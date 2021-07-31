Перепрясть солому в золото: почему женщины чаще страдают депрессией

Печально, но факт: во всех странах мира женщины страдают от депрессии в два раза чаще, чем мужчины. Психолог Урсула Нубер считает, что женщины взваливают на себя слишком много: вину за неудавшиеся отношения, заботу о родителях и детях, карьеру, быт. Forbes Woman публикует отрывок из книги Нубер "Кто я без тебя? Почему женщины чаще страдают депрессией и как находят себя".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пытаясь понять, с чем связан общий рост случаев депрессии среди мужчин и женщин, эксперты все больше обращают внимание на те причины, что находятся вне человека. Прежде всего на социальные изменения, из-за которых повседневность стала такой напряженной и утомительной. Сегодня большинство из нас страдают от колоссальной нехватки времени, вынуждены выполнять несколько дел одновременно, испытывают стресс даже в свободное время и все чаще ощущают, что жизнь выходит из-под контроля.

Автором идеи о том, что общественное устройство нашего времени способствует депрессии, считается французский социолог Ален Эренберг, который в своей книге "Усталость быть собой" (La Fatigue d’être soi) показал, что современные условия жизни и связанные с ними разнообразные проблемы представляют серьезную опасность для душевного здоровья. Он утверждает, что сегодня люди страдают от перегрузок и морально капитулируют перед требованиями общества. "К какой бы области мы ни обратились (будь то работа, школа или семья), мир диктует нам новые правила, — пишет Эренберг. — Они включают в себя уже не покорность, дисциплину и следование морали, а гибкость, готовность меняться, быстроту реакции и т. п. Самообладание, психическая и аффективная гибкость, способность к действию: человеку приходится постоянно приспосабливаться к миру, который утрачивает свое постоянство, к миру нестабильному и временному, состоящему из разнонаправленных потоков и траекторий. Ясные правила социальной и политической игры утрачены. Подобные институциональные трансформации создают впечатление, что каждый из нас, даже самый ординарный и самый слабый, обязан сам делать выбор и принимать решения по всем вопросам".

Самодостаточность — первая заповедь нашего времени. И в то же время, пытаясь рассчитывать лишь на самих себя, мы постоянно сталкиваемся с ограничениями. Как можно в равной степени справляться с обязанностями в семье и на работе, когда не хватает мест в детских учреждениях, нет школ полного дня или возможности работать на полставки? Как можно добиться личного счастья, когда давит необходимость делать выбор из множества вариантов и пропадает способность понимать, что могло бы сделать счастливыми лично нас и в чем заключается смысл нашей жизни? Подобные перегрузки, согласно Эренбергу, вызывают истощение нашего "я" и приводят к депрессивным расстройствам. Ведь человек, который считает, что не справляется, не отвечает своим собственным требованиям и (реальным или предполагаемым) ожиданиям окружающих, рискует стать жертвой депрессии. Социолог рисует мрачную картину будущего: "В нашей жизни все большее место будут занимать психотропные препараты, которые улучшают настроение, усиливают самоконтроль и, как знать, возможно, даже смягчают ужас существования".

Схожие аргументы выдвигает психоаналитик Марианне Лойцингер-Болебер. Она тоже полагает, что распространение этого недуга имеет в первую очередь социальные предпосылки. "Депрессия — это болезнь смысла и радости жизни. И то и другое — смысл и радость жизни — найти в наше время сложнее, чем когда-либо раньше. Достаточно посмотреть на политическую ситуацию в Германии: безработица растет, государство всеобщего благосостояния рушится, прежние рецепты устарели, былые связи распадаются. Все эти факторы могут вызывать депрессию. Впадающий в нее человек остро реагирует на современное состояние дезориентации".

Несколько лет назад нидерландские ученые нашли подтверждение тому, что зачастую, когда женщины стремятся выровнять баланс в отношениях, они буквально упираются в глухую стену.

Неумолимо завышенные требования, нехватка смысла и радости жизни — нормы жизни в современном обществе в равной степени угнетают представителей обоих полов и, следовательно, не позволяют объяснить, почему женщины заболевают депрессией куда чаще мужчин. Тем не менее, исследуя причины данного заболевания, необходимо учитывать значимость такого стимула, как стресс. Ведь, судя по всему, помимо тех социальных условий, которые изматывают и тех, и других в равной степени, на женщин оказывают давление дополнительные специфические стрессовые факторы.

Элена работает четыре часа в день кассиром на автозаправке. Автозаправка находится в 50 км от ее дома, так что ежедневно ей приходится наматывать по 100 км туда-сюда, тратя на это от 50 минут до без малого двух часов, в зависимости от пробок. И это было бы еще ничего, если бы на этом ее рабочий день заканчивался. Но она вынуждена еще подрабатывать уборщицей в двух-трех местах. Ведь у нее четверо детей от 8 до 15 лет, и женщина еле-еле сводит концы с концами. Когда поздно вечером она возвращается домой, дети уже с нетерпением ждут ужина. Ее муж весь день дома, так как на заводе он занят в основном в ночную смену, и порой может что-то приготовить. Но это бывает не так часто, ведь ему нужно высыпаться. Кроме того, вечером Элена следит за тем, чтобы дети сделали домашние задания. Довольно долго она хорошо справлялась с ежедневными хлопотами. Но в последнее время ее мучит бессонница. Редко удается провести ночь спокойно, не просыпаясь, и по утрам безумно тяжело подняться с кровати. Она чувствует себя разбитой, и кажется, что свинцовый груз тянет ее к земле.

Даже если женщина получает большую поддержку от партнера или родственников, бытовые обязанности забирают у нее много сил. Ее распорядок дня зачастую определяется потребностями других людей. Какими бы эмансипированными ни были сегодняшние женщины, они по-прежнему зажаты в тисках непрерывного круговорота "женских" дел: воспитывать детей, вести хозяйство, следить за выполнением домашних заданий, гладить, стирать, делать уборку, заботиться о больных и пожилых родственниках — все эти задачи тяжелым бременем ложатся в основном на плечи женщин и никогда не заканчиваются. Кроме того, осуществление функций, о которых идет речь, обычно не приносит женщинам особого уважения или признания. Они никогда не могут быть уверены в том, что выполнили все так, как надо и как от них ожидают. Не существует никаких четких критериев, по которым можно определить, достаточно ли сделано и хорошо ли получилось. Поэтому женщины пытаются ориентироваться на воображаемый, по большей части крайне высокий стандарт — и это вызывает у них давящее чувство того, что они недостаточно хороши. Ведь общество обращается к ним с безжалостным посылом. Оно убеждает их в том, что у них может быть все — работа, партнер, семья, но умалчивает, какую цену им придется за это заплатить, и не предупреждает, что основной груз ляжет на их плечи. В результате женщины верят в то, что в жизни можно преуспеть во всех областях сразу, и винят себя, если их надежды не оправдываются.

То, что достичь этого невозможно, даже если приложить огромные усилия, очевидно, если обратить внимание на особые стрессоры, которые встречаются преимущественно в жизни женщин. Женский стресс значительно отличается от мужского. Не стоит недооценивать и трудности мужчин. Но существует множество стрессовых факторов, которые воздействуют исключительно на женщин, угрожают их здоровью — и могут вызывать депрессию.

Стрессогенный фактор: время

Foto: Shutterstock



По сравнению с мужчинами женщины подвергаются стрессу куда дольше. Они значительно больше времени тратят на работу в офисе и по дому, воспитание детей и уход за пожилыми родственниками, чем мужчины. Многочисленные исследования подтверждают, что готовка, уборка и стирка по-прежнему воспринимаются преимущественно как женские занятия, кроме того, на женщинах лежит основная ответственность по воспитанию детей. Если кто-то думает, что в наше время мужчины осознают этот дисбаланс (и признательны своим женам за их сверхурочный труд), то это заблуждение поможет развеять опрос, организованный институтом маркетинговых исследований GfK. родителей дошкольников ответили на вопросы о том, насколько активно они участвуют в работе по дому и уходу за детьми. Согласно данным опроса, большинство отцов придерживались мнения, что в отношении бытовых задач в их семье царит равноправие. Около % опрошенных отцов детей младше шести лет заявили, что делают по дому ровно столько же, сколько и их супруга. Однако женщины оценивали ситуацию несколько иначе: лишь около % опрошенных матерей указали, что муж участвует в домашних делах не меньше, чем они сами. Этот разрыв подтверждается и другими исследованиями: самое позднее после рождения первого ребенка брак, ранее основанный на партнерстве, превращается в традиционный, и когда-то равная в правах, эмансипированная женщина становится либо замотанной "работающей мамой", с огромным трудом совмещающей двойную нагрузку, либо несчастной домохозяйкой, которая отказалась от карьеры ради семьи.

Доказано, что женатые мужчины гораздо реже впадают в депрессию, чем холостые. У замужних же женщин, напротив, вероятность развития депрессии выше, чем у незамужних.

Нередко звучит упрек — и часто со стороны самих же женщин, что это они и виноваты в таком перекосе: им-де следовало бы просто-напросто почаще привлекать своих мужей к работе по дому и уходу за детьми. Они могли бы позаботиться о том, чтобы мужчины выполняли свою часть обязанностей. Многие женщины возражают на это "Я ему не воспитательница" или указывают, что все их попытки не увенчались успехом. Типичные их жалобы звучат так: "Сколько раз мне говорить ему, что он тоже должен готовить?", "Сколько раз мне говорить, что ему надо раньше приходить с работы, чтобы уложить детей спать?", "Сколько раз мне говорить ему, что в конце долгого дня я хотела бы с ним спокойно поговорить?".

Если женщины не получают никакого отклика в ответ на это, они чувствуют, что не могут добиться никаких изменений, и обреченно смиряются с ситуацией. Со стороны такие женщины кажутся всем довольными, но внутри они все так же испытывают напряжение и стресс.

Несколько лет назад нидерландские ученые нашли подтверждение тому, что зачастую, когда женщины стремятся выровнять баланс в отношениях, они буквально упираются в глухую стену. Выяснилось, что причина, по которой женщинам так плохо удается отстоять свои интересы, пожелания и потребности, сопряжена, помимо прочего, с тем, какие стратегии они используют для того, чтобы добиться перемен. Поскольку они избегают открытых конфликтов и не хотят доставлять неприятности (см. об этом дополнительно в разделе "Лишь бы не доставлять неприятностей"), они прибегают к менее успешным опосредованным методам. Осторожное лавирование, аккуратная критика, прозрачные намеки призваны в долгосрочной перспективе повлечь за собой необходимые изменения. Большинство женщин стремятся избежать ссоры и пытаются "выписывать" свои пожелания партнеру в гомеопатических дозах. Еще одна женская стратегия — ожидание. Женщины рассчитывают добиться изменений с помощью одного лишь терпения, однако безуспешно.

Мужчины также используют стратегию выжидания — и достигают в своем роде значительно больших успехов, нежели женщины. Они просто ведут себя пассивно и своим бездействием добиваются того, чтобы все и дальше оставалось по-прежнему. Один из участников исследования признался: "Я ничего не делаю. Я сижу себе тихонько, и тогда ей ничего не остается, как самой смотреть за детьми. Я просто не реагирую. Обычно она смиряется с этим". А еще один рассказал: "Когда моя мать сердилась, я ничего не говорил. Я просто поступал по-своему. И со своей женой я веду себя точно так же. Я просто не реагирую. Мне не хочется слышать, что она говорит, и я не слышу".

У мужчин есть еще одна эффективная стратегия — аргументирование. Многие из них пытаются убедить женщин в том, что сложившаяся ситуация совершенно нормальна. Используя веские аргументы, они наглядно демонстрируют женщине, что в ее положении есть явные преимущества, ее требования безосновательны и у нее нет причин быть недовольной. Но при этом мужчина не принимает во внимание чувств женщины, так что она приходит в замешательство. Мы видим примеры этого в вышеупомянутом нидерландском опросе: "Он считает, что я все воспринимаю неправильно. Напоминает мне о разных событиях, и тогда я думаю: "Ну да, он прав!" Но потом я замечаю, что мои ощущения, которыми он совершенно не интересуется, говорят мне о другом, и что его слова не согласуются с фактами. Но тогда я думаю, что все дело во мне".

Стресс от множества дел, хроническая нехватка времени и постоянные чрезмерные нагрузки необязательно приводят к депрессии. Когда женщина получает признание своих достижений от партнера или других значимых людей, когда к ее законным требованиям прислушиваются и она встречает в отношениях заботу и уважение, ей вполне удается найти силы на выполнение разнообразных задач. Но если у нее возникает впечатление, что она разговаривает со стеной и на нее не обращают внимания или что ее усилия принимают как должное, то шансов подзарядить севшие аккумуляторы почти не остается. Если при этом она чувствует себя отрезанной от других людей и брошенной на произвол судьбы и думает, что она ни на кого в мире не может по-настоящему положиться, тогда переизбыток стресса может вылиться в полноценную депрессию. В определенный момент ощущение потери контроля над жизнью и беззащитности перед лицом обстоятельств становится непреодолимым, и женщину охватывает беспомощность. А беспомощность в свою очередь является одной из основных примет депрессии.

Стрессогенный фактор: быть замужем

Foto: Shutterstock



Доказано, что женатые мужчины гораздо реже впадают в депрессию, чем холостые. У замужних же женщин, напротив, вероятность развития депрессии выше, чем у незамужних. Состоящие в браке женщины очень часто жалуются на трения и неудовлетворенность отношениями с супругом. Ссоры, измена или непонимание со стороны партнера обозначают для женщин больший стресс, чем для мужчин. По-видимому, женщины страдают от конфликтов и затяжных проблем в отношениях больше, чем их партнеры. Исследования неоднократно показывали, что существует поддающаяся оценке взаимосвязь между стрессом в отношениях и физическими симптомами. Как упоминалось выше, у счастливых в браке женщин гораздо реже и в меньшей степени, чем у несчастных, выражен предменструальный синдром. Неудачное супружество может также представлять существенную опасность для психического здоровья женщины: будучи несчастливы в брачном союзе, женщины значительно больше, чем мужчины, рискуют впасть в депрессию. Таким образом, брак, по-видимому, дает определенную защиту мужчинам, но не женщинам.

Мужчины чаще, чем женщины, говорят о том, что они чувствуют, что супруга понимает их, поддерживает и заботится о них. Для женатых мужчин жена зачастую оказывается единственным близким человеком. Насколько сильна потребность мужчин в жене рядом, показывает серия проведенных в разных странах лонгитюдных исследований: вероятность летального исхода у вдовцов выше, чем у женатых мужчин. Для вдов подобную зависимость установить не удалось. Исследователи Хенк Шутт и Маргарет и Вольфганг Штребе, которые занимаются этой темой уже много лет, обнаружили, что "вдовцы действительно подвергаются данному риску значительно чаще, чем вдовы". Ученые объясняют этот удивительный вывод тем, что стабильные отношения оказывают оберегающее действие на мужчин. Они получают эмоциональную поддержку и заботу в основном от жены — и когда она исчезает из их жизни, после нее остается ощутимая пустота. Среди женщин, напротив, мало кому доводится утверждать, что у них есть возможность положиться на своего законного супруга. Им не удается найти у мужа готовность подставить плечо, выслушать, проявить понимание, в которой они нуждаются. Видимо, поэтому разрыв или даже смерть партнера — несмотря на все страдания, которые, естественно, вызывает подобный удар судьбы, — не являются для женщин столь же сильным стрессовым фактором и не наносят тяжелого урона их здоровью.

Стрессогенный фактор: материнство

Foto: Shutterstock



Результаты исследований подтверждают: сама по себе необходимость ухаживать за маленьким ребенком является существенным фактором развития женской депрессии. Во многих случаях причиной этого может быть глубокое разочарование. Большинство пар образуют семью, твердо веря в то, что все обязанности они будут делить поровну, как партнеры. Однако реальность выглядит иначе. После рождения ребенка вступает в силу старинное традиционное распределение ролей. Женщина остается дома, мужчина становится единственным добытчиком. Молодые матери вынуждены на неопределенное время отложить свои карьерные цели и планы на жизнь — и они нередко чувствуют, что им приходится в одиночку заниматься воспитанием детей, и это забирает все их силы.

Кроме того, современные женщины полагают, что они должны быть идеальными мамами. Они стремятся все делать правильно и в совершенстве, так как убеждены, что благополучие, успех и душевное здоровье ребенка зависят исключительно от них. Разумеется, мать (как и отец) в значительной степени отвечает за своих детей и их развитие. Однако требования, которые предъявляют к себе матери, порой завышены и недостижимы: быть безупречной "супермамой" для "суперребенка" и доказать себе и всему миру, что у них все под контролем.

Мать двух детей-подростков и еще двух уже взрослых детей вернулась на работу после долгого перерыва. Ей нравится ее работа, но она замечает, что разучилась отстаивать себя в профессиональном мире. Ей не хватает былого боевого запала, она видит, что не поспевает за коллегами. Она не хочет бороться с ними за место под солнцем, ей это не по душе. Но в то же время она задается вопросом: хороший ли пример она показывает своим детям? Может, ей следовало бы активнее пробиваться, вести себя по-боевому? Меньше отступать и успешнее отстаивать свои интересы, несмотря на сопротивление? При этом она больше беспокоится о своих детях, чем о себе. Они как раз достигли того возраста, в котором пора начинать строить карьеру. Как у них это получится, если их мать не служит им образцом для подражания, думает она. Может ли она привить им необходимую хватку? Отец детей — тот бы смог, но он ушел из семьи много лет назад. Она чувствует, что не справляется с этой задачей в одиночку, но считает, что обязана ее выполнить.

Сегодня материнство с самого начала сопряжено с высокими ожиданиями от женщин — ожиданиями, которых в прошлом не было. Как утверждает французская писательница и философ Элизабет Бадентэр, в наши дни женщинам требуется больше времени и энергии, чтобы вырастить двоих детей, чем много лет назад требовалось матери шестерых. "Сразу после рождения ребенка от нее ожидают подвигов. В наше время хорошая мать должна быть готова давать младенцу грудь всякий раз, когда он этого требует. Это значит, что с самого начала она находится в распоряжении младенца в любое время дня и ночи и ребенок занимает место в родительской постели между взрослыми".

Женщины боятся совершить малейшую ошибку в воспитании и очень увлечены ранним развитием. Теперь редко бывает так, чтобы маленьких детей отправляли поиграть на улицу или часами оставляли без присмотра в компании братьев и сестер или соседских детей. Сегодня от матери ждут, что она будет пристально следить за успехами ребенка в учебе, активно участвовать в его жизни и играть при нем роль шофера. Иначе как он сможет попасть на все свои кружки (футбольная тренировка, музыкальная школа, занятие с репетитором, урок фехтования…)?

Материнство превратилось в профессию, требующую множества знаний и навыков, но не приносящую почти никакого признания. То, что делают матери, воспринимается окружающими как само собой разумеющееся. Ситуацию усугубляет то, что большинство женщин обычно выполняют эту работу наряду с их основной — и это приводит к внутреннему расколу и постоянным угрызениям совести. Многим работающим матерям постоянно не хватает энергии и времени, и они думают, что не могут полноценно справиться ни с воспитанием ребенка, ни с профессиональными обязанностями. То, что они делают и чего им удается добиться, разительно отличается от их идеального представления о себе. Несмотря на все усилия, они раз за разом сталкиваются с тем, что не дотягивают до собственных высоких требований. В конечном итоге вызываемое этим несоответствием чувство вины не проходит даром: человек, который постоянно казнит себя за несостоятельность, рано или поздно теряет осознание собственной ценности.