Прокачать себя за месяц: простые советы, чтобы стать лучше в 2021
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Все мы знаем, что сложно включиться в работу после долгих выходных. Портал FurnishHome обобщил простые методы, которые помогут адаптироваться после новогодних каникул и зимней спячки, а также начать новый образ жизни в 2021 году.

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Режим

Да, да, это самое сложное — перестроиться на рабочий режим, а особенно, когда допоздна привыкли смотреть телепередачи или играть в видеоигры. Самое первое, что вам нужно сделать — перебороть себя и ложиться спать пораньше. Здоровый сон человека должен быть как минимум 7 часов. Вот несколько советов:

  • спланируйте себе четкий график и распределите время на хобби;
  • установите себе таймер на телевизоре или включите будильник;
  • постарайтесь не смотреть разные триллеры и ужасы перед сном;
  • если любите длинные сериалы — распределите сезон так, чтобы смотреть не больше одной серии за 1 сеанс.

Если вам очень сложно ложиться спать пораньше — попробуйте постепенно сбавить темп. Для хорошего сна можно приобрести специальную маску и беруши.

Смартфоны и другие развлечения

Перед сном любите листать странички соцсетей или играть на смартфоне в игры? Лучше отложить это занятие или сократить его до минимума. Многие врачи не рекомендуют использовать гаджеты перед сном, а советуют принять горячую арома-ванну под легкую музыку. На всех смартфонах есть функция, которая блокирует приложение по таймеру, попробуйте испытать ее.

К слову, есть мобильное приложение Forest, которое помогает сосредоточиться на работе и отвлечься от гаджета. Суть приложения: пользователь активирует заданный таймер, сажает дерево, а всякий раз когда пользуется гаджетом — дерево постепенно умирает.

Спорт

Не забываем про спортивные тренинги, такое хобби укрепит не только ваше здоровье, но и моральный дух. Если вы много работаете и у вас вовсе нет времени, то вот несколько простых рекомендаций:

  • чаще гуляйте пешком;
  • делайте зарядку, а особенно если у вас сидячая работа;
  • следите за своей осанкой.

Правильное питание

Наверное, самое важное из перемен, так как еда — это наше здоровье и силы. Откажитесь от жирной пищи перед сном, скажите НЕТ чипсам и Кока-Коле. Подробнее:

  • составьте себе новое меню из полезных продуктов;
  • правильно завтракайте каждое утро;
  • обязательно обедайте;
  • пейте больше воды.

Отдых без забот

Да, у нас у всех есть свои обязанности, но отдыхать положено каждому. Работа без отдыха грозит стрессом и упадком сил. Договоритесь с семьей, как интереснее всего проводить вместе выходные.

Список можно расширять до бесконечности, главное, чтобы отдых приносил свои плоды и не имел стрессовый характер. Все зависит от ваших желаний и хобби.

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DELFI Woman

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