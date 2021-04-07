Пандемия отменила объятия и рукопожатия. Но нужно ли нам это возвращать?

Вот уже больше года врачи и эпидемиологи твердят: "Не пожимайте руки, никого не обнимайте и уж точно никого не целуйте!". Отсутствие физических прикосновений было мучительным, но многие привыкли к более новым, более творческим способам приветствовать друг друга, будь то дружеское помахивание с расстояния или прикосновение локтями. Возможно, скоро сможем вернуться к объятиям, рукопожатию и поцелуям в щечку. Но следует ли нам это делать? Ответ на этот вопрос искало издание USA Today, пишет InoPressa.

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По утверждению экспертов, пандемия убрала требование вынужденных взаимодействий и дала нам время переоценить границы, связанные с физическим прикосновением, говорится в статье. "Это было полезно в том смысле, что люди получают немного больше личной автономии, вам не нужно соблюдать тот общественный договор, который был установлен в отношении того, как вы должны приветствовать людей", — подчеркивает лицензированный психотерапевт Эшли Петерсон.

Шафия Залум, инструктор по вопросам здравоохранения в Urban School в Сан-Франциско, говорит, что этот общественный договор заставлял некоторых людей преуменьшать свой дискомфорт в прошлом, "и просто принимать физические приветствия, такие как рукопожатия и объятия, потому что они воспринимаются как норма. "Многие понимают это так, что… это всего лишь рукопожатие, и предлагать что-то другое было бы невежливо", — говорит Залум, добавляя, что мы усваиваем эту идею еще в детстве.

Детей часто просят обнять человека. Это обычная история: подходит взрослый родственник и родитель велит ребенку поприветствовать этого человека объятием или поцелуем. Но поскольку во время пандемии физические прикосновения исчезли, давление на детей, заставляющее их физически приветствовать людей, уменьшилось, и эксперты говорят, что это практика, которой мы должны придерживаться и после пандемии, пишет издание. "Мы хотим, чтобы наши дети доверяли своей интуиции, особенно когда это касается автономии тела. Мы также хотим, чтобы у детей было ощущение свободы воли, когда дело доходит до их интуиции и их тел, что является важной частью их зарождающейся сексуальности", — отмечает Залом.

Петерсон соглашается, что у детей должна быть личная автономия, но отмечает, что свою роль в том, сохранится ли отсутствие акцента на физическом приветствии, будет играть культурное происхождение каждой семьи. Физические приветствия могут сильно отличаться от культуры к культуре. В Судане принято обнять, поцеловать в щеку два раза и закончить приветствие рукопожатием (да, все сразу), в то время как в Майами нередко можно увидеть людей, которые посылают друг другу воздушный поцелуй в знак приветствия, отмечается в статье.

"Объятия, поцелуи и рукопожатия могут не исчезнуть сразу, да они и не должны, но мы можем лучше осознавать, как люди хотят, чтобы с ними обращались, и уважать это", — подчеркивает Залум.

Хотя некоторые люди могут жаждать физических прикосновений, пандемия показала, что рукопожатия — не лучшее лекарство. "Не думаю, что мы когда-либо снова должны пожимать друг другу руки", — сказал в мае 2020 года доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главный медицинский советник президента Джо Байдена. "Мы должны порвать с этим обычаем. Потому что на самом деле это один из основных способов передачи респираторных заболеваний".

Вместо рукопожатий Залум предлагает "полное энтузиазма или смысла словесное приветствие, поклон, кивок головой и улыбку, или же добавьте бит в свое приветствие и исполните мини-танец".

Петерсон считает, что физическое прикосновение важно особенно для тех людей, кто полагается на невербальное одобрение или демонстрацию симпатии. Если вы пожимаете руку, при этом глядя человеку в глаза, это показывает, что вы слушаете, а если вы обнимаете кого-то, кто вам небезразличен, это может быть обнадеживающим, если физическое прикосновение — ваш язык любви, пишет USA Today.

не получаете одобрения, если люди не проговаривают этого. И если вы не тот человек, который может эффективно передать то, что он чувствует, тогда вы можете зависеть от этих невербальных проявлений симпатии", — говорит Петерсон. — "Это невербальное общение, по которому, я думаю, люди тоже скучают, потому что теперь вы не получаете одобрения, если люди не проговаривают этого. И если вы не тот человек, который может эффективно передать то, что он чувствует, тогда вы можете зависеть от этих невербальных проявлений симпатии".

Каким бы важным ни было физическое прикосновение, Петерсон надеется, что пандемия позволила людям сделать паузу и подумать о том, что могут чувствовать другие при прикосновении. "Было бы полезно, если бы (после пандемии) мы могли бы признать, что все не обязаны следовать одному и тому же пути взаимодействия с людьми, — указывает Петерсон. — Так что, если это то, чего вы с нетерпением ждете или хотели бы сделать, тогда да, вы должны иметь возможность это сделать".