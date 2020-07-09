Почему этим кризисным летом нам всем обязательно нужно в отпуск? Объясняет психолог

Каждый представляет идеальный отпуск по-­разному. Главное в принципе устраивать себе паузу и переключаться — все настойчивее напоминают специалисты по персоналу. Да-да, и сейчас, вернее, особенно сейчас — рекомендуют психологи. Как договориться с самим собой и устроить себе полноценный отпуск даже в такое непростое время, авторы блога TamTam обсудили с психологом Ириной Шишовой.

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Работа без отдыха в обычных условиях прямой путь к депрессии и недееспособности. Тем более нынче, когда общая усталость за год умножается на базовую тревожность в связи со сложной из-за коронакризиса экономической ситуацией в мире. Ну и до кучи — нежелание писать заявление об отпуске, поскольку куда ехать-то, когда очень многие страны закрыты?

Несмотря на то, что Европа открывает свои внутренние границы и продолжает расширять доступную географию, и первые самолеты с туристами уже отправились на Крит, многие опасаются уезжать за пределы своей страны.

"С шашкой" — в горы



— Ирина, тем, кто работает 24/7, кому все плечу, кому нравится преодолевать сложности — им правда не нужен отпуск, как они утверждают?

— Люди "с шашкой наголо" могут увлекать за собой на вершину, находиться на ней довольно долго, но в итоге свалятся неизбежно. Если не будут вовремя делать паузу.

Кому-то нравится отдыхать на диване, а эти люди получают удовольствие и расслабление, когда рвутся на эту вершину, тянут за собой других, которым это может быть не очень-то и надо. Сам процесс движения для них — драйв. И это их настолько подпитывает, что лечь на диван — значит скончаться.

Я думаю, таким людям подходит более активный отдых: поехать на машине по Европе, забраться куда-нибудь в горы. Они восстанавливают силы именно в процессе, в динамике.

— Некоторые специалисты наоборот утверждают, что просто-таки необходим пассивный отдых. Особенно деятельным, кипучим натурам…

— Это, вообще, спорный вопрос. Люди интеллектуального или сидячего труда, например, нуждаются в активном отдыхе. Но активный отдых — для кого-то в горы пойти, для кого-то огород копать.

Главное это должно быть "неработание" — отключение от обычных дел. Такой рестарт — перезарядка.

Здравствуй, депрессия!

— Если человек может позволить себе пойти в отпуск, но не идет — это как понимать?

— На мой взгляд, это люди, которые не умеют отдыхать, не умеют освобождать голову, потому что у них есть опасение, что если выключиться, то потом будет тяжело включиться.

И еще есть те, кто очень много работают и очень устали. Они и в отпуск хотят, но не хотят двигаться. Часто это выглядит, как тупое лежание на диване достаточно длительное время. Это уже сигнал, что организм дает сбой: когда надо слишком много времени находиться в пассивном состоянии, чтобы включиться.

— Если замечаешь это за собой, что предпринять?

— Если раньше это было вам несвойственно, то это сигнал к тому, что пора пересмотреть свою трудовую нагрузку. Потому что недалек тот день, когда встать и влиться в привычный ритм жизни будет крайне сложно или невозможно. И это симптомы начинающегося депрессивного состояния: когда отдых превращается в бессмысленное лежание на диване и ничегонеделание и, более того, полное отсутствие каких­-либо желаний.

Есть такая фраза: если вы не можете позволить себе отдых, то через какое­-то время вы неминуемо должны будете выделить себе время для болезни.

На коротком поводке

— Одна моя знакомая переживает, что муж не умеет отключить голову: и на отдыхе начинает утро с просмотра рабочих мейлов…

— Это самая распространенная категория людей, которые не расслабляются, не отдыхают. Я думаю, то, что проявляется на отдыхе — это только верхушка айсберга. Это форма зависимости.

Обычно это перфекционисты, они требуют, чтобы все было безупречно — и от себя, и от других. И у них есть представление: без меня все завалят, поэтому продолжают контролировать.

Другой вариант: тот, кто на отдыхе проверяет мейлы, убегает от отношений. Бегство в работу — это идеальная и даже социально приемлемая форма.

— А публичные люди, в том числе и на отдыхе продолжающие быть активными в социальных сетях?

— Очень у многих сейчас проявляется различная степень и формы зависимого поведения — тот же Фейсбук: отметить, показаться, посмотреть, как там без меня. Это тоже не про отдых, это про себя любимого. В данном случае ты не их держишь на коротком поводке, а себя.

Можно предположить, что это высокий уровень тревожности: я должен все время быть на виду.

— То ли дело, когда выезжаешь в деревню, где никакого интернета…

— До этого нужно дорасти: ценить, когда птички поют и можно отгородиться от всего мира.

— Это нормально — отгородиться?

— Конечно! Побыть с самим собой — великое дело и счастье! Но, к сожалению, многие как раз и боятся остаться наедине с самим собой.

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Для так называемых трудоголиков выходные и праздники — это же катастрофа! Когда ты занят на работе — есть ощущение нужности, занятости, значимости: все кругом вертится. А когда останешься один — становится жутко: мало ли что про себя можешь накопать, ведь единственный человек, которому невозможно врать — ты сам.

Замкнутый круг

— А как быть тем, кто не может позволить себе отпуск просто потому, что вынужден постоянно работать, чтобы свести концы с концами?

— Это замкнутый круг, если его разомкнуть — образуется финансовая дыра и она может мгновенно увеличиться до пропасти. У этих людей очень много тревоги, страхов, связанных с тем, что не удастся за все заплатить. Они не берут больничный, потому что не могут пропустить работу. Они могут позволить себе только умереть.

Здесь все совсем плохо, срывы неминуемы. Например, женщина, которая осталась одна с ребенком или с детьми и годами функционирует в режиме нон-­стоп. Ребенок вырос, можно бы и вздохнуть посвободнее, но тут наступает полный крах. Она рассыпается: по­-другому жить не умеет, психологическое напряжение высокое… И это как веревка: если тянуть-­тянуть-­тянуть, она в конце концов лопнет.

— Но ведь у нее должно быть теперь посвободнее с деньгами и теоретически она может позволить себе отдохнуть. Где проблема?

— Невозможно в одночасье переключить себя из режима бесперебойно функционирующей машины на обороты поспокойнее. Пока она так работала, хоть и на последнем издыхании, — была живая и нужная. А когда она одна в четырех стенах — выясняется, что для себя ничего не хочется, потому что нет привычки хоть что-­то делать для себя любимой!

Второй вариант — она начинает ходить по врачам. У таких людей начинает все болеть, хотя серьезных проблем со здоровьем обычно нет, это психосоматика.

Им уже не нужно трудиться на пределе сил, но отсутствует способность обратить внимание на себя. Потому что в течение многих лет себя не было, была функция: я и за маму, и за папу, я добытчица.

— Где выход?

— Нужно вспомнить, что вы когда-­то делали для себя, для удовольствия: шили, вязали, гуляли, готовили. Без того, что вам приятно делать, невозможно переключить внимание на себя. Потому что вы встречаетесь с собой через деятельность.

Это и есть выход. А можно, конечно, просто в стенку смотреть — но в этом случае расстройство душевного здоровья гарантировано.

С ребенком или без?

— Некоторые не едут в отпуск, потому что не хочется в одиночку…

— Часто страхи связаны с тем, что человек не сможет говорить на другом языке в другой стране. Есть люди самостоятельные, а есть те, кто всегда на всякий случай тревожится: вдруг что-­то случится, а я одна или один. Если же со мной кто-­то рядом, можно выдохнуть: нас двое, а это сила. Значит, нужно найти компанию!

— Молодые родители часто отказываются от поездки, потому что ребенка не с кем оставить, а отпуск с малышом — сплошные хлопоты, а не отдых. Правы ли они?

— Тем, кто не хочет ездить с ребенком, стоит разобраться почему. Это имеет отношение не к отдыху, а к внутрисемейным отношениям.

Есть семьи, где родители больше ориентированы на отношения в паре. А есть те, где очень гармонично втроем. Иногда мама говорит: я не буду брать его с собой, он не умеет себя вести. Но он никогда и не научится себя вести, если постоянно оставлять его бабушке.

Но, конечно, дети тоже бывают разные и если родители заранее знают, что отдых с ребенком будет ужас ­ужасный, может быть, имеет смысл недолго отдохнуть без него. Но тут уже встает другой важный вопрос: как объяснить ребенку, что он с родителями не едет?

— Что делать?

— Наверное, все-­таки брать его с собой, взаимодействовать, запастись терпением и учитывать его особенности: например, что он очень подвижный или чересчур любознательный. А оставить дома — значит задвинуть: ты недостаточно хорош, чтобы быть с нами, мы от тебя отдыхаем. Для ребенка невозможно понять: как можно от меня отдыхать, я такой плохой? Это очень жестоко. И позднее он, однозначно, свои обиды родителям вернет. Может быть, в легкой форме: моей маме всегда был важнее мой папа…

До критической точки

— Может не быть денег, времени, а в связи с коронавирусом и многих возможностей, чтобы выехать на отдых, но ведь и дома есть лето, море, пляжи, достопримечательности. И зачастую можно отдохнуть совершенно бесплатно. Почему многие не пользуются этими возможностями?

— Мне кажется, многие об этом не знают и не хотят знать. Действительно, вопрос не в том, чтобы отправиться в Англию­-Грецию. Единственное препятствие — собственное нежелание.

— Если знать такие возможности и все лето пользоваться бесплатным вариантом отдыха — это спасает ситуацию?

— Конечно! Обнаруживается, что можно получить то же самое, что и за деньги, а то и покруче. Обычно бесплатные варианты легче всего находят те, кто и прежде всем интересовался, но из-за загруженности не везде успевал, а сегодня в силу недостатка денег многое не может себе позволить.

— Какими могут быть последствия, если усталость копится годами, а ты все не отдыхаешь?

— Профессиональное выгорание и общее эмоциональное и физическое истощение. Но физические силы восстановить проще — допустим, хорошо выспаться. Эмоциональное состояние всегда требует больше внимания, его придется восстанавливать дольше.

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— Самый худший вариант?

— Чаще всего когда перетрудился-­перенапрягся — снижается стрессоустойчивость. Обычный стресс еще переносится, а более затяжной стресс (дистресс) будет просто невыносим. И тогда эмоциональные срывы и психосоматические заболевания гарантированы, можно даже не сомневаться.

Когда это случится — зависит от возраста, от пола, от условий и качества жизни. Например, женщины в предклимактерическом возрасте — начиная с 45 лет особенно уязвимы, поскольку в силу физиологических изменений, эмоциональная сфера становится более чувствительной.

И как только стресс затягивается — многие не справляются и обращаются за помощью к специалистам. У каждого эта планка своя и каждый сам дойдет до критической точки. Хорошо, если не на машине увезут.

Очень многие идут по пути наименьшего сопротивления — при малейшем напряжении пьют антидепрессанты, это сейчас настолько модно, насколько малоэффективно.

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Многие используют самый распространенный антидепрессант — алкоголь, употребление которого приводит к тяжелым последствиям. А кто­-то все­-таки начинает пересматривать свой образ жизни.