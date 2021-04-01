Право на юмор: почему мы до сих пор не научились шутить на гендерные темы

"В моем коллективе все построено на веселом обсуждении даже самых критичных ситуаций. Я сама по характеру большой оптимист и всегда стараюсь мыслить позитивно, поэтому всячески приветствую хорошее настроение даже при обсуждении ошибок и выводов из них", — делится своими принципами Лобачева.

Чувство юмора не является главным качеством, но не стоит его недооценивать при создании хорошей рабочей среды. Опрос рекрутинговой компании Robert Half в 2017 году показал, что 91% руководителей считают, что чувство юмора важно для карьерного роста. И 84% уверены, что люди с хорошим чувством юмора делают свою работу лучше.

Но если говорить о женщинах, все опять не так однозначно. Исследователи из Университета Аризоны и Университета Колорадо в Боулдере в 2019 году выяснили, что карьера женщин может пострадать, если они используют юмор на работе. Ученые провели эксперимент, в рамках которого показали фокус-группе четыре видеоролика с участием менеджера розничной торговли (в двух играет мужчина-актер, в двух других — женщина), делающего презентацию. В одной версии презентации был сценарий без юмора, а в другой актеры включили в него шутки на рабочем месте. Смешных мужчин испытуемые воспринимали и оценивали выше, чем несмешных, но с женщинами все оказалось наоборот.

Исследователи объяснили результаты действием стереотипов. Мужчины на работе считаются амбициозными, целеустремленными и рациональными. Юмор прекрасно смотрится вместе с этими качествами, поскольку он воспринимается как нечто, помогающее снять стресс на работе. Таким образом, мужской юмор интерпретируется позитивно. Но на женщин часто смотрят как на людей, менее сосредоточенных на своей работе, так как у них больше семейных обязанностей, и потому женский юмор интерпретируется негативно — как помеха.

Впрочем, эксперимент брал во внимание лишь первые впечатления участников. В более долгосрочной перспективе целеустремленная женщина с чувством юмора может восприниматься лучше. А женщину в руководящей роли он и вовсе может сделать ближе к подчиненным.

Так, партнер McKinsey Наталья Бокша известна своим чувством юмора — сотрудники ее команд в обратной связи каждый раз отмечают, что ценят руководителя в том числе за поощрение шуток. "Я и сама с удовольствием рассказываю смешные истории, за годы работы их накопилось много", — говорит топ-менеджер. Бокша считает, что во времена пандемии лидеру (она особенно подчеркивает, что в этом контексте не видит разницы между мужчиной и женщиной) просто необходимо обеспечивать ощущение психологической безопасности и эмоциональной устойчивости и в рабочем коллективе, и при взаимодействии с контрагентами. "Юмор является прекрасным элементом разрядки обстановки и настраивает участников дискуссии на позитивный лад. Я сама лично очень ценю людей с хорошим чувством юмора и предпочитаю работать именно с такими", — уверена Бокша. Однако уточняет, что есть два условия: "шутка должна быть уместной и не должна никого обижать".

Действительно, исследование 2018 года показывает, что чувство юмора начальства влияет на работу. Дело в том, что руководители шутят часто (возможно потому, что чувствуют себя "расслабленнее"). Но при возрастании общего количества шуток растет и число неуместных, что негативно влияет на атмосферу в коллективе. Шутки начальства чаще бывают агрессивными или "доброжелательно" переходящими границы.

Простое правило: смеются все над чем-то, а не кто-то над кем-то

Современная культура отмены (остракизма) началась в том числе с плохих шуток. Поэтому юмор называют обоюдоострой саблей. Дурная шутка легко может перечеркнуть карьеру, которую человек выстраивал десятилетиями. Уже классическим считается пример PR-специалиста Джастин Сакко, или "самой ненавидимой женщины в Twitter". Перед посадкой на самолет Сакко написала: "Лечу в Африку. Надеюсь, что не подхвачу СПИД. Шучу, я ведь белая!" Когда самолет сел, она не только уже не работала в компании, но и стала изгоем онлайн и офлайн.

Ведущая кувейтского телеканала в 2018 году была отстранена от работы после того, как пошутила в эфире о внешности своего коллеги, хотя шутка была достаточно безобидной. Передавая слово корреспонденту-мужчине, который не был готов к эфиру и поправлял свой головной убор, она сказала, что ему стоит прекратить это делать на камеру, поскольку он и так хорош собой. Руководство канала приостановило сотрудничество с журналисткой до выяснения обстоятельств: начальство посчитало, что она отошла от формального регламента, который необходимо соблюдать в официальных СМИ.

Ксения Дукалис напоминает о важности чувства такта: "Я понимаю, когда шутка неуместна, и это не всегда вопрос события: собеседования, свидания или даже похорон. Все зависит от контекста беседы, от того, с кем ты говоришь и о чем, насколько это близко человеку".

"Шутка тогда хороша, когда смеются не над кем-то, а все вместе над чем-то. Смеяться над кем-то, ставя человека в неловкую ситуацию, может только тот, кто лишен чувства юмора, — злой и неразумный человек. Шутка хороша, когда она делает людей радостнее, добрее, счастливее, ведь смех высвобождает накопившуюся энергию и расслабляет", — говорит Лысенкова.

Возможно, в какой-то момент у героев вышеописанных кейсов возникла потребность обличить нечто нехорошее, размышляет Рогинская. "Это значит, что в этом профессиональном контексте нет других сфер, в которых можно выразить свое недовольство. Такие ситуации возникают, когда душно, тесно и нет возможности выплеснуть и конструктивно обсудить накопившееся", — полагает она. Возможно, такие случаи вредят карьере, но они помогают женщине увидеть, насколько достойно ли ее место работы. "Никакие шутки не позволительны, если они не дружелюбны и направлены на личности, это недопустимо", — предупреждает Лобачева.

Юмор хорош лишь с учетом фоновой грамотности, квалифицированности, высокой степени психологической зрелости и социализации его автора, соглашается с ней Вержинская: "И женщине, и мужчине позволено шутить о таких вещах, которые не оскорбляют чувств и достоинств того человека, в адрес которого направляется шутка. Знание национальных особенностей юмора позволит быть лингвокультурологически и психологически грамотным при коммуникации и актуализации шуток".

Будущее за смехом, который не связан с гендерными ролями. Исследования и здравый смысл показывают, что гендерная принадлежность — одно из последних понятий, над которым стоит смеяться. "Как только смех освободится от гендерной зависимости, сама постановка вопроса о женском и мужском юморе уйдет в прошлое. К слову, студенческий юмор гораздо менее гендерно зависим", — отмечает Рогинская. По ее мнению, при воспитании детей задача развития чувства юмора должна быть одной из первостепенных, поскольку наряду со множеством других факторов смех является важным условиям того, чтобы человек был счастлив и успешен: "В России мы либо серьезные, либо сентиментальные, в отличие от той же англосаксонской культуры. Но стоит помнить, что за тотальной серьезностью всегда стоят серьезные комплексы. Также важно понимать, что мир богат и разнообразен и не так уж и серьезен, как мы думаем, стремясь к успеху. Надо проявлять меньше пафоса, ведь ничто не вечно. Понимание этого делает нас свободнее и спокойнее. Смех — это созерцание".

Возможно, скоро популярность приобретут онлайн-курсы по конструированию безопасных шуток, но пока каждый действует на свой страх и риск. Можно ли как-то подготовить шутку? Как ведущая юмористического шоу Дукалис видит определенные схемы-паттерны, которые используют при создании шуток, но говорит, что они почти всегда имплицитны. "Максимум, что я делаю — смотрю шоу и пытаюсь пародировать акценты или манеру героя двигаться, а при просмотре стендапов отмечаю, как именно комик достиг нужного эффекта. Юмор строится на гротеске, необычном разрешении ситуации, аналогиях и других факторах — если писать шутки схематично, мне кажется, получатся неживые анекдоты", — делится тактикой подготовки к выступлению ведущая.