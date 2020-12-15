Опрос: каждый пятый сотрудник не чувствует себя в безопасности на своем рабочем месте

За непродолжительное время вирус Covid-19 полностью изменил нашу жизнь, создав для всех ряд сложностей, а безопасность и стабильность стали главными приоритетами. Удаленная работа — один из способов, как избежать частых контактов и повышенного риска заболеваний, но не у всех есть такая возможность, особенно у работающих в торговле и промышленности. Как показывает опрос САО BALTA, в настоящий момент 22% сотрудников не чувствуют себя в безопасности на своем рабочем месте.

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Данные опроса свидетельствуют, что 59% респондентов в рабочие дни в основном находятся на своем рабочем месте. Каждый пятый работает частично удаленно, но все же часть рабочего времени проводит на рабочем месте. Это означает, что все эти сотрудники — всего более 75% — в связи с рабочими задачами или спецификой работы вступают в контакт с другими людьми.

В Риге и ее окрестностях удаленно работают немногим более 50% занятых, а в регионах, где много людей трудится на производственных предприятиях, полная занятость превышает 70% (в Курземе — 73%, Латгалии — 72%, Видземе — 71%). Хотя 90% респондентов считают, что работодатель принял необходимые меры предосторожности, каждый пятый по-прежнему не чувствует себя защищенным и предпочел бы работать из дома.

Большинство респондентов указывают, что к мерам безопасности по борьбе с вирусом относятся очень ответственно, однако треть (33%) признает, что они сами не всегда соблюдают требования безопасности. Также по-прежнему достаточно тех, кто не принимает всерьез риск заболевания — около 5% респондентов (в основном в возрасте до 50 лет), и это представляет еще большую угрозу для других. Это еще один фактор риска на рабочем месте, который может иметь серьезные последствия.

Наблюдается тенденция, что удаленно чаще работают молодые люди, живущие в больших городах — 20% респондентов, преимущественно в возрастной группе от 30 до 39 лет — в Риге (30%). Для сравнения: в сельской местности этот показатель составляет всего 12%. Наибольшую неуверенность на рабочем месте испытывают люди без детей или с одним ребенком (24%). Данные опроса показывают, что безопасная рабочая среда является наиболее важной именно для этой группы.

Опрос был проведен Norstat в декабре 2020 года, в нем приняли участие 692 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.