Одиночество в современном мире. Как выжить наедине с собой?

С новым режимом 2020 года, когда социальная жизнь сошла на нет, наблюдается бум клиентов, которые обращаются за помощью к специалистам. Одинокие люди, у которых еще недавно была бурная и насыщенная на события жизнь (бизнес, командировки, деловые встречи, дружеские вечеринки, путешествия и многочисленные офлайн проекты), вдруг оказались в новой реальности, которая вскрыла страхи, запрятанные вглубь сознания, истинные чувства и эмоции. На повестке дня — как выжить наедине с собой? Своими размышлениями об этом с DELFI Woman поделилась психолог, автор рубрики "Школа счастья" Елена Сидорова.

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"Одним из условий полноценной и счастливой жизни является крепкая связь с окружающими людьми. Когда она отсутствует, человек чувствует себя одиноким.

Приведу несколько простых и доступных примеров — шагов, способных изменить ваше состояние, если в вашем сегодняшнем дне проблема одиночества существует.

Избегайте вопроса "Что со мной не так?"



Избегайте таких вопросов как "Что со мной не так?" и "Почему я один?". Лучше спросите себя: "Чего именно мне не хватает, чтобы перестать быть одиноким?". Возможно, вам просто необходим лучший друг. Или романтический партнер. Или вам хочется быть частью группы единомышленников. А может быть, вам просто не нравится жить одному в пустой квартире?

Одна моя клиентка из Скандинавии, которая недавно развелась со своим мужем, испытывая страх остаться одной в пустой квартире, переехала в апартаменты, где такие же люди средних лет снимают свою комнату, имея общую кухню и living room. Период восстановления после расставания с мужем проходит намного мягче, так как среди новых знакомых есть дружеская поддержка, интересное общение и воскресные ужины.

Помогайте другим



Проверенным средством от одиночества является помощь другим. Быть нужным и полезным означает дарить заботу. Будь то четвероногий друг из питомника или ребенок друзей.

Оглянитесь, сколько в мире тех, кому необходима помощь. Доброе слово, поступок от сердца, поддержка — это то, что делает нас лучше и человечнее. Проявляя заботу о других, мы чувствуем себя нужными этому миру.

Общайтесь со своими близкими



Используйте любую возможность общения со своими близкими. Я сама лишь пять лет живу в Латвии, мои родные остались в России, а выросшие дети живут в Англии и Америке. Мне пришлось заново выстраивать круг общения, знакомиться с людьми и заботиться о своем социуме. В свои года, когда у подруг еще полные семьи с детьми-подростками, я живу с 13-летним сыном и увлечена работой. У меня есть друзья, но они в России, и по утрам мы пьем кофе в режиме Skype, благодаря современный мир за столь приятную возможность.

Будьте внимательнее



Наблюдайте за окружающей жизнью, старайтесь замечать то, что происходит вокруг, в реальной действительности. Проводите часть дня не в гаджетах, а вне дома: гуляйте на природе. Любое общение ценно, будь то кассир в супермаркете или флорист, составляющий букеты для счастливых влюбленных. Учитесь радоваться за других, искренне, по-настоящему. Ведь если у кого-то получилось быть любимым, любящим и счастливым, значит и у вас это получится".