Похоже на хвост павлина: что логотипы на одежде говорят о мужчине

Одежда с логотипом бренда во всю грудь делает мужчину в глазах общества непостоянным и склонным скорее искать связи на одну ночь, чем длительные отношения, обнаружил американский психолог. Впрочем, эти выводы оказались недалеки от истины — мужчины и сами оказались склонны наряжаться в одежду с заметными логотипами в случаях, когда хотят произвести впечатление на партнершу, а для знакомства с ее родителями или собеседования предпочитают более скромные варианты.

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Мужчины в одежде с крупными логотипами брендов кажутся окружающим легкомысленными и ненадежными, выяснил психолог Дэниел Крюгер из Мичиганского университета. "Газета.Ru" ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Эволюционные психологи часто сравнивают демонстрацию предметов роскоши со стороны мужчин с распусканием хвоста у павлина — и то, и другое используется, чтобы произвести впечатление на потенциальных партнерш.

Мужчины покупают и демонстрируют предметы роскоши, чтобы заявить о своих финансовых возможностях, и, теоретически, такое поведение должно привлекать женщин, которые видят, что у мужчины достаточно ресурсов для вложения в возможное потомство. Однако у этого сравнения есть проблема. Хвост павлина — вторичный половой признак, и, демонстрируя его, павлин сообщает лишь о своих генетических качествах, а никак не о способности заботиться о потомстве.

Крюгер провел параллель между распусканием хвоста у павлинов и ношением одежды с крупными логотипами брендов у мужчин — по крайней мере, обе этих особенности имеют отношение к внешней привлекательности. Чтобы выяснить, действительно ли женщин привлекает подобная демонстрация финансовых возможностей мужчины, он отобрал 376 добровольцев из числа студентов и продемонстрировал им две рубашки-поло с логотипами Ralph Lauren Polo на груди — на одной он был крупным, на другой — маленьким.

Студенты должны были представить себе мужчину, одетого в одну из этих рубашек, и оценить по шкале от 1 до 100 различные параметры, которые могли бы к нему относиться. Утверждения касались привлекательности мужчины, его готовности к краткосрочным или продолжительным романтическим отношениям, а также готовности воспитывать потомство. В частности, сюда вошли такие особенности поведения, как частый флирт, заигрывание с чужими партнерами, забота о детях и стремление выделять основную часть ресурсов на поддержку семьи.

Во второй части исследования еще 615 добровольцев должны были отметить, в какой рубашке мужчины скорее предпочтут пойти на то или иное мероприятие — от вечеринки до семейного ужина с родителями своей возлюбленной.

В целом, как оказалось, люди были склонны рассматривать мужчину в рубашке с крупным логотипом как непостоянного, жаждущего скорее связей на одну ночь, чем длительных отношений. И наоборот, мужчину в рубашке с маленьким логотипом они с большей вероятностью считали верным партнером и хорошим семьянином.

Сами мужчины подтвердили догадки участников исследования. По их словам, они скорее наденут рубашку с крупным логотипом, если собираются побороться за чье-то внимание и с маленьким — если планируют знакомиться с родителями возлюбленной или идти на собеседование.

"Будьте осторожны с парнями, которые сорят деньгами, — говорит Крюгер. — Эти деньги могут быстро закончиться. Мужчины могут потратить деньги, чтобы порисоваться, вместо того, чтобы сэкономить их ради будущего".

В перспективе стоит изучить, как тяга к предметам роскоши, в том числе и одежде, коррелирует со вторичными половыми признаками мужчин, считает он.

Ранее психологи из Университета штата Флорида выявили факторы, влияющие на супружеские измены. Наиболее важными оказались скорость отвлечения внимания и склонность к обесцениванию.

Под скоростью отвлечения внимания исследователи имели в виду то, насколько быстро испытуемый способен оторвать взгляд от привлекательного человека, который мог бы стать его потенциальным партнером. Под склонностью к обесцениванию — склонность принижать привлекательность другого человека, даже если он очень хорош собой.

Также к измене оказались склонны более молодые участники, и те, кто был не слишком удовлетворен самими отношениями. Изменщиками оказались и те, кто был доволен сексом в паре. Исследователи предполагают, что причиной этому может быть более положительное отношение к сексу, чем в парах, испытывающих с ним определенные сложности. При этом благополучие в отношениях на результатах не сказалось.

Кроме того, измены чаще встречались в парах, где женщины обладали менее привлекательной внешностью — им чаще изменяли мужья, да и сами они решались на измену чаще красивых участниц исследования. Внешность мужчины роли не играла.