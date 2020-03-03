"Позвольте, я вас покритикую": как распознать и остановить хамство на рабочем месте

Хамство — самый доступный способ самоутвердиться за счет другого человека. Как поступать, как реагировать, если вам хамит коллега или руководитель в присутствии всего коллектива? Forbes Life приводит советы доктора экономических наук и профессионального ментора Антона Ходарева.

Мир меняется и может показаться, что сегодня мы живем и работаем в мире гиперчувствительных людей, которые готовы смертельно обидеться на любое резонное замечание — документ был оформлен неподобающим образом или не соблюдены сроки подачи заявки. Далеко не все корпоративные споры могут быть проявлением хамства, потому что хамство не равно критике. Когда сотруднику сложносочиненно указывают на то, что он не профессионал, это хамство? Порой это даже может быть не засчитано за легкое оскорбление.

У каждого человека есть право на мнение, но не каждый обладает достаточным запасом психоэмоциональной энергии и терпения, чтобы высказывать его вежливо ("позвольте, я вас покритикую"). И иногда вам могут сказать прямо в лоб: "Ты непрофессионал" и быть на 100% правым. Если ремарка, которую вы слышите, можно определить как критику, под которой есть фактическая основа — то ее запретить нельзя, ваш собеседник имеет на это право. Можно лишь попросить критиковать в более вежливой манере.

С хамством все значительно проще. Спецназ перед тем, как штурмовать помещение, применяет светошумовая гранату. Задача гранаты — вывести из равновесия все системы чувств находящегося там противника: он должен ослепнуть, оглохнуть и потеряться в пространстве. И хамство в корпоративном пространстве — та же самая граната, которая не ранит, но дезориентирует.

Надо ли отвечать на хамство?



Нередкая ситуация на корпоративном совещании. Вы слышите в свой адрес фразу: "Вы идиот, ничего не понимаете в этом, вы вообще никто. Как вы могли вообще это произнести/сделать/подумать!". Надо ли на это отвечать, учитывая, что вы находитесь в корпоративном поле, где присутствуют ваши коллеги и, возможно, даже начальство?

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Есть несколько вариантов ответа.

Спокойно промолчать с осознанием своей силы

Вспомним японскую притчу. Однажды старый учитель — мастер меча сидел и пил чай, а рядом выполнял работу по дому его ученик. И вдруг в дом ворвался самурай, который хотел вызвать на поединок мастера меча, оскорбляя его, но и не нападая первым — в Японии были достаточно жесткие правила, запрещающие поднимать меч на человека равного, если нет формального повода для боя. Самурай продолжал говорить нелицеприятные слова, а мастер меча — пить чай. Когда самурай истощил запас ругательств и ушел, потому как поводов достать меч не было, потрясенный ученик спросил у учителя, почему тот промолчал? На что мастер ответил: "Скажи мне, если к тебе приходит человек и приносит дар, который тебе не нужен, и ты его не берешь, кому останется дар?". Ученик ответил: "Тому, кто дарил".

В этом правиле важно то, как вы будете молчать. Молчание с осознанием свой уверенности и силы "звучит" и воспринимается иначе, чем молчание, проистекающее от слабости. Представьте себе, что к вам подбежала маленькая собачка "не более наперстка" и начинает гавкать на уровне стопы. Наверное, вы не будете обращаться на нее внимания и она не затронет ваше чувство собственного достоинства.

Но если вы промолчите с позиций слабого, то вы признаете, что оскорбляющий вас хам — ровня или старше, потому что имеет право вас оскорблять.

Сказать слово "стоп"

Мы все забываем прекрасную фразу: "Прекратите со мной так разговаривать" и ее более вежливый вариант: "Я прошу вас в присутствии всех прекратить разговаривать со мной в таком неуважительном тоне".