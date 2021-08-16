Предсмертная уборка: новый подход к наведению порядка по-скандинавски

Однажды шведская художница Маргарета Магнуссон задумалась: если она завтра покинет эту землю, в каком виде останется ее жилье и вещи, и что со всем этим делать?

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Ее стал беспокоить этот вопрос — в итоге размышления и личный опыт вылились в книгу "Предсмертная уборка по-шведски" (Döstädning), которая мгновенно стала мировым бестселлером. Армия поклонников Магнуссон даже организовала целое движение под лозунгом "Оглянитесь вокруг: что останется после вас, если завтра вы умрете?".

Люди в среднем возрасте, как правило, уже успели купить все, что хотели, собрали большую коллекцию нужных и ненужных вещей, забили свои шкафы одеждой, а серванты посудой. И вот тут возникает вопрос: а что делать со всеми этими вещами, когда их владельца не станет? В основном, все эти предметы покажутся родственникам обычным хламом и вряд ли они начнут разбирать этот арсенал, чтобы определить, какая вещь реально ценная, а от какой нужно избавиться. В этом случае есть два варианта развития событий: часть вещей будет выброшена, вторая половина раздарена или отправлена на блошиный рынок.

Но Маргарета считает, что вполне возможно:

найти рациональный подход к организации домашнего пространства;

облегчить близким уборку после себя;

оставить о себе только чистую память;

оставить только те предметы, которые по-настоящему наполнены смыслом.

5 правил уборки по-шведски