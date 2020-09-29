"Пал Андреич, вы шпион?". Как нас выдают движения и жесты

Владимир Путин с его походкой вряд ли смог бы работать зашифрованным резидентом в странах Запада, а Ангела Меркель не сошла бы за свою в Британии, даже если бы говорила на идеальном английском. Для того, чтобы вас раскусили, совсем не обязательно говорить с акцентом. Будет достаточно ваших движений, жестов и мимики, чтобы в вас увидели чужака.

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Однажды, пролистывая старые исследования, Хиллари Эльфенбайн наткнулась на странное. В известном научном эксперименте конца 1980-х добровольцев спросили, могут ли они распознать эмоции, отражавшиеся на лицах сфотографированных японцев и людей белой европеоидной расы.

На некоторых фото в качестве японцев позировали люди японского происхождения, давно живущие в Соединенных Штатах. Остальные были чисто японскими гражданами.

И вот, когда Эльфенбайн посмотрела на фотографии, она вдруг поняла, что легко может различить, кто есть кто. Оказалось, что ее соавтор Эбби Марш тоже способна это сделать.

Тогда они провели эксперимент. И обнаружили, что американцы, которых они проверили, также на удивление легко определяли, кто на снимках японец, а кто — американский японец, несмотря на то, что на фотографиях люди были одинаково одеты и одинаково освещены.

Правда, когда на их лице было нейтральное выражение, распознать кто есть кто было сложно. Но как только на лицах отражались те или иные эмоции, чувства, особенно грусть, сразу проявлялось что-то чисто американское или чисто японское.

Вероятно, вы и сами сталкивались с этим, когда, будучи за границей, вдруг понимали: вот тот человек, что прошел мимо, наверняка ваш соотечественник. Порой это просто бросается в глаза.

Если вы смотрели "Бесславных ублюдков", то знаете, что немцы и британцы показывают на пальцах число "три" по-разному. Немцы используют для этого большой палец, указательный и средний, в то время как жители Британии прижимают мизинец большим пальцем и оттопыривают остальные.

Многие даже не подозревают об этом отличии — до тех пока не увидят другой вариант, который им сразу покажется странноватым.

Некоторые из таких сигналов подаются бессознательно, некоторые — с определенной целью. Некоторое время назад газеты увлеченно обсуждали особенности походки Владимира Путина, который при ходьбе как будто умышленно придерживает мах правой руки, словно всегда готов достать из кобуры пистолет. Такие движения даже окрестили "походкой стрелка" или "походкой ковбоя" — в случае с Путиным ее пытались объяснить его прошлым и той подготовкой, которую он прошел в рядах КГБ.

Погрузившись в свое исследование, Марш и Эльфенбайн нашли еще множество различных "акцентов" — движений, с помощью которых мы бессознательно показываем, откуда мы и чем занимались в прошлом. Например, американцы способны опознать австралийцев по тому, как те улыбаются, машут рукой или ходят.

Выводы Марш и Эльфенбайн подтверждают и другие исследования. Ученые из Университета Глазго (Шотландия) обучили компьютер узнавать и затем генерировать более 60 разных невербальных характерных особенностей на смоделированном лице.

Порой различия крайне мелки — морщинки на носу, приподнятая губа, но и этого хватает для того, чтобы сказать: этот парень не из нашей деревни, у нас так не делают. К тому же нам легче понять выражение лица "своего". Например, выходцы из Восточной Азии проще опознавали смысл собственных, "восточноазиатских" гримас, чем "западных".

"Вообще это труднее, чем можно подумать", — говорит Рейчел Джек, чья лаборатория осуществила исследование. Например, прежде чем начать эксперименты, пришлось установить, какие именно слова в английском и китайском означают одни и те же чувства, хотя бы примерно. Но в принципе, говорит Джек, компьютер должен рано или поздно научиться моделировать мельчайшие нюансы, присущие любой культуре мира.

В прошлогодних исследованиях Джек и ее коллеги выяснили, что даже выражение лица при оргазме отличается у разных наций.

Все это на самом деле не так уж удивительно. Люди узнают друг друга по голосу, походке и даже по манере бега, не осознавая, что именно помогает им узнавать.

Китайская компания Watrix утверждает, что разработанное ей программное обеспечение способно на видео идентифицировать человека по походке с точностью до 94%.

Если индивидуальные движения настолько характерны, то будет логичным предположить, что и группы людей обладают общей характерностью, и тогда это может быть заметно окружающим, не принадлежащим к такой группе.

Уже есть доказательства, что по позе человека мы можем узнать больше, чем нам кажется. В исследовании 2012 года его участники, которым показывали фотографии теннисистов после розыгрыша важного очка, по позе спортсмена могли легче понять, выиграно или проиграно очко, чем по его лицу.

Когда лица проигравших монтировали на тела выигравших, именно поза, как правило, влияла на ответ участника эксперимента.

Во второй части исследования тенденции были подтверждены, как и то, что азиатские студенты лучше распознавали результат, когда дело касалось азиатского теннисиста. Естественно, мы легче понимаем смысл поз и движений соотечественников и людей одной культуры, поскольку постоянно наблюдаем за ними в повседневной жизни.

Как пишет в книге "Людской рой" (The Human Swarm) биолог и фотограф Марк Моффетт, невербальные характерные особенности помогают нам отличить своих от чужих и несут порой дополнительные подробности, которые мы сразу и не осознаем.

В исследовании, ставшем классическим, психологи Принстонского университета обнаружили, что участники успешно определяли победителей на выборах только по тому, как те выглядели на паре фотографий. И даже дети становились отличными политическими аналитиками, когда им показывали те же самые снимки и просили выбрать воображаемого капитана в видеоигре. Хотя, надо отметить, не было никакой связи между тем, насколько надежным человеком выглядел политик на фото, и тем, каким он был на самом деле.

Некоторые лица несут на себе информацию о жизни их хозяина. Когда участникам исследования 2017 года показывали фотографии лиц с нейтральным выражением, те могли отличить лица богатых от лиц бедных — с большим успехом, чем когда им показывали лица с выражением радости, смеющиеся.

В последнем случае богатого от бедного было отличить почти невозможно. Присутствие таких еле уловимых черт может объяснить, откуда берется это предубеждение в отношении людей с другим бэкграундом. Ведь их нам труднее понять. Однако когда люди хотят, чтобы их поняли, они находят способы сделать свои чувства ясными для окружающих.

В одном изобретательном, хотя и довольно умозрительном исследовании Университета Висконсин-Мэдисон предполагается, что из-за этого у современных американцев даже выработалось оптимистичное поведение.

Теория такова: жители страны, куда хлынули волны иммигрантов, часто испытывали трудности с пониманием друг друга. И чтобы вести нормальную жизнь, им приходилось находить пути, как с этим справиться. В результате, по мысли авторов, цель достигалась большим количеством улыбок и проявлением эмоций с помощью жестов, поз и выражения лица.

Когда ученые сверились с имеющимися данными, оказалось, что в странах с высоким разнообразием культур, в том числе в США, люди улыбаются друг другу чаще. Даже внутри отдельных штатов эта тенденция сохраняется. Если приезжие кажутся американцам холодными и заносчивыми, а сами американцы кажутся остальным бессмысленно жизнерадостными, то эти стереотипы, возможно, сложились исторически — а история в разных странах развивалась по-разному.

В конце концов, когда люди действительно хотят понять друг друга, наши невербальные характерные особенности демонстрируют: иногда не вредно поговорить.