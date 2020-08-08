Психология бедности. 9 возможных причин, почему у вас нет денег

На тему финансового благополучия написано множество книг, статей и постов в социальных сетях. О том, какое мышление и поведение ведут к бедности, а не к богатству, к которому все так стремятся, рассказывает автор рубрики DELFI Woman "Школа счастья", психолог Елена Сидорова.

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Сегодня ни для кого не секрет, что деньги — это эквивалент энергии. И если вам их не хватает, то, скорее всего, ваши мысли и действия делают вас непривлекательными для этой энергии. Давайте разберемся, что ведет вас к бедности и экономии.

1. "Ничего себе!". Как часто, удивляясь или завидуя другим, вы произносите эту губительную фразу? Только задумайтесь над ее смыслом! Ничего себе! Что вы хотите после этого иметь?

2. Не в деньгах счастье. Деньги — не главное. Вот только почему-то хочется и в отпуск поехать, и в ресторан с семьей сходить, сапоги новые купить. А в голове установка о том, что не в деньгах счастье. И на кухне ссоры с супругой, поскольку экономить уже устали.

3. Мне деньги не нужны. Это самое простое объяснение, почему у вас их нет. Довольствоваться малым, все время думать о скидках и экономии — прямой путь заблокировать денежный поток. Фокус вашего внимания направлен на дефицит, а не изобилие, и все ваши действия повернуты на распределение имеющегося ресурса. С чего бы ему тогда расти и множиться?

4. Неумение тратить деньги. Деньги, как и любая энергия, не терпят застоя. Их нельзя держать без дела. Вот почему к транжирам они приходят проще и быстрее. Доказано, к тем, кто трясется над каждым центом, боясь потратить лишнее или потерять свои нажитые, на голову сваливаются разные форс-мажорные обстоятельства (кража, стихийное бедствие, болезни), через которые деньги все равно утекают. Так не проще ли начать жить, получая удовольствие от радостных покупок и инвестиций?

5. На небесах денег нет. Мы, дети перестроек и постсоветского пространства, воспитанные родителями, которые пережили дефолты, денежные революции и девальвацию, тоже пытаемся копить и откладывать деньги на "черный день". Тем не менее с собой их не забрать, ценность денег есть только здесь, на Земле, пока мы дышим. Успевайте жить!

6. Вы не цените себя, как человека, специалиста, члена общества, достойного высокой оплаты. Этим определяется ваш низкий уровень доходов. Пока вы сами не поверите, что стоите дорого, в это не поверит энергия денег. Чтобы люди отдавали вам деньги за ваш товар или услугу, важно научиться отделять денежные отношения с людьми от личных.

7. Неуважение к деньгам. Если вы произносите вслух фразы "бабло", "деньги — это мусор", "мишура" и т.д., кидаете их, мнете, носите в карманах или в старом потрепанном кошельке, пренебрежительно и брезгливо думаете о богатых людях, то деньги к вам не пойдут. Зачем им с вами иметь дело?

8. Вы думаете, чтобы иметь деньги, нужно пахать. Только непосильным трудом можно заработать миллионы. При этом вы видите многочисленные примеры поколения Z, которые уже являются долларовыми миллионерами, особо не напрягаясь. В чем секрет? В психологии мышления и расширенного сознания. Они мыслят категорией "ДЕНЬГИ — это легко"! И так живут.

9. Вам не хватает любви, счастья и добра. Если ваша жизнь заполнена лишь мыслями о деньгах и о том, как их заработать, вы зациклены на работе, вас не полюбят деньги. За спиной многих успешных людей стоит любящий и поддерживающий партнер. Если в вашем сердце есть место добру и любви, если вы научились радоваться каждому дню, быть счастливым от всего, что у вас есть, ваши желания обязательно исполнятся.

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