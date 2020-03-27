Одевайтесь в голубое и розовое: как повысить настроение во время изоляции из-за коронавируса

Дизайнер и эксперт по цветотерапии Таня Тейлор назвала цвета, способствующие повышению настроения и стимулирующие творческую деятельность во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ее слова со ссылкой на Daily Mail приводит портал Lenta.ru.

Дизайнер из Нью-Йорка Таня Тейлор рассказывает о положительном воздействии разных цветов на психику человека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Taylor (@tanyataylor) 31 Окт 2019 в 9:58 PDT

Для ощущения спокойствия следует надевать вещи голубого, фиолетового и светло-розового оттенков, поскольку такие цвета замедляют частоту сердечных сокращений, понижают артериальное давление и уровень тревожности. Отмечается, что фиолетовый цвет благотворно влияет на разум и нервы, а розовый ассоциируется с чувством безопасности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Taylor (@tanyataylor) 9 Мар 2020 в 10:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Taylor (@tanyataylor) 14 Мар 2020 в 8:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Taylor (@tanyataylor) 1 Мар 2020 в 4:06 PST

Кроме того, по словам Тейлор, зеленые оттенки в гардеробе "приносят в жизнь размеренность и гармонию, а желтый — счастье и энергию".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Taylor (@tanyataylor) 27 Янв 2020 в 3:19 PST

Красный цвет рекомендуют использовать, когда необходимо взбодриться и вызвать вдохновение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Taylor (@tanyataylor) 5 Июл 2019 в 7:06 PDT

В марте журналистка Гарриет Холл раскрыла влияние одежды на психику человека, который находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и работает из дома. В частности, сославшись на проведенные исследования, она выявила, что уровень тестостерона у мужчин в неформальных вещах намного ниже, чем у тех, кто надевает деловой костюм.

Помимо этого, ученые утверждают, что процесс подбора подходящего образа помогает телу и разуму настроиться на рабочий день, а также создает ощущение нахождения на рабочем месте.