] и VR [виртуальная реальность], благодаря чему люди смогут получить новый тактильный и обонятельный опыт.

"Видеоконференции, которые у нас есть сейчас в формате "я тебя вижу", будут существенно улучшены. В будущем мы сможет пожимать друг другу руки, ощущать объятия и даже чувствовать запахи. Например, если ты решишь выпить чашечку кофе, я тоже смогу насладиться запахом, только удаленно. С устройствами AR [дополненная реальность] будет казаться, что мы сидим в одной кофейне. А ИИ поможет нам понимать незнакомые языки. Я думаю, что, может быть, через 10-15 лет вы сможете одним щелчком мыши оцифровать запах кофе, чтобы собеседник тоже мог им наслаждаться. Именно так и будет, гарантирую", — заявил Юань.

Глава Zoom считает, что любой пользователь, независимо от того, где находится и на каком языке говорит, сможет почувствовать, что находится в одном месте с собеседником, и общаться с ним без переводчика.

Кроме того, Юань поделился своим видением того, как будет устроен мир после пандемии.

Так, он уверен, что посещение офиса всего два раза в неделю станет нормой. "Я думаю, что то, как мы работаем, живем, учимся и играем сейчас, сильно отличается от того, что было до этого. Допустим, пандемия закончится завтра. Мы что, все вернемся в офис? Я не думаю, что каждый сотрудник вернется в офис. Очень вероятно, что у нас будет гибридный формат работы, поэтому Zoom не исчезнет после окончания пандемии", — отметил Эрик Юань.

По словам бизнесмена, мировая эпидемия продемонстрировала, что онлайн-встречи "работают" и практически ничем не отличаются от привычного нам способа коммуникации. Основатель Zoom также признался, что ему было сложно привлечь финансирование в свой проект, когда он только начал развивать стартап в 2011 году. "Отказов было слишком много, я даже не помню, сколько именно. Если честно, я не уверен, что вложился бы в это, будь я венчурным капиталистом", — поделился Юань.

Изначально компания представляла собой поставщика программного обеспечения для офиса, но, когда началась пандемия коронавируса, Zoom столкнулся с феноменальным ростом числа пользователей.

Сообщается, что к концу года юзеры провели в Zoom около трех триллионов минут, общаясь с друзьями и коллегами.

Такой резкий взлет сервиса привел к тому, что вопросы безопасности и сохранения конфиденциальности встали во главу угла. Zoom подвергся критике за ряд проблем, связанных с этими вопросами, включая отправку данных с устройств пользователей и ложное утверждение о том, что приложение имело сквозное шифрование.

Тогда компания приостановила разработку любых новых функций, чтобы сосредоточиться на улучшении безопасности и конфиденциальности. "Мы должны были развиваться как можно быстрее, чтобы удовлетворить потребности клиентов", — заключил Юань.