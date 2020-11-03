Почему быть хорошим мальчиком или девочкой на самом деле плохо

Хороших мальчиков и девочек любят все, потому что они — очень удобные. Однако быть хорошим не значит быть счастливым. Как раз наоборот — именно это может стать препятствием для того, чтобы наслаждаться жизнью. Подробнее о том, почему опасно воспитывать детей быть "хорошими", в своем блоге в Instagram объясняет психолог Маргарита Дворкина.

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Хороших мальчиков и девочек за послушание любят все, начиная от воспитателей в садике. Скажешь доесть кашу до конца — ребенок доедает, лишь бы не расстроить взрослых. В итоге взрослые дяди и тети часто имеют привычку есть больше, чем нужно, потому что не слышат свое тело. Привет, недовольство фигурой!

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Хорошие мальчики и девочки обычно учатся на пятерки и привыкают к высоким оценкам. Дальше в жизни они хотят получать "пятерки" от мира. Как меня оценивают, что обо мне говорят? Если внешнее подтверждение не приходит, взрослые дяди и тети расстраиваются и пьют успокоительное, или что покрепче.

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Хорошие мальчики и девочки приучены терпеть. Нельзя отвлекать взрослых от важных дел, нужно молча ждать, пока на тебя обратят внимание. Терпение становится образом жизни, даже в критических ситуациях. Взрослые дяди и тети порой терпят и страдают там, где возможно этого не делать. Как будто птичка сидит в невидимой клетке и не улетает.

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Хорошие мальчики и девочки в любом возрасте очень удобны для окружающих. Они знают, как угождать, заботиться, опекать, буквально жертвовать собой. Проблема в том, что эти жертвы не ценятся, а считаются за само собой разумеющееся или за слабость. Взрослыми дядями и тетями запросто можно пользоваться, в отношениях это особенно легко делать.

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Воспитывая вас "хорошими", родители автоматически закладывают базовые настройки. Привычку ориентироваться на чужое мнение, боязнь обидеть кого бы то ни было, стремление разглядеть добро даже в недостойных людях.

Во взрослой жизни сами по себе эти настройки не поменяются. Таким образом, если вы "хороший", то удобный в итоге для всех, кроме себя.

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Переставая наконец быть "хорошим", потихоньку становишься смелым, умеющим за себя постоять, знающим свои желания и личные границы.

Привыкаешь оценивать себя самостоятельно, а не через мнение окружающих.

Любишь себя, заботишься о себе и получаешь возможность стать счастливым.

Счастье у всех разное, но оставаясь "хорошим", свой личный рецепт так и не узнаешь.